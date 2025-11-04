ఫ్రెండ్స్తో కలిసి డ్రగ్స్ అమ్మకాలు - డాక్టర్ ఇంట్లో రూ.3 లక్షల విలువైన మత్తుపదార్థాలు స్వాధీనం
వైద్యుడి ఇంట్లో రూ.3 లక్షల విలువైన డ్రగ్స్ పట్టివేత - వైద్యుడు జాన్పాల్ అరెస్టు, మరో ముగ్గురిపై కేసు నమోదు - ఓజీ కుష్, ఎండీఎంఏ, కొకైన్, హాష్ ఆయిల్ స్వాధీనం
Published : November 4, 2025 at 1:16 PM IST
Drugs seized From doctor house In Hyderabad : ప్రాణాలు పోయాల్సిన వైద్యుడే ప్రాణాంతక డ్రగ్స్కు బానిస అయ్యాడు. మాదక ద్రవ్యాలు కొనుగోలు చేసేందుకు డబ్బు లేకపోవడంతో స్నేహితులతో కలిసి డ్రగ్స్ అమ్మకాలకు సిద్ధమయ్యాడు. దిల్లీ, బెంగళూరు తదితర ప్రాంతాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న మత్తు పదార్థాలను తాను అద్దెకు ఉంటున్న ఇంట్లో పెట్టుకొని విక్రయించడం ప్రారంభించాడు. ఇలా వచ్చిన డబ్బును స్నేహితులకు ఇస్తూ, తాను డ్రగ్స్ను ఉచితంగా వినియోగిస్తున్నాడు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు దాడులు నిర్వహించి ఈ వ్యవహారం గుట్టు రట్టుచేశారు. నిందితుడి నుంచి రూ.3 లక్షల విలువైన మత్తు పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ముషీరాబాద్ ఎక్సైజ్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
డాక్టర్ ఇంట్లో రూ.3 లక్షల విలువైన డ్రగ్స్ స్వాధీనం : హైదరాబాద్ నగరంలోని ముషీరాబాద్లో అద్దెకు ఉంటున్న జాన్పాల్ అనే డాక్టర్ ఇంట్లో డ్రగ్స్ విక్రయిస్తున్నట్లుగా పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో అతడి నివాసంలో తనిఖీలు చేపట్టి రూ.3 లక్షల విలువ చేసే మత్తు పదార్థాలను ఎక్సైజ్ ఎస్టీఎఫ్ (స్పెషల్ టాస్క్ఫోర్స్) పోలీసులు పట్టుకున్నారు. జాన్పాల్ను అరెస్టు చేసి, ఈ వ్యవహారంతో సంబంధం ఉన్న మరో ముగ్గురిపై కేసులు నమోదు చేశారు.
పరారీలో ముగ్గురు నిందితులు : హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన ప్రమోద్, సందీప్, శరత్ దిల్లీ, బెంగళూరు నుంచి డ్రగ్స్ తెప్పించి వైద్యుడు జాన్పాల్ ఇంట్లో ఉంచి వాటిని విక్రయిస్తున్నారు. మాదక ద్రవ్యాలు విక్రయించినందుకు గానూ డాక్టర్కు వీటిని ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. అతడి ఇంట్లో ఎండీఎంఏ, ఓజీకుష్, కొకైన్, హాష్ఆయిల్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పరారీలో ఉన్న ముగ్గురు నిందితులను త్వరలోనే పట్టుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ దాడుల్లో రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ టాస్క్ఫోర్స్ టీం లీడర్ ప్రదీప్ రావు, ఎస్సై బాలరాజులు పాల్గొన్నారు.
