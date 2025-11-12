ETV Bharat / state

పల్నాడు టూ తెలంగాణ - అడిగింది ఇచ్చుకో - మత్తు మందు పుచ్చుకో!

కారంపూడిలోని ఔషధ దుకాణంలో మత్తు మాత్రల కోనుగోలు - తెలంగాణకు చెందిన ఇద్దరితో పాటు దుకాణ నిర్వాహకుడి అరెస్టు

Drug Sales at Medical Store in Palnadu District
Drug Sales at Medical Store in Palnadu District (Eenadu)
Drug Sales at Medical Store in Palnadu District : పల్నాడు జిల్లా కారంపూడిలోని వీరభద్ర ఔషధ దుకాణంలో మత్తు మాత్రలను తెలంగాణకు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసి పోలీసులకు పట్టుబడ్డారు. వారితోపాటు మాత్రలు అమ్మిన దుకాణ నిర్వాహకుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మత్తుకు అలవాటు పడిన వ్యక్తులకు అధిక ధరకు విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఏడాది కిందట మరో ఔషధ దుకాణ నిర్వాహకుడు పెదకొదమగుండ్లకు చెందిన ఆర్‌ఎంపీకి పెద్దమొత్తంలో నిద్ర మాత్రలు విక్రయించారు. అతను తెలంగాణకు చెందిన వ్యక్తులకు వాటిని అమ్మగా పోలీసులు పట్టుకున్నారు. నిర్వాహకుడితోపాటు ఆర్‌ఎంపీని అరెస్టు చేశారు.

నాలుగు నెలల కిందట తెలంగాణ రాష్ట్రం నల్గొండ జిల్లాలో మత్తు మందులు విక్రయిస్తున్న వ్యక్తులను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వారిని విచారించగా పిడుగురాళ్లలోని ఓ మందుల దుకాణంలో కొనుగోలు చేసినట్టు చెప్పారు. మత్తు కలిగించే మాత్రలు, సిరప్‌లను వైద్యుల పర్యవేక్షణలోనే విక్రయించాలని, బయట దుకాణాల్లో అమ్మవద్దని నిబంధనలు ఉన్నా కొందరు వ్యాపారులు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మాచర్ల, దాచేపల్లి, కారంపూడి, పిడుగురాళ్లలోని ఔషధ దుకాణాల్లో కొందరు మత్తు మాత్రలు కొనుగోలు చేసి, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తరలించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. మత్తు మందులను ఎక్కువగా నల్గొండ, మిర్యాలగూడ ప్రాంత వ్యాపారులు కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. వైద్యుల చీటీ ఉంటేనే నిద్ర మాత్రలు విక్రయించాల్సి ఉంది. దానికి విరుద్ధంగా దుకాణదారులు వ్యవహరిస్తున్నారు.

నిందితుల వద్ద 10 బాక్సుల మాత్రలు : మత్తు మాత్రలు, దగ్గు మందులు మెడికల్‌ షాపుల్లో విక్రయించకూడదన్న నిబంధన ఉంది. లాభార్జనే ధ్యేయంగా కొందరు వ్యాపారులు వాటిని యథేచ్ఛగా అమ్ముతున్నారు. అందులోనూ పరిమితి లేదు. సొమ్ము ఇస్తే ఎన్ని మాత్రలు కావాలన్నా ఇచ్చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో పోలీసుల తనిఖీల్లో పట్టుబడ్డ నిందితుల వద్ద 10 బాక్సుల వరకు మాత్రలు దొరికాయంటే విక్రయం, వినియోగం ఏ తీరున జరుగుతుందో అర్థమవుతుంది.

అద్దెకు తెచ్చుకున్న లైసెన్సులు - మొక్కుబడి తనిఖీలు : డ్రగ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్లు ఏడాదికోమారు దుకాణాలకు వచ్చి లైసెన్సులు మాత్రమే పరిశీలిస్తున్నారు. డిఫార్మసీ చేసిన వారి నుంచి లైసెన్సులు అద్దెకు తెచ్చుకుని ఎక్కువ మంది దుకాణాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

అమ్మకాలు ఎక్కువగా జరిగింది ఆ దుకాణంలోనే : కారంపూడిలోని వీరభద్ర మెడికల్స్‌లోనే ఎక్కువగా మత్తు మాత్రల అమ్మకాలు జరిగినట్లు గుర్తించినట్లు పిడుగురాళ్ల డ్రగ్​ ఇన్​స్పెక్టర్​ మంగమ్మ తెలిపారు. మిగిలిన దుకాణాల్లో అమ్మకాలు జరగడం లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ దుకాణం మూసివేసినట్లు వివరించారు. దాని యజమానిని పోలీసులు అరెస్టు చేయడంతో పూర్తి వివరాలు అందుబాటులో లేవని వెళ్లడించారు. అన్ని దుకాణాల్లో తనిఖీలు చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు.

మత్తుకు బానిసవుతున్న యువత - మెడికల్ షాపులపై 'ఈగల్​కన్ను'

యథేచ్ఛగా నిషేధిత ఇంజక్షన్ల వినియోగం - పశ్చిమబెంగాల్, ఒడిశాల నుంచి భారీగా దిగుమతి

మత్తు పదార్థాలకు యువత బానిసవుతోంది. వాటి వినియోగంతో చిత్తవుతోంది. భవిష్యత్తు నాశనం చేసుకుంటోంది. దేశానికి యువతే వెన్నెముక. గంజాయి, మాదక ద్రవ్యా లు, ఇతర మత్తు పదార్థాల వినియోగంతో దారి తప్పుతోంది. వీటి తోడుగా అన్ని చోట్ల ఇని విచ్చలవిడిగా దొరుకుతున్నందున, వీటి వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరుగుతుంది.

