మత్తు ఇంజక్షన్ల అక్రమ దందాపై పోలీసుల ఉక్కుపాదం - ఐదుగురు నిందితులు అరెస్ట్
మత్తు ఇంజక్షన్ల కేసులో పోలీసులు విచారణ - వివరాలు వెళ్లడించిన జంగారెడ్డిగూడెం డీఎస్పీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 4:58 PM IST
Five Arrested In Narcotic Injection Case : రాష్ట్రంలో యువతను పక్కదారి పట్టిస్తున్న మత్తు ఇంజక్షన్ల ముఠాపై పోలీసులు గట్టి నిఘా పెట్టారు. అక్రమంగా మత్తు ఇంజక్షన్లను విక్రయిస్తున్నట్లు వచ్చిన సమాచారంతో రంగంలోకి దిగిన ప్రత్యేక బృందాలు పలు మెడికల్ ఏజెన్సీలు, మందుల దుకాణాల్లో విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టాయి. ఈ కేసులో కీలక సూత్రధారులతో పాటు ఐదుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు, నెట్వర్క్ వెనుక ఉన్న పెద్ద తలకాయల కోసం విచారణ జరుపుతున్నారు.
మత్తు ఇంజక్షన్లు కొనుగోలు, విక్రయం కేసులో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మెడికల్ ఏజెన్సీలు, మందుల దుకాణాలలో పోలీసులు విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టి ఐదుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం జంగారెడ్డిగూడెం సర్కిల్ కార్యాలయంలో డీఎస్పీ మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలోని శ్రీ లక్ష్మీ శ్రీనివాస మెడికల్ ఏజెన్సీ యజమాని లక్ష్మణ సాయి కిషోర్ 20000 ట్రేమడాల్ ఇంజక్షన్లను దిగుమతి చేసుకొని డాక్టర్ల ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా అక్రమంగా విక్రయించిన ఘటనలో అతడిని కొద్ది రోజుల క్రితం ఎన్డీపీఎస్ యాక్టు కింద జంగారెడ్డిగూడెం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
విచారణ నేపథ్యంలో అతడి వద్ద నుంచి జ్యోతిక పెద్దింటి మెడికల్ ఏజెన్సీ నిర్వాహకుడు ఏలూరు సతీష్, రూపా పెద్దింటి మెడికల్స్ ఏజెన్సీ ఏలూరి దుర్గాప్రసాద్, దేవ రాజశేఖర్, చిరు మెడికల్స్ తమ్మిశెట్టి చిరంజీవి, శ్రీ భవాని మెడికల్ ఏజెన్సీస్ చెందిన మాధవరపు శివకృష్ణలు కొనుగోలు చేసిన విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు గత రెండు రోజులుగా ఆయా ఏజెన్సీలు, దుకాణాల వద్ద తనిఖీలు చేపట్టారు. తనిఖీల్లో భాగంగా ఐదుగురు నిందితుల వద్ద నుంచి 880 మత్తు ఇంజక్షన్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో వారిని మంగళవారం అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరు పర్సనల్ ఉన్నట్లు డీఎస్పీ వెల్లడించారు.
"జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో మత్తు ఇంజక్షన్ల అక్రమ కొనుగోలు, విక్రయాల కేసులో విచారణ చేపట్టాం. ఈ దందాకు సంబంధించి గత రెండు రోజులుగా మెడికల్ ఏజెన్సీలు, మందుల దుకాణాల్లో విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహించి, ఐదుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. కొద్దిరోజుల క్రితం జంగారెడ్డిగూడెంలోని 'శ్రీ లక్ష్మీ శ్రీనివాస మెడికల్ ఏజెన్సీ' యజమాని లక్ష్మణ సాయి కిషోర్ ఎలాంటి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా అక్రమంగా 20,000 ట్రెమడాల్ మత్తు ఇంజక్షన్లను దిగుమతి చేసుకొని విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించాం. దీనిపై తక్షణమే స్పందించి, అతనిపై ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశాం. లక్ష్మణ సాయి కిషోర్ను కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించగా, అతని వద్ద నుంచి భారీగా మత్తు ఇంజక్షన్లు కొనుగోలు చేసిన మరికొంతమంది వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అతని సమాచారం మేరకు రంగంలోకి దిగిన మా ప్రత్యేక బృందాలు గత రెండు రోజులుగా పలు ఏజెన్సీలు, దుకాణాల్లో సోదాలు నిర్వహించాయి. ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన 880 మత్తు ఇంజక్షన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నాం"._వెంకటేశ్వర్లు , డిఎస్పి
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