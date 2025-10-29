ETV Bharat / state

అంతా ఫోన్​లోనే : 'స్మార్ట్'గా మాదక ద్రవ్యాల చేరవేత - గుట్టుచప్పుడు కాకుండా డ్రగ్స్​ దందా

రోజురోజుకూ రెచ్చిపోతున్న డ్రగ్స్ ముఠాలు - డ్రగ్స్​ విక్రయాలకు స్మార్ట్​ఫోన్లను వేదికగా చేసుకుంటున్న వైనం - పలుచోట్ల గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సాగుతున్న దందా - నిరంతర నిఘా ఉంచామన్న ఎస్పీ రాజేశ్​ చంద్ర

Drug Dealing Via Smart phone In Telangana
Drug Dealing Via Smart phone In Telangana (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 12:09 PM IST

|

Updated : October 29, 2025 at 12:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Drug Dealing Via Smart Phones in Telangana : రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ డ్రగ్స్​ ముఠాలు రెచ్చిపోతున్నాయి. ఒకప్పుడు గుట్టుగా మత్తు పదార్థాలను విక్రయించే వారు, ఇటీవల కాలంలో పంథాను మార్చారు. డ్రగ్స్​ అక్రమ రవాణాకు సెల్​ఫోన్లను వేదికగా మలుచుకొని ఫోన్​ నంబర్లలో సంభాషిస్తూ మెసేజ్‌లు పంపుతూ, సోషల్ మీడియాలో మత్తు పదార్థాల సమాచారాన్ని తెలుపుతూ విక్రయిస్తున్నారు. దీంతో కామారెడ్డి జిల్లాలో పలుచోట్ల గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ఈ దందా సాగుతోంది.

మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు :

  • కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రం శివారు ప్రాంతంలోని క్యాసంపల్లిలో ద్రవరూప గంజాయి (యాష్‌ ఆయిల్‌)ను గతంలో పోలీసులు పట్టుకున్న విషయం విధితమే. నిందితులు గంజాయిని విక్రయించడానికి స్మార్ట్​ఫోన్​లను, సోషల్ మీడియాను వాడుతున్నట్లు తేలింది.
  • కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో 4 నెలల కిందట గంజాయి విక్రేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుల సెల్​ఫోన్​లు పరిశీలించగా ఫోన్‌ నంబర్లు, మెసేజ్‌లు, సోషల్ మీడియా వేదికగా వారు గంజాయి సమాచారాన్ని యువకులకు చేరవేస్తున్నట్లుగా విచారణలో తేలింది. పోలీసులు ఆ యువకులను పిలిపించి కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చారు. ఈ నెలలో జిల్లా కేంద్రంలో జరిగిన దాడి ఘటనల్లో యువకులు మత్తులో ఉండి, విచక్షణ కోల్పోయి ప్రవర్తించినట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు.

గ్రూపుల్లో సమస్త సమాచారం : మత్తు పదార్థాల (డ్రగ్స్​ ముఠాల) విక్రేతలు సెల్​ఫోన్​లు వినియోగించే యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. యాప్‌లలో గ్రూపులను ఏర్పాటు చేసి, సరకు వివరాలను తెలుపుతున్నారు. మెసేజ్‌ల రూపంలోనే ఆర్డర్లు తీసుకుంటూ, ఫోన్లలోనే ఎక్కడికి రావాలో? ఎక్కడ సరకు తీసుకోవాలో అనే వివరాలను సూచిస్తున్నారు. ఓ వైపు పోలీస్, ఆబ్కారీ శాఖల అధికారులు విస్తృత తనిఖీలు చేపడుతున్నప్పటికీ వీరు చాటుగా వ్యవహారాన్ని నడిపిస్తున్నారు. కామారెడ్డి జిల్లాలోకి గంజాయి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి అక్రమంగా సరఫరా అవుతోంది.

డ్రగ్స్​ అక్రమ దందాకు పాల్పడుతూ : స్థానికులు కొంతమంది స్థానికేతరులతో కలిసి ఈ అక్రమ దందాకు పాల్పడుతున్నారు. తెచ్చిన గంజాయిని సిగరేట్లు, ఎండు గంజాయి, యాష్‌ ఆయిల్‌ రూపాల్లో అమ్ముతున్నారు. మత్తులో యువత విచక్షణను కోల్పోతున్నారు. మత్తు కోసం కొన్ని ప్రాంతాల్లో గుడుంబా, నాటు సారాకు వారు బానిసలవుతున్నారు. పోలీసు, ఆబ్కారీ శాఖలు కలిసికట్టుగా పని చేస్తేనే డ్రగ్స్​ పదార్థాల కట్టడి సాధ్యమవుతుంది. మరోవైపు గంజాయి అక్రమ రవాణాపై పోలీసులు గట్టి నిఘా పెట్టారు.

నిరంతర నిఘా : గంజాయి, డ్రగ్స్‌ వంటి మత్తు పదార్థాల అక్రమ రవాణా, వాడకాలపై నిరంతరం నిఘా కొనసాగుతోందని జిల్లా ఎస్పీ రాజేశ్​​ చంద్ర వివరించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎప్పటికప్పుడు వాటి రవాణాను కట్టడి చేసే వ్యవస్థను అప్రమత్తం చేశామని వెల్లడించారు. మత్తు పదార్థాల జోలికి వెళ్తే ఎవరినీ వదిలిపెట్టేదే లేదని రాజేశ్​ చంద్ర స్పష్టం చేశారు.

వరుస ఘటనలతో ప్రజల బెంబేలు : రాష్ట్రంలో మత్తు పదార్థాల కట్టడికి పోలీసులు, ప్రభుత్వం ఎన్ని చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ, డ్రగ్స్​ ముఠాల ఆగడాలకు మాత్రం అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. ఇటీవల కాలంలో జరగుతున్న వరుస ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో మైనర్​తో ఓ వ్యక్తి డ్రగ్స్​ సరఫరా చేయిస్తుండగా హైదరాబాద్ పోలీసులు పట్టుకున్న ఘటన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది. మరోచోట ఫార్మా కంపెనీ మాటున మత్తు పదార్థాలను తయారు చేస్తున్న వ్యవహరాన్ని కూడా పోలీసులు ఇటీవలే బట్టబయలు చేశారు. ఈ విధంగా ఎక్కడికక్కడ మత్తు ముఠాలను అణచివేస్తున్నప్పటికీ, ఏదో చోట ఇలాంటి ఘటనలు జరగుతూనే ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

1000 కి.మీ. ఛేజ్​ చేసి - 500 కిలోల గంజాయి పట్టివేత

పుష్పరాజ్​నే మించిపోయారు! - జీడిపప్పు మధ్యలో గంజాయి రవాణా

Last Updated : October 29, 2025 at 12:26 PM IST

TAGGED:

DRUG TRAFFICKING RAMPANT IN TG
విచ్చలవిడిగా డ్రగ్స్ అమ్మకం
ONLINE GANJA SALES IN TG
DRUG DEALING VIA SMART PHONE
DRUG DEALING VIA SMART PHONE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.