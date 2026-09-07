యాప్స్, డెడ్డ్రాప్స్ ద్వారా డ్రగ్స్ సరఫరా - ఏడాదిలో 60 శాతం మంది తొలిసారి నేరం
హైదరాబాద్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్న మాదకద్రవ్యాల వినియోగం - గడిచిన మూడేళ్లలో 90.98% పెరిగిన కేసులు - పోలీసుల వ్యూహాలను అధిగమించడానికి కొత్త ఎత్తుగడలు వేస్తూ డ్రగ్స్ సరఫరా
Published : September 7, 2026 at 4:47 PM IST
Drug Supply With app Dead Drops : హైదరాబాద్ మహానగరంలో మాదకద్రవ్యాల వినియోగం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇంజెక్షన్లు, మాత్రలు, గంజాయి, సింథటిక్ డ్రగ్స్ రూపంలో ఉన్న పదార్థాలు యువతను నాశనం చేస్తున్నాయి. గత మూడేళ్లలో సైబరాబాద్ పరిధిలో మాదకద్రవ్యాలకు సంబంధించిన కేసులు 90.98% పెరగడంపై డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ఆందోళన వ్యక్తం చేయడంతో పరిస్థితి తీవ్రత స్పష్టమైంది. పోలీసుల వ్యూహాలను అధిగమించడానికి నిరంతరం కొత్త ఎత్తుగడలు వేస్తూ, డ్రగ్ సిండికేట్లు బరితెగించి తమ కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నాయి.
పోలీసు శాఖ దాడులు కేవలం నామమాత్రంగానే ఉన్నాయని, ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వడంలో విఫలమవుతున్నాయని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పాత కేసులలో శిక్షలు విధించడంలో వైఫల్యం, సులభంగా డబ్బు సంపాదించవచ్చనే ఆశ ప్రజలను మాదకద్రవ్యాల సరఫరా వ్యాపారంలోకి నెడుతున్నాయని ఒక పోలీసు అధికారి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఈ ఏడాది పట్టుబడిన వారిలో 60 శాతం మంది తొలిసారి నేరం చేసినవారే.
- ఒక స్మగ్లర్ ఏపీలో పాగా వేసి, హైదరాబాద్లోని ఏజెంట్ల ద్వారా కొనుగోలుదారులకు మాదకద్రవ్యాలను సరఫరా చేస్తున్నాడు. అతను నెలకు రూ.6 లక్షల విలువైన సింథటిక్ డ్రగ్స్ను విక్రయిస్తున్నట్లు అంచనా. పోలీసులు అతడిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, అతను ఎలాంటి ఆచూకీ లేకుండా పట్టుబడకుండా తప్పించుకున్నాడు. సిమ్ కార్డులను ఉపయోగించకుండా కేవలం యాప్ల ద్వారా మాత్రమే సంభాషిస్తూ తన లొకేషన్ను నిరంతరం మారుస్తూ పోలీసులను మోసగించాడు.
- హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రముఖ కంపెనీలో ఐటీ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్న అతను డ్రగ్స్కు బానిసైన తర్వాత ఉద్యోగం కోల్పోయాడు. ఆ తర్వాత అతను డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణా చేపట్టి, బెంగళూరులో ఒక స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. వారానికి ఒకసారి అతను హైటెక్ సిటీలోని మధ్యవర్తులకు నిషేధిత సరుకును అందించేవాడు. ఒక్క ట్రిప్లో అతనికి రూ.2 లక్షలు లభించేవి. అతను తన నెట్వర్క్ను నైజీరియన్లను కూడా చేర్చుకునేలా విస్తరించి, తెలుగు రాష్ట్రాలంతటా మాదకద్రవ్యాలను సరఫరా చేశాడు. 'మ్యూల్ అకౌంట్లు', విదేశీ సిమ్ కార్డులను ఉపయోగించి అతను చట్టం నుంచి తప్పించుకోగలిగాడు. అయితే ఇటీవల హెచ్ న్యూ పోలీసులు అతడిని పట్టుకుని జైలుకు పంపారు.
సోషల్ మీడియా, కోడ్ భాష ద్వారా వ్యాపారం : యాప్లు, సోషల్ మీడియాలో, వాట్సాప్ గ్రూపులు మాదకద్రవ్యాల వ్యాపారానికి వేదికలుగా పనిచేస్తున్నాయి. పోలీసుల దర్యాప్తులో బ్రో, దురంధర్, కాకా, ఫీడ్, ఎంజాయ్, మిర్జాపూర్ వంటి కోడ్ భాష ఉపయోగిస్తున్నట్టు వెల్లడైంది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాలకు మాదకద్రవ్యాలను రవాణా చేసే ముఠాలు డెడ్డ్రాప్ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తున్నాయి. కొనుగోలుదారులు పోలీసులకు పట్టుబడినప్పటికీ సరఫరాదారుల గుర్తింపు గోప్యంగా ఉండేలా చూస్తాయి.
యాప్లు లేదా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆర్డర్ అందిన వెంటనే, ముందుగానే నగదు తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత కొనుగోలుదారు హైదరాబాద్లోని ఏజెంట్లను అప్రమత్తం చేస్తారు. వారికి దగ్గరలో ఉన్న మాల్ను పొట్లంలో చుట్టించి నిర్మానుష్య ప్రదేశం, రద్దీ తక్కువగా ఉండే ప్రదేశంలో ఉంచమని ఆదేశిస్తారు. ఆ ప్రాంతం, పార్శిల్ను ఫొటో తీసి పంపమంటారు. తమ దగ్గరకు వచ్చిన ఫొటో, లొకేషన్ ఫొటోలను కొనుగోలుదారుల వాట్సప్, సోషల్ మీడియా ఖాతాకు పంపుతారు. ఎప్పుడైతే సరుకు సురక్షితంగా చేరిందని నిర్దరించుకున్నాక కొనుగోలుదారుడిని బ్లాక్ చేస్తారు.
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