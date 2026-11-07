ఎట్టకేలకు డ్రగ్ డాన్ నీతూబాయి అరెస్ట్ - ఎలాగంటే?
DRUG DON NEETHU BAI ARREST : గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పోలీసులను ముప్పుతిప్పులు పెడుతున్న డ్రగ్ డాన్ నీతూ బాయి ఎట్టకేలకు అరెస్టైంది. గతంలో ఓసారి నీతూబాయి అరెస్టు నుంచి చాకచక్యంగా తప్పించుకుంది.
Published : November 7, 2026 at 7:07 PM IST
హైదరాబాద్ నానక్రామ్గూడ కేంద్రంగా పోలీసుల కళ్లుగప్పి గత తొమ్మిదేళ్లుగా గంజాయి దందా సాగిస్తున్న మోస్ట్ వాంటెడ్ డ్రగ్ డాన్ నీతూ బాయిని ఈగల్ ఫోర్స్ అరెస్ట్ చేసింది. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులే లక్ష్యంగా ఈమె 2017 నుంచి నెట్వర్క్ నడుపుతూ గంజాయి విక్రయిస్తోంది. నీతూబాయితో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులపై గతంలో సుమారు 30కి పైగా ఎన్డీపీఎస్, ఎక్సైజ్ కేసులు నమోదయ్యాయి.
ఏకంగా 13 కేసుల్లో పరారీలో ఉంటూ పోలీసుల కళ్లుగప్పుతున్న నీతూ బాయిని ఈగల్ ఫోర్స్ టెక్నికల్ టీమ్ పక్కా నిఘాతో మంగళ్హాట్ వైపు ఆటోలో వెళ్తుండగా పట్టుకుంది. ఆమె నుంచి రూ.1.59 లక్షల నగదు, మొబైల్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గంజాయి విక్రయాల ద్వారా సంపాదించిన డబ్బుతో గచ్చిబౌలి, లంగర్ హౌస్లలో బహుళ అంతస్తుల భవనాలు నిర్మించినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది.
గతంలో ఈడీ దాడులు కూడా
ఇప్పటికే వారి బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేసిన అధికారులు అక్రమ ఆస్తులపైనా లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గతంలో కూడా నీతూ బాయి అక్రమ ఆస్తులపై ఈడీ అధికారులు దాడులు చేశారు. ఈ తనిఖీల్లో ఈడీ భారీగా నగదుతో పాటు గంజాయి కూడా స్వాధీనం చేసుకుంది.
ఎవరీ నీతూ బాయి?
హైదరాబాద్ నగరంలోని దూల్పేట ప్రాంతానికి చెందిన కాలాపతి నీతూబాయి (48) నానక్రాంగూడలోని లోథాబస్తీని అడ్డాగా చేసుకుని గంజాయి విక్రయించింది. స్థానికంగా ఉన్న ఓ కిరాణాదుకాణాన్ని ఏర్పాటు చేసి గత 10 సంవత్సరాలుగా కుటుంబసభ్యులతో కలిసి పెద్ద ఎత్తున గంజాయి విక్రయాలను సాగించింది. 2017 నుంచి 2024 వరకు నీతూబాయిపై 20 కేసులు నమోదయ్యాయి. 2023లో అరెస్టైనప్పుడు ఆమెకు సంబంధించిన 16 బ్యాంకు అకౌంట్లలో రూ.1.53 కోట్ల నగదు లభ్యమైంది. గంజాయి అమ్మకం ద్వారా రూ.2 కోట్ల స్థిరాస్తులను సమకూర్చుకున్నట్లుగా తెలుసుకున్న పోలీసులు ఎన్డీపీఎస్ చట్టం కింద వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
చివరిసారిగా 2024 మార్చి నెలలో ఈగల్ పోలీసులు చేపట్టిన ఆపరేషన్కు చిక్కి అరెస్టైంది. ఆమె వద్ద నుంచి రూ.34.40 లక్షల నగదును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసులు పీడీ యాక్ట్ ప్రయోగించి ఆమెను జైలుకు పంపారు. బయటకొచ్చి ఏడాది కాలంగా అజ్ఞాతంలో ఉంటూ మళ్లీ గంజాయిని విక్రయిస్తున్నట్లు తేలింది. ఈ దందాపై సమాచారం అందుకున్న ఈగల్ ఫోర్స్ బృందాలు జూన్లో నానక్రామ్ గూడలోని ఆమె నివాసంపై ఆకస్మికంగా దాడులు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా గంజాయి కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చిన 47 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈగల్ రాకను ముందే పసిగట్టిన నీతూబాయి మాత్రం అక్కడి నుంచి చాకచక్యంగా తప్పించుకుంది. ఇవాళ ఆటోలో వెళ్తుండగా అరెస్ట్ చేశారు.