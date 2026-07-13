మత్తుకు అలవాటు పడి - విక్రయదారుల అవతారం : పారిశ్రామిక వాడల్లో గుప్పుమంటున్న గంజాయి
ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో గంజాయి సాగు - 3, 5, 10 గ్రాముల వరకు ప్యాకెట్ల రూపంలో తయారీ - మొత్తం 5 మండలాల్లో 18 కేసులు
Published : July 13, 2026 at 2:27 PM IST
Drug Smuggling In Industrial Areas : మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం పల్లెలు, పట్టణాలు అనే తేడా లేకుండా అంతటా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో గంజాయి వాడకం ఎక్కువగా ఉంది. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో పరిశ్రమలు జాతీయ రహదారిని ఆనుకుని ఉన్నాయి. జడ్చర్లలో సెజ్ ఉండటంతో అక్కడ వివిధ రాష్ట్రాల వారు ఉంటున్నారు. వారిలో గంజాయి పీల్చేవారి సంఖ్య అధికంగా ఉంది. దాంతో ఆ ప్రాంతం అంతా మత్తులో తూలుతోంది.
3, 5, 10 గ్రాముల వరకు ప్యాకెట్ల రూపంలో : ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో గంజాయి సాగు జరుగుతుంది. ఈ ప్రాంతం గుండా ప్రయాణించే వ్యక్తులు తమ స్వస్థలాల నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు గంజాయిని వెంట తెచ్చుకుంటారు. 3, 5, 10 గ్రాముల వరకు ప్యాకెట్ల రూపంలో తయారు చేసి గ్రాముకు రూ.100 నుంచి రూ.150 చొప్పున విక్రయిస్తున్నట్లు సమాచారం. అమ్మేవాళ్లు అటు పరిశ్రమలో పని చేస్తూ, ఇటు గంజాయి వ్యాపారం చేస్తున్నారు. దీంతో పరిసర ప్రాంత యువత, విద్యార్థులు దీనికి బానిసలుగా మారుస్తున్నారు.
గంజాయి దందాలో మహిళలు : ఈ గంజాయి దందాలో మహిళలు కూడా పాల్గొంటున్నారు. జడ్చర్ల బస్టాండులో మే 11న ఆబ్కారీ శాఖ తనిఖీల్లో ఇద్దరు మహిళలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే పట్టుబడ్డ మహిళలిద్దరూ పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన వారుగా గుర్తించారు. అక్కడ నుంచి తెచ్చి ఇక్కడి పరిశ్రమల్లో పని చేసే కార్మికులకు విక్రయిస్తున్నట్లు విచారణలో తేలింది.
అలవాటు పడి విక్రేతలుగా అవతారం : ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి పని చేస్తున్న కార్మికుల్లో 80 శాతం పైగా బిహార్, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి వచ్చిన వారే ఉన్నారు. వీరంతా జడ్చర్ల, రాజపూర్, బాలానగర్ అలాగే మహబూబ్నగర్ ప్రాంతాల్లోని పరిశ్రమల్లో పని చేస్తున్నారు. మొత్తం 50 నుంచి 70 వేల వరకు ఇక్కడ ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఈ కార్మికులు సమీప పట్టణాలు, గ్రామాల్లో అద్దెకు ఉంటున్నారు. అయితే వీరు మొదట గంజాయికి అలవాటు పడి, ఆ తర్వాత విక్రేతలుగా అవతారమెత్తుతున్నారు.
5 మండలాల్లో 18 కేసులు :
- బాలానగర్ ప్రాంతంలో గత ఆరు నెలల్లో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంట్లో 3.6 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ రెండు సందర్భాల్లోనూ బిహార్కు చెందిన వ్యక్తులే పట్టుబడ్డారు.
- రాజాపూర్ మండలం ముదిరెడ్డిపల్లిలో బిహార్కు చెందిన కార్మికుడు గంజాయి విక్రయిస్తుండగా పట్టుబడ్డాడు. అతని దగ్గర కిలోకు పైగా సరకు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రాజాపూర్లోనే ఒడిశాకు చెందిన మరో కార్మికుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
- జడ్చర్లలో గడిచిన ఆరు నెలల్లో 6 గంజాయి కేసులు నమోదు అయ్యాయి. దాంట్లో 7.80 కిలోలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 8 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీటిలో నాలుగు కేసుల్లో పట్టుబడ్డ నిందితులు ఇతర రాష్ట్రాల వారిగా గుర్తించారు. మహబూబ్నగర్, జడ్చర్ల, బాలానగర్, భూత్పూర్, రాజాపూర్ మండలాల్లో ఆర్నెళ్లలో 18 కేసులు నమోదయ్యాయి.
ప్రత్యేక బృందాలతో తనిఖీలు : పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో తరచూ తనిఖీలు చేపడుతున్నామని మహబూబ్నగర్ డీఎస్పీ వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు. మత్తు పదార్థాల నివారణకు కృషి చేస్తున్నామని అన్నారు. ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశామన్నారు. వీటిపై అవగాహన కార్యక్రమాలు, కౌన్సెలింగ్ ఇస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
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