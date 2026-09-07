ETV Bharat / state

డ్రంక్ అండ్​ డ్రైవ్​ కేసుల్లో 5 శాతం లోపే శిక్ష పడుతోంది! - జరిమానాతో బయటకొస్తున్న వారే అధికం

రాష్ట్రంలో గంటకు 37 మందిపై డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసుల నమోదు - గతేడాది 15.51 శాతం పెరిగిన కేసుల సంఖ్య - ప్రమాద మృతులకు బీమా సౌకర్యం కోసం సాధారణ ప్రమాదాలుగా నమోదు

Drunk And Drive Cases In Telangana
పెరుగుతున్న డ్రంక్​ అండ్​ డ్రైవ్​ కేసులు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2026 at 10:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Daily Drunk And Drive Cases In Telangana : మద్యం సేవించి వాహనాలు తోలితే ఎంతటి దారుణాలు జరుగుతాయో ఇటీవల జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాకు చెందిన మెడికో విద్యార్థి ప్రియాంక మృతి చెందడం చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఈ ఘటన ప్రజల మదిలోంచి ఇంకా చెరిగిపోకముందే సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలో మద్యం మత్తులో ఉన్న నలుగురు యువకులు కారుతో ఢీకొట్టిన ఘటనలో ఓ మాజీ సైనికుడు మరణించడం కలకలం రేపింది. ఈ తరహా ఉందతాలు ఇటీవల షరామామూలుగా మారినప్పటికీ వాటిని కట్టడి చేసేందుకు సమర్థవంతమైన చర్యలు తీసుకోకపోవడం ఆందోళనక కలిగిస్తోంది.

ఏటా పెరుగుతున్న డ్రంక్​ అండ్​ డ్రైవ్​ కేసులు : గత సంవత్సరం రాష్ట్రంలో సగటున రోజుకు 75 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగి 20 మరణాలు నమోదయ్యాయి. అదే సమయంలో రోజూ 897 మంది మద్యం మత్తులో వాహనం నడుపుతూ పట్టుబడ్డారు. అంటే గంటకు సగటున 37 మందికి పైగా డ్రంక్​ అండ్​ డ్రైవ్​లో పోలీసులకు చిక్కుతున్నారు. మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపే వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతూనే వస్తోంది. అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే 2025లో అదనంగా 43,976 కేసులు నమోదయ్యాయి.

సంవత్సర కాలంలోనే డ్రంక్​ అండ్​ డ్రైవ్ కేసులు 15.51 శాతం పెరిగాయి. 2025 గణాంకాల ప్రకారం నమోదైన 88,16,016 ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలలో హెల్మెట్ లేకుండా వాహనం నడపడం అగ్రస్థానంలో ఉండగా మద్యం మత్తులో వాహనం నడపడం పదో స్థానంలో నిలిచింది.

స్పృహలో లేనంత మత్తులో డ్రైవింగ్ : రక్తంలో మద్యం పాళ్లు (బ్లడ్​ ఆల్కహాల్ లెవల్స్) 100 దాటితేనే అవయవాలపై నియంత్రణ కోల్పోయి నిలబడటానికి, నడవడానికే కష్టమవుతుంది. గత ఏడాది హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోనే 49,732 మంది డ్రంక్ అండ్​ కేసుల్లో పట్టుబడ్డారు. వీరిలో 642 మంది రక్తంలో ఆల్కహాల్ స్థాయి ఏకంగా 300 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు నమోదైంది. అంటే సగటున ప్రతి 100 మంది డ్రైవర్లలో 1.29 మంది స్పృహ కోల్పోయేంత తీవ్రమైన మత్తులో వాహనాలు నడుపుతున్నారు.

మృతులకు బీమా వర్తిస్తుందన్న ఉద్దేశంతో : గత సంవత్సరం హైదరాబాద్ కమిషనరేట్‌లో మద్యం మత్తులో వాహనం నడుపుతూ 53,329 మంది పోలీసులకు చిక్కారు. ఇందులో కేవలం 2,472 మందికి మాత్రమే జైలు శిక్ష పడింది. 46,445 మంది జరిమానా చెల్లించి విడుదలయ్యారు. 202 మంది డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు మాత్రమే రద్దయ్యాయి. ఇలా మద్యం తాగి వాహనం నడపడం వల్ల ప్రాణనష్టం జరుగుతున్నా చాలా సందర్భాల్లో డ్రైవర్లు మత్తులో ఉన్నారనే వాస్తవాన్ని దాచిపెడుతున్నారు. మృతుని కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి బీమా పరిహారం లభిస్తుందనే ఉద్దేశంతో పోలీసులు, వైద్యులు మానవతా దృక్పథంతో ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఫలితంగా డ్రంక్​ అండ్ డ్రైవ్​ చేస్తూ జరిగిన ప్రమాదాలు సైతం సాధారణ ప్రమాదాలుగా నమోదు అవుతున్నాయి.

డ్రంక్​ అండ్​ డ్రైవ్​ వల్ల ఎదురయ్యే ప్రధాన సమస్యలు

  • భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్​) ప్రకారం మద్యం మత్తులో వాహనం నడిపి మరణానికి కారణమైతే నిందితుడికి 5 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్షతో పాటు భారీ జరిమానా పడుతుంది.
  • డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులను క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్‌వర్క్ సిస్టమ్స్ (సీసీటీఎన్​ఎస్​ పోర్టల్​)లో నమోదు చేస్తారు. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో పాస్‌పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ లేదా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల నియామకాల్లో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.
  • మద్యం తాగి వాహనం నడిపి ప్రమాదానికి గురైతే సదరు వాహనానికి సంబంధించిన ఎలాంటి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ కూడా పొందే అవకాశం ఉండదు.

కోదాడ సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఆరుగురు మృతి, 20 మందికి గాయాలు

జహీరాబాద్​లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఆరుగురు మహిళా కూలీలు దుర్మరణం - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి

TAGGED:

DAILY DRUNK AND DRIVE CASES IN TG
DRUNK AND DRIVE ACCIDENTS IN 2025
RECENT DRUNK AND DRIVE INCIDENTS
తెలంగాణలో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు
DRUNK AND DRIVE CASES IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.