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రూ.54 కోట్లు విలువ చేసే డ్రగ్స్ పట్టివేత - నలుగురు అరెస్టు

యాదాద్రి భువనగిరి కొండమడుగు వద్ద డ్రగ్స్ ముఠా అరెస్టు - రూ.54 కోట్లు విలువజేసే 27 కిలోల మెఫిడ్రిన్ స్వాధీనం - మెఫిడ్రిన్‌ డ్రగ్‌తో పాటు 40 కిలోల అసిటోన్ లిక్విడ్ స్వాధీనం

Narcotics Seized In Yadadri Bhuvanagiri
Narcotics Seized In Yadadri Bhuvanagiri (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2026 at 7:48 PM IST

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Narcotics Seized In Yadadri Bhuvanagiri : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో పోలీసులు భారీ మొత్తంలో మాదకద్రవ్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బీబీనగర్ మండలం కొండమడుగు సమీపంలో ఒక ముఠా నుంచి రూ.54 కోట్ల విలువైన 27 కిలోల మెఫెడ్రోన్, 40 కిలోల ద్రవ రూపంలో ఉన్న ఎసిటోన్‌ను సీజ్​ చేశారు.

ఈ ముఠాలోని నలుగురిని అరెస్టు చేశామని, పరారీలో ఉన్న మిగిలిన వారి కోసం గాలిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అరెస్టు అయిన వారిలో చేతన్ మధుకర్, ముజమ్మిల్ హక్, అశోక్ గవాండే, రమణమూర్తి ఉన్నారు. ఎండీ అయూబ్, ప్రదీప్ ఠాకూర్, గోపాల్ సిర్పత్ పరారీలో ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. కొండమడుగులోని వెటుకూరి ల్యాబ్స్​లో మెఫెడ్రోన్‌ను అక్రమంగా తయారు చేసి, అక్కడి నుంచి నాగ్‌పూర్‌కు తరలిస్తున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.

TAGGED:

DRUG TRAFFICKING
YADADRI DRUG TRAFFICKING NETWORK
మాదక ద్రవ్యాల ముఠా అరెస్టు
DRUG GANG ARRESTED
NARCOTICS SEIZED YADADRIBHUVANAGIRI

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