ETV Bharat / state

నకిలీ చిరునామాలతో బురిడి! - పోలీసులకు డ్రగ్స్ స్మగ్లర్ల సరికొత్త సవాల్

కొరియర్‌ల మాటున మత్తు ముఠాల కొత్త ఎత్తుగడలు - పోలీసులకు సవాల్‌గా డ్రగ్స్ రవాణా - తప్పుడు చిరునామాలతో పోలీసులను మభ్యపెడుతున్న ముఠాలు - వ్యూహం మార్చే పనిలో నిఘా బృందాలు

Ganja
Ganja (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Smuggling of Marijuana via Courier : దేశవ్యాప్తంగా మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా రోజురోజుకూ కొత్త రూపాలు దాలుస్తోంది. రోడ్లు, రైళ్లు, విమానాశ్రయాల్లో పోలీసులు తనిఖీలు కట్టుదిట్టం చేయడంతో మత్తు ముఠాలు ఇప్పుడు కొరియర్‌లు, పార్శిళ్లను ప్రధాన ఆయుధంగా మార్చుకున్నాయి. పచ్చళ్లు, చెప్పులు, బొమ్మలు, ఆట వస్తువులు, ఫర్నీచర్‌ వంటి సాధారణ వస్తువుల మధ్య గంజాయి, డ్రగ్స్‌ను దాచి రాష్ట్రాల సరిహద్దులు దాటిస్తున్నారు. ఈ కొత్త ఎత్తుగడ పోలీసులకు పెద్ద సవాల్‌గా మారుతోంది.

తప్పుడు చిరునామాలతో పోలీసులను మభ్యపెడుతున్న ముఠాలు : డ్రగ్స్ రవాణాలో పాల్గొనే ముఠాలు పార్శిళ్లపై నకిలీ చిరునామాలు నమోదు చేసి పోలీసులను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాయి. ఒకవేళ కొరియర్‌ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నా, అసలు పంపిన వ్యక్తి ఎవరు? అందుకోవాల్సిన వ్యక్తి ఎవరు? అనే విషయాలను గుర్తించడం కష్టంగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా నైజీరియన్ ముఠాలతో పాటు గోవా, బెంగళూరు, ఢిల్లీ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న స్మగ్లర్లు ఈ పద్ధతిని ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

గాజు సీసాలో పంపిన గంజాయి
గాజు సీసాలో పంపిన గంజాయి (Eenadu)

చిన్న మొత్తాల్లో రవాణా - ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లింపులు : తనిఖీలకు చిక్కకుండా ఉండేందుకు ముఠాలు గ్రాముల లెక్కన చిన్న పరిమాణాల్లో మాదకద్రవ్యాలను పంపిస్తున్నాయి. డబ్బు చెల్లింపులు పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా జరుపుతున్నారు. ఇటీవల జార్ఖండ్‌లోని మారుమూల ప్రాంతాల పోస్టాఫీసుల నుంచి దేశంలోని 21 రాష్ట్రాలకు స్పీడ్‌పోస్ట్‌ ద్వారా గంజాయి పంపిస్తున్న ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అంతేకాదు, ప్రైవేట్‌ కొరియర్‌ సంస్థలను కూడా పెద్ద ఎత్తున వినియోగిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

డెలివరీలోనూ కొత్త వ్యూహం : డ్రగ్స్‌ను కొరియర్‌ చేసిన తర్వాత అసలు చిరునామాకు వెళ్లకుండా ముందుగానే డెలివరీని స్వీకరించేలా ముఠాలు ప్లాన్‌ చేస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు దిల్లీ నుంచి జీడిమెట్లకు ఓజీ కుష్‌ గంజాయి పంపిన కేసులో, కొరియర్‌ ఏజెంట్‌ ఫోన్‌ చేయగానే సమీప ప్రాంతానికి రావాలని సూచించారు. కొన్నిసార్లు పార్శిల్‌ను వాహనంలో ఉంచి వెళ్లమని చెబుతుండగా, మరికొన్ని సందర్భాల్లో మాస్కులు ధరించి వచ్చి డెలివరీ తీసుకుంటున్నారు. దీంతో నిందితుల ఆనవాళ్లు దొరకకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు.

రైళ్లలోనూ ముఠాల చాకచక్యం : రైళ్లలో గంజాయి రవాణా చేసే ముఠాలు కూడా కొత్త వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నాయి. గంజాయి ఉన్న బ్యాగులను ఒక బోగీలో ఉంచి, తామేమో మరో బోగీలో ప్రయాణిస్తున్నారు. మరోవైపు ముందున్న బోగీల్లో తమ అనుచరులను ఉంచి పోలీసుల కదలికలను గమనిస్తూ అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ఇటీవల కోణార్క్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో గంజాయి రవాణా జరుగుతోందన్న సమాచారంతో అధికారులు మొత్తం రైలును తనిఖీ చేసినా మొదట ఏమీ దొరకలేదు. చివరకు సికింద్రాబాద్‌ స్టేషన్‌ సమీపంలో ఒక బ్యాగులో మూడు ప్యాకెట్లలో సుమారు 75 కిలోల గంజాయి గుర్తించారు.

కట్టుదిట్టమైన నిఘా అవసరం : మాదకద్రవ్యాల వినియోగం, అక్రమ రవాణా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు రోడ్డు, రైలు, విమాన మార్గాలపై ప్రత్యేక నిఘా కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే కొరియర్‌ వ్యవస్థలో ప్రతి పార్శిల్‌ను తనిఖీ చేసే అవకాశం లేకపోవడం, తప్పుడు చిరునామాలు, నకిలీ వివరాలు ఉపయోగించడం వల్ల నిందితులను గుర్తించడం కష్టంగా మారుతోంది. దీంతో కొరియర్‌ సంస్థలు, పోస్టల్‌ శాఖ, దర్యాప్తు సంస్థల మధ్య సమన్వయం పెంచడంతో పాటు అనుమానాస్పద పార్శిళ్లపై ప్రత్యేక నిఘా అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మరింత సమర్థంగా వినియోగించి మత్తు ముఠాల కొత్త ఎత్తుగడలకు చెక్‌ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

డ్రగ్స్ మత్తు - పోలీసులపైకి కారు ఎక్కించిన యువకుడు

మత్తుకు అలవాటు పడి - విక్రయదారుల అవతారం : పారిశ్రామిక వాడల్లో గుప్పుమంటున్న గంజాయి

TAGGED:

కొరియర్‌లో గంజాయి రవాణా
SMUGGLING OF MARIJUANA VIA COURIER
DRUGS SMUGGLING IN HYDERBAD
SMUGGLE NARCOTICS IN HYDERBAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.