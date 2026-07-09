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భీంరెడ్డి ఆస్తులన్నీ బినామీల పేర్లమీదే! - ఆ చిట్టా అంతా భార్య ఫోన్​లోనే

రిమాండ్ రిపోర్టులో సంచలన విషయాలు - భార్య సెల్‌ఫోన్‌లో లభించిన ఆస్తుల లెక్కలు - బినామీలు, ఆస్తులపై మరింత ఆరా - ఆసక్తికరంగా మారిన కేసు

DSP BHEEM REDDY CORRUPTION CAS
DSP BHEEM REDDY CORRUPTION CAS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 9, 2026 at 8:26 AM IST

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DSP Bheem Reddy Corruption Case : ఫస్ట్‌ తన పేరిట ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడం, ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్‌ రద్దు చేసి, బినామీలకు బదిలీ చేయడం. ఆ ఆస్తుల పత్రాలను తన దగ్గరే ఉంచుకొని ఫలాలను అనుభవించడం. ఇదీ పోలీస్‌ కంప్యూటర్‌ సర్వీసెస్‌ డీఎస్పీ సంకిరెడ్డి భీంరెడ్డి సాగించిన బినామీల దందా. ఏసీబీకి చిక్కిన పోలీసుల్లో అత్యంత అవినీతిపరుడిగా ముద్రపడిన భీంరెడ్డి కుట్రపూరిత ఎత్తుగడలపై ఈ నెల 7న కోర్టులో సమర్పించిన రిమాండ్‌ రిపోర్టులో ఏసీబీ కీలక అంశాల్ని పొందుపరిచింది.

రిమాండ్ రిపోర్టులో ఏసీబీ సంచలన విషయాలు : ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో అరెస్టైన డీఎస్పీ సంకిరెడ్డి భీంరెడ్డి కేసు రిమాండ్ రిపోర్టులో ఏసీబీ అధికారులు సంచలన విషయాలు పొందుపరిచారు. 1995 ఆగస్టు 22న ఎస్సైగా పోలీస్‌ శాఖలో చేరిన భీంరెడ్డి ఇప్పటి వరకు తన పేరు మీద రూ.10 కోట్ల ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు ఏసీబీ గుర్తించింది. అయితే ఆయన అధికారిక ఆదాయం మాత్రం రూ.2 కోట్ల 10 లక్షలు మాత్రమే ఉంది. కుటుంబ నిర్వహణకు రూ.1.03 కోట్ల వ్యయం అయినట్లు లెక్కల్లో తేలింది. ఈ లెక్కన ఆయన వద్ద ఉండాల్సిన ఆస్తులు కేవలం రూ. 1.06 కోట్లే అయినప్పటికీ, రూ.9 కోట్ల మేర ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు ఉన్నట్లు ఏసీబీ నిర్ధారించింది. ఈ సంపాదనను దాచిపెట్టేందుకు భీంరెడ్డి అనుసరించిన ఎత్తుగడలు రిమాండ్ రిపోర్టులో వివరించింది.

భీంరెడ్డి బినామీల చిట్టా : ప్రస్తుతం భీంరెడ్డి నివాసముంటున్న వెసెల్లా మెడోస్ విల్లాను 2024లో రూ.4.5 కోట్ల రిజిస్ట్రేషన్ విలువతో కొనుగోలు చేసినప్పటికీ ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయలేదని ఏసీబీ గుర్తించింది. గచ్చిబౌలి జయభేరి పైన్ వ్యాలీలోని 3400 చదరపు అడుగుల క్రాంతి సియోన్ అపార్ట్​మెంట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌ను బినామీ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి పేరుతో కొనుగోలు చేయించినట్లు తెలిపింది. 2023లో పటాన్‌చెరు డీఎస్పీగా పని చేస్తున్న సమయంలో ముత్తంగిలో రెండు ఇళ్లను కొనుగోలు చేసి బినామీ ఇంద్రకరణ్‌రెడ్డి పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించినట్లు తేలింది. ప్రస్తుతం ఉపయోగిస్తున్న కారు సురేశ్​ అనే బినామీ పేరుతో కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తించింది. 2007లో గచ్చిబౌలి టెలికాంనగర్‌లోని 244 గజాల ప్లాటును తన తండ్రి పేరుతో కొనుగోలు చేయించి, 2010లో గిఫ్ట్ సెటిల్‌మెంట్‌ ద్వారా తిరిగి తన పేరుకు మార్చుకున్నాడు. 2012లో ఓ ఇంటిని రూ.45 లక్షలకు కొని అదే స్థలంలో జీ-ప్లస్ 12తో పాటు పెంట్ హౌస్ నిర్మించి తన ఆధీనంలోనే ఉంచుకున్నాడు. ఆస్తి పన్ను, విద్యుత్ బిల్లులు ఇప్పటికీ భీంరెడ్డి పేరుతోనే చెల్లిస్తున్నట్లు ఏసీబీ గుర్తించింది.

