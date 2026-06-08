'చొక్కాలు విప్పి, కారు డోర్లు తీసి' - మద్యం మత్తులో అన్నదమ్ముల వీరంగం
విజయవాడలో మద్యం మత్తులో అన్నదమ్ముల హల్చల్ - వాహనదారులు, పోలీసులపై దాడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 3:02 PM IST
Drunk Brothers Mayhem in Vijayawada : మద్యం మనిషితో ఎంతటి పనైనా చేయిస్తుంది. ఆ మత్తులో విచక్షణ కోల్పోయి ఇష్టమొచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తారు. ఆ కిక్కులో వారు ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు. అంతేకాక మోతాదుకు మించి మద్యం తాగి, ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకునే వారు ఉన్నారు. మరోవైపు మందుబాబుల చేష్టలు చూసే వాళ్లకు కొన్నిసార్లు కామెడీగా అనిపించినా, మరికొన్ని సార్లు భయాందోళనలకు గురి చేస్తాయి.
మరికొందరైతే మిత్రులతో గొడవలు పడటం లేదా ఇరుగు పొరుగు వారితో కయ్యానికి కాలు దువ్వడం చేస్తూ ఉంటారు. తాగిన మత్తు పూర్తిగా వదిలిన తర్వాత కానీ మందుబాబులకు తాము చేసిన తప్పేంటో అర్ధం కాదూ. తాజాగా ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఫుల్గా మద్యం సేవించారు. అర్ధరాత్రి రోడ్లపైకి వచ్చారు. చొక్కాలిప్పి హైవేపై కారు ఆపి వీరంగం సృష్టించారు. అదేంటని ప్రశ్నించిన వాహనదారులపై దాడికి పాల్పడ్డారు. అంతేకాక అడ్డొచ్చిన పోలీసులతో ఘర్షణకు దిగారు. వీరి చర్యల వల్ల స్థానికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. చివరకు వారిని పోలీసులు అక్కడి నుంచి తరలించడంతో ఈ గొడవ సద్దుమణిగింది. ఈ ఘటన శనివారం అర్ధరాత్రి విజయవాడలో జరగ్గా ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఇందుకు సంబంధించి పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం విజయవాడ వన్టౌన్ చిట్టినగర్కు చెందిన వెంగళ బాలాజీ, వెంగళ వినీత్ అన్నదమ్ములు. బాలాజీ నగల దుకాణం నిర్వహిస్తున్నాడు. వినీత్ చెన్నైలో హోటల్ నడుపుతున్నాడు. శనివారం అర్ధరాత్రి 1:30 గంటల సమయంలో మద్యం సేవించి కామినేని హాస్పిటల్ రోడ్డు నుంచి ఎనికేపాడు మీదుగా చిట్టినగర్ వైపు వెళ్తున్నారు. మద్యం మత్తులో ఆ సోదరులు చొక్కాలు విప్పి డోర్లు తీసి థార్ కారును డ్రైవ్ చేస్తున్నారు.
Drunken Brothers Nuisance in Vijayawada : ఈ క్రమంలో ప్రసాదంపాడు వద్దకు రాగానే ఆటోడ్రైవర్ హారన్ కొట్టి కారు డోర్లు వేసుకోవాలని సూచించారు. దాంతో వారు కారు రోడ్డు మధ్యలో ఆపి హారన్ ఎందుకు కొట్టావంటూ ఆటోడ్రైవర్పై దాడి చేశారు. అంతేకాక ఆటోను రాడ్లతో కొట్టి ధ్వంసం చేశారు. ఆ తర్వాత నేషనల్ హైవేపై అడ్డంగా నిలబడి లారీలను ఆపడంతో ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది.అంతేకాక స్కూటీపై వెళ్తున్న ఒకరిని లాగి వాహనాన్ని పడేశారు. అక్కడే రాత్రి విధుల్లో ఉన్న ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ నాగశ్రీనివాసరావు వచ్చి వారిని వారించే ప్రయత్నం చేశారు. అయినా ఆ సోదరులు వినకుండా అతనిపై కూడా దాడి చేసి చంపేస్తామని బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు.
ఈ దాడిలో నాగశ్రీనివాసరావు ముఖం, కంటికి గాయాలయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న పటమట పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఆ సోదరులను అదుపులోకి తీసుకొని మద్యం పరీక్షల నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ టైమ్లో కూడా పోలీసుల పట్ల వారు దురుసుగా ప్రవర్తించారు. విధుల్లో ఉన్న మహిళా ఎస్సై పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారు. రోడ్డు మీద పడుకొని తాము ఎక్కడికీ రామంటూ హల్చల్ చేశారు. కానిస్టేబుల్ నాగ శ్రీనివాసరావు ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు వెంగళ బాలాజీ, వెంగళ వినీత్పై పటమట పోలీసులు హత్యాయత్నం కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
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