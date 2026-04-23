తీయటి గొంతుతో వల - ఆపై ఉన్నదంతా దోపిడీ - అనంతలో హనీట్రాప్ ముఠా అరెస్ట్​

అనంతపురంలో హనీట్రాప్ కేసు వివరాలు వెల్లడించిన డీఎస్పీ శ్రీనివాసులు - ఈ కేసులో ఐదుగురిని అరెస్టు చేశామని వారి నుంచి రూ.13 లక్షలు, 2 కత్తులు, ప్రామిసరీ నోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నామని వెల్లడి

Published : April 23, 2026 at 3:40 PM IST

DSP Revealed Details of Honey Trap Case in Anantapur: 'హలో ఎవరు మాట్లాడేది' అంటూ తీయటి గొంతుతో వల వేస్తారు. మాటలు కలుపుతారు. అనంతరం ఒక్క దాన్నే ఉన్నా తోడుకు రావచ్చు కదా అంటూ వల విసురుతారు. ఆ వలలో పడి వెళ్లారా అంతే జేబులు ఖాళీ అవ్వాల్సిందే. ఫోన్​లో పరిచయం పెంచుకున్న తర్వాత ఇంటికి పిలిచి ఏకాంతంగా ఉన్న సమయంలో కుటుంబ సభ్యులమంటూ మరికొందరు ఎంటర్ అవుతారు. అంతే బాధితుడిని న్యూడ్​గా ఫొటోలు, వీడియోలు తీసి బెదిరింపులకు పాల్పడుతారు. అడిగిన డబ్బు ఇవ్వకపోతే సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియోలు పెట్టి పరువు తీస్తామంటూ లేదా పోలీసులను ఆశ్రయిస్తామంటూ బెదిరింపులకు దిగి బాధితుల నుంచి లక్షల రూపాయలు వసూలు చేస్తారు. అయితే ఈ ట్రాప్​లో వీరి ఆగడాలు శృతిమించడంతో ఓ బాధితుడు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ఈ భారీ మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన హనీట్రాప్ కేసులో ఐదుగురు అరెస్ట్ అయ్యారు. సమాజంలో డబ్బున్న కొందరు వ్యక్తులను టార్గెట్ చేసుకుని అమ్మాయిల ద్వారా ట్రాప్​లోకి లాగి లక్షల రూపాయల వసూళ్లు చేస్తున్న ముఠా గుట్టు ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై సీరియస్​గా వ్యవహరించిన జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్ డీఎస్పీ ద్వారా విచారణకు ఆదేశించారు. అనంతపురం రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్​లో ఉదయభాస్కర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టగా మొత్తం ముఠా చేస్తున్న పనులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను అనంతపురం రూరల్ పోలీసు స్టేషన్​లో డీఎస్పీ శ్రీనివాసులు వివరాలు వెల్లడించారు.

ఇద్దరు సీఐలను వీఆర్​కు అటాచ్: ఈ హనీట్రాప్​లో ప్రధానంగా వ్యవహరిస్తున్న రంగమ్మ నాయుడు అలియాస్ చిన్నితో పాటు బాధితులను బెదిరిస్తున్న దబ్బర రాజేష్, జయలక్ష్మి, చంద్రకళ, అనంత కుమారి అనే మహిళల్ని అరెస్ట్ చేశామని, ఇప్పటివరకు 20 మందిని బెదిరించి కోటి 20 లక్షల రూపాయల వరకు వసూళ్లు చేసినట్టు తేలిందని వెల్లడించారు. వారి వద్ద నుంచి రూ. 13 లక్షల నగదు, 2 కత్తులు, ప్రాంసరీ నోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు. ఈ ముఠాలో మొత్తం 8 మంది ఉన్నారని వారి బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఫ్రీజ్ చేయడంతో పాటు కస్టడీకి తీసుకుని మరింత విచారణ చేస్తామని డీఎస్పీ తెలిపారు. ఈ కేసులో పోలీసులకున్న సంబంధాలపై విచారిస్తున్నామని, ఇప్పటికే ఇద్దరు సీఐలను వీఆర్​కు అటాచ్ చేశామని వెల్లడించారు. దీనిపై మరింత విచారణ జరుగుతోందని వివరించారు. అలానే ఈ వ్యవహారంపై ఎస్పీ సీరియస్​గా ఉన్నారని డీఎస్పీ తెలిపారు.

"హనీట్రాప్‌ కేసులో ఐదుగురిని అరెస్టు చేశాం. ప్రధాన నిందితురాలు రంగమ్మనాయుడు అలియాస్ చిన్ని, నలుగురు మహిళలతో పాటు రాజేష్ అనే వ్యక్తిని అరెస్టు చేశాం. ఉదయ్‌భాస్కర్‌ అనే వ్యక్తి ఫిర్యాదు మేరకు రూరల్ పీఎస్‌లో కేసు నమోదు అయింది. ఇప్పటివరకు పలువురిని హనీట్రాప్ చేసి రూ.కోటికిపైగా వసూలు చేశారు. పట్టుబడిన ఐదుగురి నుంచి రూ.13 లక్షలు, 2 కత్తులు, ప్రామిసరీ నోట్లు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. హనీట్రాప్ ముఠాతో పోలీసులకు ఉన్న సంబంధాలపైనా విచారణ చేస్తున్నాం. ఇద్దరు సీఐలను వీఆర్‌కు అటాచ్ చేశాం. 20 మంది బాధితులు పలు పోలీసు స్టేషన్లలో ఫిర్యాదులు ఇచ్చారు. ఇంకా బాధితులు ఉన్నట్లు తెలిసింది విచారణ కొనసాగుతోంది". -శ్రీనివాసులు, అనంతపురం రూరల్ డీఎస్పీ