భార్య సెల్‌ఫోన్‌లో లభించిన ఆస్తులు : ఈ కేసులో అత్యంత కీలక ఆధారంగా భీంరెడ్డి భార్య సెల్‌ఫోన్‌లో లభించిన ఆస్తుల చిట్టాను ఏసీబీ బయటపెట్టింది. గత నెల 18న సేవ్ చేసిన కొన్ని ఫొటోల్లో కుటుంబ సభ్యులకు ఏ ఆస్తి కేటాయించాలి, ఏ బినామీ పేరుతో ఏ ఆస్తి ఉంది, ఎవరికెంత ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఎంత రావాలి అన్న వివరాలన్నీ చేతిరాతలో నమోదై ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. బెంగళూరు దేవనహళ్లిలోని ఎకరం భూమి, మణికొండలోని 3 వేల చదరపు అడుగుల వాణిజ్య భవనం గురించి నరేందర్ రెడ్డికి తెలుసని రాసినట్లు తెలిపారు. ప్రగతి గార్డెన్స్‌లోని 500 గజాల ప్లాట్ పత్రాలు మాదాపూర్ వాసు కిట్టీ వద్ద ఉన్నట్లు రాసినట్లు తెలిపింది. జహీరాబాద్‌లో మూడున్నర ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిని హోంగార్డు లక్ష్మణ్ పేరుతో రిజిస్టర్ చేసినట్లు, కర్ణాటకలోని వ్యవసాయ భూముల వివరాలు కూడా లక్ష్మణ్, మనోజ్, సరితలకు తెలుసని పేర్కొన్నట్లు వెల్లడించింది.

ఇంకా ఎంత మంది బినామీలు ఉన్నారో? : హైదరాబాద్‌ కామినేని ఆస్పత్రి సమీపంలోని 200 గజాల స్థలం గురించి శ్రీనాథ్‌రెడ్డికి తెలుసని, పటాన్‌చెరు జీపీఆర్​ హౌసింగ్ సొసైటీలోని 400 గజాల భూమి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి పేరుతో ఉందని రాసినట్లు ఏసీబీ తెలిపింది. పటాన్‌చెరులో మరో 200 గజాల స్థలం లడ్డు నర్వ పేరుతో ఉందని, ప్రదీప్ గౌడ్ వద్ద నుంచి రూ.45 లక్షలు రావాల్సి ఉందని రాసినట్లు తెలిపారు. వికారాబాద్ మోమిన్‌పేటలో వెయ్యి గజాల భూమి, సరిత పేరిట రెండు ఎకరాల భూమికి చెల్లింపులు పూర్తి అయినా రిజిస్ట్రేషన్ పెండింగ్‌లో ఉందని చిట్టాలో నమోదైనట్లు ఏసీబీ పేర్కొంది.

ఈ నెల 2న వెసెల్లా మెడోస్‌లో సోదాలు నిర్వహించిన సమయంలో భీంరెడ్డి ఛాతినొప్పి, శ్వాస సమస్యతో అస్వస్థతకు గురి కావడంతో అరెస్టును వాయిదా వేసినట్లు ఏసీబీ కోర్టుకు తెలిపింది. ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం బంజారాహిల్స్ సిటీ న్యూరో సెంటర్‌కు తరలించగా, ఈ నెల 6న డిశ్చార్జి అవుతున్న సమయంలో అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేసినట్లు రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొంది. అయితే ఈ కేసులో ఇంకా ఎంతమంది బినామీలు ఉన్నారో?, ఎంత మేర అక్రమ ఆస్తులు బయటపడతాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

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డీఎస్​ భీంరెడ్డి అవినీతి కేసు
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