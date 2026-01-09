మనిషి రక్త బ్యాగుల్లో మేకలు, గొర్రెల రక్తం - కాచిగూడలోని ఆ ల్యాబ్లో అసలు ఏం జరుగుతోంది?
హైదరాబాద్ కాచిగూడలోని సీఎంకే ల్యాబ్లో మనిషి రక్త బ్యాగుల్లో మేక రక్తం - వైద్య, ప్రయోగాత్మక అవసరాల పేరుతో దుర్వినియోగం చేసి ఉండవచ్చన్న అనుమానాలు - ఆందోళన వ్యక్త చేస్తున్న డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు
Published : January 9, 2026 at 10:56 AM IST
Goat blood packed in Human Blood Bags in Hyderabad : మనిషి రక్త బ్యాగుల్లో మేక రక్తం ఉండటంపై డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని కాచిగూడలో సీజ్ చేసిన సీఎంకే ల్యాబ్ నుంచి 1000 లీటర్ల జంతు రక్తాన్ని డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వైద్య, ప్రయోగాత్మక అవసరాల పేరుతో దీన్ని దుర్వినియోగం చేసి ఉండవచ్చన్న అనుమానాలు పెద్ద ఎత్తున వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
వీడని మిస్టరీ! : సేకరించిన జంతు రక్తాన్ని హర్యానా రాష్ట్రానికి చెందిన పాళీ మెడిక్యూర్ కంపెనీకి పంపిస్తున్నట్లు అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో జంతు రక్తాన్ని ఎందుకు సేకరించి తరలిస్తున్నారో ఇప్పటికీ కూడా దర్యాప్తులో స్పష్టత రాలేదు. మానవ రక్తబ్యాగుల్లో జంతు రక్తాన్ని సేకరించేందుకు ఎలాంటి లైసెన్సు డీసీఏ ఇవ్వదు. ఒకవేళ రక్తాన్ని సేకరించాల్సి వచ్చినా ఇలాంటి పద్ధతిలో మాత్రం అస్సలు చేయకూడదు. కాచిగూడలో నిర్వహించిన దాడుల్లో ఆటోక్లేవ్ మెషిన్ లామినార్ ఏయిర్ ఫ్లోయూనిట్ ఉండటం కొంత ఆందోళన కలిగిస్తోందని డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒకరు తెలిపారు.
పరారీలో ప్రధాన నిందితుడు నికేశ్ : లామినార్ ఏయిర్ ఫ్లో అనేది రక్తాన్ని ఒక బ్యాగ్ నుంచి మరో బ్యాగుకు టెర్రరిల్ వాతావరణంలో మార్చడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇది ఉండటం వల్ల అక్కడ రక్తం ప్రాసెసింగ్ జరుగుతున్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. బ్యాక్టీరియా పెంపకం కోసం ఉపయోగించే కల్చర్ మీడియా తయారీకి, జుట్టు ఉత్పత్తులు, చర్మ చికిత్సలు, టీకాల తయారీకి ఉపయోగించే సీరం వెలికితీతకు ఈ రక్తాన్ని వినియోగించి ఉండవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన నికేశ్ అనే వ్యక్తి ప్రస్తుతానికి పరారీలో ఉన్నాడు.
చట్ట ఉల్లంఘనలు : పోలీసులు డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్ రియాక్ట్ సెక్షన్ 18 (సి) కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఖాళీ రక్త బ్యాగులను కలిగి ఉండాలన్నా డ్రగ్ లైసెన్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అక్కడ అధికారులు 60 ఖాళీ రక్త బ్యాగులను స్వాధీనం చేసుకోవడం గమనించాల్సిన విషయం. ఆటోక్లేవ్ మిషన్ వినియోగించాలంటే కూడా డ్రగ్ లైసెన్స్ అవసరం. అది కూడా నిందితుడికి లేనట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
పోలీసుల సాయంతో సీఎస్కే ల్యాబ్లో తనిఖీలు : మేకలు, గొర్రెల రక్తం అక్రమ దందా వ్యవహారంలో కాచిగూడలోని ల్యాబ్ను ఇప్పటికే సీజ్ చేశారు. మేడ్చల్ జిల్లా కీసర మండలం నాగారంలోని సోనూ మాంసం దుకాణంలో గొర్రెలు, మేకల రక్తాన్ని అక్రమంగా సేకరిస్తున్న ఇద్దరిని ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. మూగజీవాల నుంచి రక్తాన్ని తీసి అమ్ముతున్న వ్యవహారంలో కొనుగోలు చేస్తున్నది కాచిగూడలోని సీఎస్కే ల్యాబ్గా గుర్తించారు. కాచిగూడ ఏసీపీ హరీశ్కుమార్ వివరాల ప్రకారం డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారులు, ఈస్ట్ జోన్ పోలీసుల సహాయంతో సీఎస్కే ల్యాబ్ను తనిఖీ చేశారు.
నకిలీ వెటర్నరీ, అసిస్టెంట్లపై కేసులు : ల్యాబ్లోని ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేసిన రక్తం నిల్వలను గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం దాన్ని సీజ్ చేశారు. ఈ అక్రమ దందాలో సూత్రధారిగా భావిస్తున్న సీఎస్కే ల్యాబ్ నిర్వాహకుడు నికేశ్ కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న అతన్ని విచారిస్తేనే ఈ దందాలో ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారనే విషయం బయట పడుతుందని తెలిపారు. మరోవైపు, జీహెచ్ఎంసీ ఘట్కేసర్ సర్కిల్ డిప్యూటీ కమిషనర్ వాణి ఫిర్యాదు మేరకు దుకాణం యజమాని సోనూతో పాటు నకిలీ వెటర్నరీ డాక్టర్ సంజీవ్, అతని అసిస్టెంట్ అక్షయ్లపై కీసర పోలీసులు పలు సెక్షన్ల ప్రకారం కేసు నమోదు చేశారు.