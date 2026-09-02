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విశాఖలో దారుణం - మద్యం మత్తులో వాచ్‌మన్‌పై యువత దాడి

మద్యం మత్తులో రిసార్టులో యువతీ యువకుల వీరంగం - వాచ్‌మన్‌పై బీరు సీసాలతో దాడి - దర్యాప్తు చేపడుతున్న పోలీసులు

Drunk Youth Attack Watchman in Visakhapatnam
మద్యం మత్తులో రిసార్టులో యువతీయువకుల వీరంగం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 1:57 PM IST

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Drunk Youth Attack Watchman in Visakhapatnam : విశాఖలోని ఓ రిసార్టులో పుట్టినరోజు వేడుకల సందర్భంగా కొంతమంది యువతీ యువకులు రెచ్చిపోయారు. మద్యం సేవించి వీరంగం సృష్టించారు. వారించిన వాచ్‌మన్​పై బీరు సీసాలతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

అసలేం జరిగిందంటే?: విశాఖలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఓ రిసార్టులో పుట్టినరోజు వేడుకల్లో యువతీ యువకులు పాల్గొన్నారు. వారంతా మద్యం మత్తులో రిసార్టు వాచ్​మన్​పై బీరు సీసాలతో దాడి చేశారు. దీంతో తీవ్ర గాయాలతో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఆయన కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. పోలీసులు, బాధితుడి బంధువుల వివరాల ప్రకారం పెందుర్తి మండలం ఎస్‌ఆర్‌పురం పంచాయతీ పరిధిలో లక్కీ పేరిట ఉన్న రిసార్టులో దువ్వపాలేనికి చెందిన బమ్మిడి పైడయ్య (70) వాచ్‌మన్‌గా పని చేస్తున్నారు.

విశాఖలో దారుణం - మద్యం మత్తులో వాచ్‌మన్‌పై యువత దాడి (ETV Bharat)

సోమవారం రాత్రి పూర్ణా మార్కెట్‌ ప్రాంతంలోని ఓ దుస్తుల దుకాణంలో పని చేసే యువతి తన ప్రియుడు గనగల గణేశ్‌ (24) పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం ఈ రిసార్టును అద్దెకు తీసుకున్నారు. వీరిద్దరితో పాటు మరో ముగ్గురు యువతులు, 10 మంది యువకులు పార్టీలో పాల్గొన్నారు. అర్ధరాత్రి వరకూ మద్యం తాగి, రిసార్టులోని స్విమ్మింగ్​ పూల్​లో గడిపారు. అలాగే కేకు కోసి వేడుకలు చేసుకున్నారు.

యువతిని అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు: మంగళవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల తర్వాత వారి మధ్య గొడవ జరిగింది. ఆ గొడవ సమయంలో వారు రిసార్ట్‌లోని సీసీ టీవీ కెమెరాలు, టీవీలు, ఇతర సామగ్రిని ధ్వంసం చేశారు. దీనిపై పైడయ్య వారిని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ఆగ్రహంతో యువతి యువకులు బీర్ బాటిళ్లను పగలగొట్టి అతని ముఖం, శరీరంపై దాడి చేశారు. తీవ్ర గాయాలతో పైడయ్య సెల్లార్‌లోని బాత్రూమ్ దగ్గర కుప్పకూలిపోయారు.

నిందితులు వెంటనే అక్కడి నుండి పారిపోయారు. కానీ గణేశ్​ మాత్రం మద్యం మత్తులో గదిలోనే ఉండిపోయాడు. ఉదయం హౌస్‌ కీపింగ్ సిబ్బంది పైడయ్యను రక్తపు మడుగులో పడి ఉండటం గమనించి, పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. పోలీసులు గణేశ్​తో పాటు రిసార్ట్‌ను అద్దెకు తీసుకున్న యువతిని అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

"​బర్త్​డే పార్టీ కోసం లక్కీ రిసార్ట్​ను బుక్ చేసుకున్నారని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తెలిసింది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున యువతి యువకుల మధ్య గొడవ జరిగింది. రిసార్ట్​లోని సీసీ కెమెరాలు, టీవీలు ధ్వంసం చేశారు. వీరిని ఆపేందుకు వెళ్లిన వాచ్​మెన్​పై బీర్ బాటిల్​తో దాడికి దిగారు. హౌస్​ కీపింగ్ సిబ్బంది వాచ్​మెన్ పైడయ్యను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటాం" - సతీశ్​ కుమార్, పెందుర్తి సీఐ

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మద్యం మత్తులో యువతీయువకుల వీరంగం
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