ETV Bharat / state

ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి డ్రగ్స్ అమ్మకాలు - డాక్టర్​ ఇంట్లో రూ.3 లక్షల విలువైన మత్తుపదార్థాలు స్వాధీనం

వైద్యుడి ఇంట్లో రూ.3 లక్షల విలువైన డ్రగ్స్ పట్టివేత - వైద్యుడు జాన్‌పాల్ అరెస్టు, మరో ముగ్గురిపై కేసు నమోదు - ఓజీ కుష్, ఎండీఎంఏ, కొకైన్, హాష్ ఆయిల్ స్వాధీనం

DRUGS SEIZED FROM DOCTOR HOUSE
DRUGS SEIZED FROM DOCTOR HOUSE (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 1:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Drugs seized From doctor house In Hyderabad : ప్రాణాలు పోయాల్సిన వైద్యుడే ప్రాణాంతక డ్రగ్స్​కు బానిస అయ్యాడు. మాదక ద్రవ్యాలు కొనుగోలు చేసేందుకు డబ్బు లేకపోవడంతో స్నేహితులతో కలిసి డ్రగ్స్ అమ్మకాలకు సిద్ధమయ్యాడు. దిల్లీ, బెంగళూరు తదితర ప్రాంతాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న మత్తు పదార్థాలను తాను అద్దెకు ఉంటున్న ఇంట్లో పెట్టుకొని విక్రయించడం ప్రారంభించాడు. ఇలా వచ్చిన డబ్బును స్నేహితులకు ఇస్తూ, తాను డ్రగ్స్​ను ఉచితంగా వినియోగిస్తున్నాడు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు దాడులు నిర్వహించి ఈ వ్యవహారం గుట్టు రట్టుచేశారు. నిందితుడి నుంచి రూ.3 లక్షల విలువైన మత్తు పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ముషీరాబాద్ ఎక్సైజ్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

డాక్టర్​ ఇంట్లో రూ.3 లక్షల విలువైన డ్రగ్స్​ స్వాధీనం : హైదరాబాద్​ నగరంలోని ముషీరాబాద్‌లో అద్దెకు ఉంటున్న జాన్‌పాల్‌ అనే డాక్టర్​ ఇంట్లో డ్రగ్స్‌ విక్రయిస్తున్నట్లుగా పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో అతడి నివాసంలో తనిఖీలు చేపట్టి రూ.3 లక్షల విలువ చేసే మత్తు పదార్థాలను ఎక్సైజ్‌ ఎస్‌టీఎఫ్‌ (స్పెషల్​ టాస్క్​ఫోర్స్​) పోలీసులు పట్టుకున్నారు. జాన్‌పాల్‌ను అరెస్టు చేసి, ఈ వ్యవహారంతో సంబంధం ఉన్న మరో ముగ్గురిపై కేసులు నమోదు చేశారు.

పరారీలో ముగ్గురు నిందితులు : హైదరాబాద్‌ నగరానికి చెందిన ప్రమోద్‌, సందీప్‌, శరత్‌ దిల్లీ, బెంగళూరు నుంచి డ్రగ్స్‌ తెప్పించి వైద్యుడు జాన్‌పాల్‌ ఇంట్లో ఉంచి వాటిని విక్రయిస్తున్నారు. మాదక ద్రవ్యాలు విక్రయించినందుకు గానూ డాక్టర్​కు వీటిని ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. అతడి ఇంట్లో ఎండీఎంఏ, ఓజీకుష్‌, కొకైన్‌, హాష్‌ఆయిల్‌ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పరారీలో ఉన్న ముగ్గురు నిందితులను త్వరలోనే పట్టుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ దాడుల్లో రాష్ట్ర ఎక్సైజ్​ టాస్క్​ఫోర్స్​ టీం లీడర్​ ప్రదీప్​ రావు, ఎస్సై బాలరాజులు పాల్గొన్నారు.

TAGGED:

DRUGS SEIZED FROM DOCTOR HOUSE
POLICE BUST DRUGS GANG
వైద్యుడి ఇంట్లో డ్రగ్స్​ సీజ్
DRUGS SEIZED FROM DOCTOR HOUSE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నలుగురిలో నచ్చినట్లు చేస్తారా? - కనీస 'ఇంగితజ్ఞానం' లేకపోతే ఎలా?

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

సీనియర్ హీరోకు మరాఠీ నటితో అఫైర్? 'రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంటేనే' భార్య షాకింగ్ కామెంట్స్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.