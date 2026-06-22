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వాహనాల తనిఖీ సమయంలో దూసుకొచ్చిన లారీ - నడుము పైనుంచి వెళ్లడంతో డీటీవో మృతి

తనిఖీల సమయంలో డీటీవోపైకి దూసుకొచ్చిన లారీ - అక్కడికక్కడే మృతి చెందిన వెంకన్న - డ్రైవర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - డీటీవో కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ హామీ

DTO Venkanna Dies After being Hit by a Lorry
DTO Venkanna Dies After being Hit by a Lorry (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 22, 2026 at 11:26 AM IST

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DTO Venkanna Dies After being Hit by a Lorry : వాహనాల తనిఖీ సమయంలో లారీ ఢీకొని డీటీవో మృతి చెందారు. భూపాలపల్లి జిల్లా గణపురం మండలం చెల్పూరు శివారులో ఆర్టీవో కార్యాలయం ముందు వాహనాల తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో అతివేగంతో అదుపుతప్పిన ఓ బొగ్గు లారీ డీటీవో వెంకన్నపైకి దూసుకొచ్చింది. నడుము పైనుంచి లారీ వెళ్లడంతో వెంకన్న అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మృతదేహాన్ని భూపాలపల్లి ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. డ్రైవర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు, ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

వెంకన్న కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది : భూపాలపల్లి రోడ్డు ప్రమాదంలో డీటీవో వెంకన్న మృతి పట్ల మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మృతి పట్ల సంతాపం తెలిపారు. వెంకన్న కుటుంబానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.

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DTO DIES AFTER BEING HIT BY A LORRY
లారీ ఢీకొని డీటీవో మృతి
DTO DIES AFTER BEING HIT LORRY
VEHICLE INSPECTION IN BHUPALPALLY

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