చలికాలంలో డ్రగ్స్​కు విపరీతమైన డిమాండ్ - రంగంలోకి అంతర్జాతీయ ముఠాలు

చలికాలంలో పెరిగిన డ్రగ్స్​ విక్రయాలు - నవంబరు-జనవరి మధ్యే విక్రయాలు అధికం - యువతే లక్ష్యంగా పార్టీల నిర్వహణ

Drug Sales Increase During Winter
Drug Sales Increase During Winter (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 30, 2025 at 10:12 AM IST

Drug Sales Increase During Winter : అసలే చలికాలం. ఈ చలిపులికి ఉండలేక స్వెట్టర్లు వేసుకుంటారు. చలికి ఇంకా తట్టుకోలేకపోతే పెద్దలైతే అలా వైన్​షాపు కెళ్లి మందు తెచ్చుకుంటారు. ఈ చలికాలంలో స్వెట్టర్లు, మద్యానికి ఎంత డిమాండ్​ ఉందో, డ్రగ్స్​కు కూడా అదే రీతిలో విపరీతమైన డిమాండ్​ ఉంది. దీన్నే సొమ్ము చేసుకునేందుకు అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్​ ముఠాలు రంగంలోకి దిగాయి. నగరంలో ఏటా పట్టుబడే మాదక ద్రవ్యాల్లో అధిక శాతం నవంబరు-జనవరి మధ్యే విక్రయాలు జరిగి దొరుకుతున్నాయి.

యువతనే లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈవెంట్​ సంస్థలు, పబ్​లు డిసెంబర్​లో పలు థీమ్స్​తో పార్టీలు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఉర్రూతలు ఊగించే సంగీతంతో పాటు విదేశీ మద్యం, ఖరీదైన కొకైన్​, హెరాయిన్​, ఎండీఎంఏ అందుబాటులో ఉంచుతారు. నయాసాల్​ వేడుకలకు నగరానికి చేరుతున్న డ్రగ్స్​పై హైదరాబాద్​ నార్కోటిక్స్​ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ వింగ్ ​(హెచ్​న్యూ) పోలీసులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు. కొద్దిరోజుల వ్యవధిలో 3 కమిషనరేట్ల పోలీసులు రూ.3 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

పోలీస్ దాడులు, కేసులకు భయపడిన నిర్వాహకులు మత్తు పార్టీలకు రూటు మార్చేశారు. ఫామ్​హౌస్​లు, పబ్​లకు ప్రత్యామ్నాయంగా అపార్ట్​మెంట్స్​ను అడ్డాగా చేసుకుని చీకటి కోణాన్ని నడుపుతున్నారు. పోలీసులు కనిపెట్టలేరనే భరోసాతో పుట్టినరోజు వేడుకల ముసుగులో వింటర్ ​పార్టీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించామని ఓ అధికారి తెలిపారు. కొన్ని మండీలు, హోటళ్లలోనూ అర్ధరాత్రి దాటాక విదేశీ మద్యం, ఎల్​ఎస్​డీ బాట్స్​తో కుర్రకారును ఆకర్షిస్తున్నట్లు సమాచారం ఉంది. లంగర్​హౌస్​, బండ్లగూడ జాగీర్​, టోలిచౌకి, సికింద్రాబాద్​, అత్తాపూర్​ పరిధిలో పార్టీలు జోరుగా సాగుతున్నట్లు తెలిసింది.

టెలీగ్రామ్​ యాప్​లో మంతనాలు​ : హైదరాబాద్​ మహానగరాన్ని మత్తు కమ్మేస్తోంది. ఒక దారిని మూసివేస్తే మరోవైపు నుంచి స్మగ్లర్లు ద్వారాలను తెరుస్తున్నారు. అధికారుల లెక్క ప్రకారం ఒక్క రాజధానిలోనే 10 వేల మందికి పైగా మత్తు పదార్థాలు వినియోగిస్తున్నట్లు అంచనా. సరఫరాలో నైజీరియన్​ స్మగ్లర్లదే హవా. ఫోన్​ సంభాషణ, వాట్సప్​ ఛాటింగ్​ గుర్తించే అవకాశం ఉండటంతో టెలీగ్రామ్​ యాప్​లో మంతనాలు సాగిస్తున్నారు.

మ్యూల్​ ఖాతాల్లో నగదు జమ కాగానే నైజీరియా నుంచి ఇక్కడున్న వారికి ఆదేశాలు వస్తాయి. ఏజెంట్​కు సరకు అందజేసి, డెడ్​డ్రాప్​ పద్ధతిలో నిర్దేశించిన చోట డ్రగ్​ ప్యాకెట్​ను ఉంచుతారు. ఉంచిన ప్రదేశం, లొకేషన్​ను కొనుగోలుదారులకు పంపి తీసుకొనే వీలును కల్పిస్తున్నారు. ఇలా ఎవరికీ దొరక్కుండా డ్రగ్స్​ విక్రయదారులు కొత్తదారులను వెతుక్కుంటున్నారు.

విదేశీయులే కీలక సూత్రధారులు : నగరానికి చేరే మత్తు పదార్థాల్లో అధిక శాతం విదేశీయులే తరలిస్తున్నారంటే నమ్మగలరా? బెంగళూరు కేంద్రంగా నైజీరియన్లు ఏజెంట్లను ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ దందాను నిర్వహిస్తున్నారు. హెచ్​న్యూ పోలీసులు ఈ ఏడాది అక్టోబరు వరకు 271 కేసులు నమోదు చేసి, రూ.5.23 కోట్ల డ్రగ్స్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 2024లో 36 కేసుల్లో రూ.12 కోట్ల మాదకద్రవ్యాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇలా 22 నెలల్లో 400 డ్రగ్స్​ కొనుగోలుదారులను గుర్తించారు. ఈ మధ్యనే తెలంగాణ ఈగిల్​ టీం దిల్లీలో నైజీరియన్​ డ్రగ్స్​ గ్యాంగ్​ను అరెస్టు చేసింది. వారి నుంచి రూ.3 కోట్ల విలువ చేసే డ్రగ్స్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

