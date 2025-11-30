చలికాలంలో డ్రగ్స్కు విపరీతమైన డిమాండ్ - రంగంలోకి అంతర్జాతీయ ముఠాలు
చలికాలంలో పెరిగిన డ్రగ్స్ విక్రయాలు - నవంబరు-జనవరి మధ్యే విక్రయాలు అధికం - యువతే లక్ష్యంగా పార్టీల నిర్వహణ
Drug Sales Increase During Winter : అసలే చలికాలం. ఈ చలిపులికి ఉండలేక స్వెట్టర్లు వేసుకుంటారు. చలికి ఇంకా తట్టుకోలేకపోతే పెద్దలైతే అలా వైన్షాపు కెళ్లి మందు తెచ్చుకుంటారు. ఈ చలికాలంలో స్వెట్టర్లు, మద్యానికి ఎంత డిమాండ్ ఉందో, డ్రగ్స్కు కూడా అదే రీతిలో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. దీన్నే సొమ్ము చేసుకునేందుకు అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ ముఠాలు రంగంలోకి దిగాయి. నగరంలో ఏటా పట్టుబడే మాదక ద్రవ్యాల్లో అధిక శాతం నవంబరు-జనవరి మధ్యే విక్రయాలు జరిగి దొరుకుతున్నాయి.
యువతనే లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈవెంట్ సంస్థలు, పబ్లు డిసెంబర్లో పలు థీమ్స్తో పార్టీలు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఉర్రూతలు ఊగించే సంగీతంతో పాటు విదేశీ మద్యం, ఖరీదైన కొకైన్, హెరాయిన్, ఎండీఎంఏ అందుబాటులో ఉంచుతారు. నయాసాల్ వేడుకలకు నగరానికి చేరుతున్న డ్రగ్స్పై హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ (హెచ్న్యూ) పోలీసులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు. కొద్దిరోజుల వ్యవధిలో 3 కమిషనరేట్ల పోలీసులు రూ.3 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పోలీస్ దాడులు, కేసులకు భయపడిన నిర్వాహకులు మత్తు పార్టీలకు రూటు మార్చేశారు. ఫామ్హౌస్లు, పబ్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా అపార్ట్మెంట్స్ను అడ్డాగా చేసుకుని చీకటి కోణాన్ని నడుపుతున్నారు. పోలీసులు కనిపెట్టలేరనే భరోసాతో పుట్టినరోజు వేడుకల ముసుగులో వింటర్ పార్టీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించామని ఓ అధికారి తెలిపారు. కొన్ని మండీలు, హోటళ్లలోనూ అర్ధరాత్రి దాటాక విదేశీ మద్యం, ఎల్ఎస్డీ బాట్స్తో కుర్రకారును ఆకర్షిస్తున్నట్లు సమాచారం ఉంది. లంగర్హౌస్, బండ్లగూడ జాగీర్, టోలిచౌకి, సికింద్రాబాద్, అత్తాపూర్ పరిధిలో పార్టీలు జోరుగా సాగుతున్నట్లు తెలిసింది.
టెలీగ్రామ్ యాప్లో మంతనాలు : హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని మత్తు కమ్మేస్తోంది. ఒక దారిని మూసివేస్తే మరోవైపు నుంచి స్మగ్లర్లు ద్వారాలను తెరుస్తున్నారు. అధికారుల లెక్క ప్రకారం ఒక్క రాజధానిలోనే 10 వేల మందికి పైగా మత్తు పదార్థాలు వినియోగిస్తున్నట్లు అంచనా. సరఫరాలో నైజీరియన్ స్మగ్లర్లదే హవా. ఫోన్ సంభాషణ, వాట్సప్ ఛాటింగ్ గుర్తించే అవకాశం ఉండటంతో టెలీగ్రామ్ యాప్లో మంతనాలు సాగిస్తున్నారు.
మ్యూల్ ఖాతాల్లో నగదు జమ కాగానే నైజీరియా నుంచి ఇక్కడున్న వారికి ఆదేశాలు వస్తాయి. ఏజెంట్కు సరకు అందజేసి, డెడ్డ్రాప్ పద్ధతిలో నిర్దేశించిన చోట డ్రగ్ ప్యాకెట్ను ఉంచుతారు. ఉంచిన ప్రదేశం, లొకేషన్ను కొనుగోలుదారులకు పంపి తీసుకొనే వీలును కల్పిస్తున్నారు. ఇలా ఎవరికీ దొరక్కుండా డ్రగ్స్ విక్రయదారులు కొత్తదారులను వెతుక్కుంటున్నారు.
విదేశీయులే కీలక సూత్రధారులు : నగరానికి చేరే మత్తు పదార్థాల్లో అధిక శాతం విదేశీయులే తరలిస్తున్నారంటే నమ్మగలరా? బెంగళూరు కేంద్రంగా నైజీరియన్లు ఏజెంట్లను ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ దందాను నిర్వహిస్తున్నారు. హెచ్న్యూ పోలీసులు ఈ ఏడాది అక్టోబరు వరకు 271 కేసులు నమోదు చేసి, రూ.5.23 కోట్ల డ్రగ్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 2024లో 36 కేసుల్లో రూ.12 కోట్ల మాదకద్రవ్యాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇలా 22 నెలల్లో 400 డ్రగ్స్ కొనుగోలుదారులను గుర్తించారు. ఈ మధ్యనే తెలంగాణ ఈగిల్ టీం దిల్లీలో నైజీరియన్ డ్రగ్స్ గ్యాంగ్ను అరెస్టు చేసింది. వారి నుంచి రూ.3 కోట్ల విలువ చేసే డ్రగ్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
