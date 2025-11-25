ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో పట్టాలెక్కని ప్రయోగశాలలు - 2017 నుంచి నిర్మాణంలోనే ఔషధ నియంత్రణ ల్యాబ్‌

ప్రాంతీయ ల్యాబ్‌లు పూర్తయినా ప్రారంభంలో జాప్యం - సిబ్బంది, పరికరాలు సమకూరితేనే నిర్దేశిత పరీక్షలకు వీలు

Drug Control Lab Under Construction in AP
Drug Control Lab Under Construction in AP (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 11:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Drug Control Lab Under Construction: ప్రజలకు నాణ్యమైన ఔషధాలు అందించాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి ఉన్న అడ్డంకులు ఏ మాత్రం తొలగడం లేదు. నాసిరకం మందుల విక్రయాలను అడ్డుకునేందుకు ఔషధ నియంత్రణ విభాగం తనిఖీలు చేసి నమూనాలు సేకరిస్తోంది. ఆ నమూనాలను పరీక్షించేందుకు అవసరమైన ప్రయోగశాలలు అందుబాటులో లేకపోవడంతో సమస్యగా మారింది. దీంతో అటు వైద్యశాలలకు, ఇటు ప్రజలకు వెళ్తున్న ఔషధాల నాణ్యత గుర్తింపు ప్రహసనంగా మారింది.

చొరవ చూపితే ఫలాలు: సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్‌ స్కీం (CSS) కింద కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఔషధ నియంత్రణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తున్నాయి. అందులో భాగంగా 60:40 నిష్పత్తిలో నిధులు సమకూర్చి ఔషధ నియంత్రణ పాలన విభాగాలు, ప్రయోగశాలలను ఏర్పాటు చేయాలన్నది లక్ష్యం. ఔషధ నియంత్రణ రాష్ట్ర పాలన విభాగం - రాష్ట్ర ప్రయోగశాల నిర్మాణం మినహాయించి విశాఖ, కర్నూలు ప్రాంతీయ ల్యాబ్‌లతో పాటు మరో 11 డ్రగ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ కార్యాలయాల నిర్మాణం పూర్తయ్యింది. వీటి ప్రారంభానికి మీనమేషాలు లెక్కిస్తున్నారు.

ఎన్నాళ్లకు ఇంకెన్నేళ్లకు?

రాష్ట్రంలో 50 వేల ప్రైవేటు మందుల దుకాణాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం చేస్తున్న పరీక్షల్లో ఒకట్రెండు శాతం ఔషధాల్లో మాత్రమే నాణ్యత లోపం వెలుగు చూస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. వసతులు అందుబాటులోకి వస్తే గనక మరింత నిశితంగా పరీక్షించి ప్రజలకు నాణ్యమైన మందులను అందించవచ్చు. రాష్ట్ర ఔషధ నియంత్రణ పరిపాలన విభాగం, రాష్ట్ర స్థాయి ల్యాబ్‌ విజయవాడలోని జీజీహెచ్‌ ప్రాంగణంలో అరకొర వసతుల మధ్య నడుస్తున్నాయి. పాత జీజీహెచ్‌ దగ్గర అధునాతన వసతులతో రాష్ట్ర స్థాయి ల్యాబ్‌ ఏర్పాటుకు భవనాల నిర్మాణం 2017 నుంచి సాగుతూనే ఉంది. వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు దీన్ని పూర్తిగా పక్కన పెడితే కూటమి ప్రభుత్వం కొలిక్కి తెస్తుందనే ఆశతో ప్రజలు ఉన్నారు.

Drug Control Lab Under Construction
విశాఖపట్నంలో ప్రారంభానికి నోచుకోని ప్రాంతీయ ప్రయోగశాల (Eenadu)

పరీక్షల సంఖ్య 10 వేలకు పెరిగే అవకాశం: ప్రస్తుతం రాష్ట్ర స్థాయి ల్యాబ్‌లో నెలకు 350 నుంచి 400 పరీక్షలే జరుగుతున్నాయి. కేవలం ఇక్కడ మాత్రలు, సిరప్‌ల లాంటి వాటినే ఇక్కడ పరీక్షిస్తున్నారు. ఇంజక్షన్ల నాణ్యత పరీక్షల కోసం కోల్‌కతాలోని ల్యాబ్‌ను ఆశ్రయించాల్సిన పరిస్థితి. ఇక్కడే రూ.6 కోట్లతో మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్‌ను ఏర్పాటు చేస్తే నమూనాలను కోల్‌కతాకు పంపాల్సిన అవసరం ఉండదు. సుమారు రూ.12 కోట్లు వెచ్చించి రాష్ట్ర స్థాయి ల్యాబ్‌ నిర్మాణం పూర్తి చేసి, మౌలిక సదుపాయాలు, యంత్ర పరికరాలు, సిబ్బందిని సమకూరిస్తే ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరీక్షల సంఖ్య 10 వేలకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

విశాఖపట్నం, కర్నూలులో రీజినల్‌ ల్యాబ్‌ల నిర్మాణం పూర్తయి నెలలు గడుస్తున్నా ప్రారంభంలో జాప్యం చోటు చేసుకుంటోంది. విశాఖలో డ్రగ్‌ కంట్రోల్‌ జేడీ కార్యాలయం, ప్రాంతీయ ల్యాబ్‌లను రూ.1.54 కోట్లతో నిర్మించారు. కర్నూలులో డీడీ కార్యాలయంతో పాటు, రీజినల్‌ ల్యాబ్‌ను రూ.99.18 లక్షలతో నెలకొల్పారు. ఈ రెండు ల్యాబ్‌లు కూడా అందుబాటులోకి వస్తే ప్రతి నెలా 3,000 పరీక్షలు చేేయవచ్చు. శ్రీకాకుళం, అమలాపురం, నరసరావుపేట, ఒంగోలు, నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి, మదనపల్లె, కావలి మొదలైన చోట్ల డ్రగ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్ల కార్యాలయాల నిర్మాణం పూర్తయినా వాటిని ఇంకా ప్రారంభించ లేదు. దీంతో ప్రతినెలా రూ.లక్షల్లో అద్దెల భారం పడుతోంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వైద్య సేవలు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సంస్థ(APMSIDC) ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు పంపిణీ చేసే మందుల నమూనాల నాణ్యత నిర్ధారణ పరీక్షలకు రూ.కోట్లు వెచ్చించి హైదరాబాద్, కోల్‌కతా, బెంగళూరు, పుణే, ముంబై ల్యాబ్‌లకు పంపుతున్నారు. రాష్ట్ర స్థాయి ల్యాబ్‌లో అన్ని హంగులూ సమకూరితే స్థానికంగా పరీక్షలకు వీలవుతుంది. అదే విధంగా సమయం, నిధులు ఆదా అవుతాయి.

మంగళగిరిలో 100 పడకలతో ఆసుపత్రి - డిజైన్లు విడుదల

హెల్త్​హబ్​గా విశాఖ - అందుబాటులోకి అత్యాధునిక వైద్యసేవలు!

TAGGED:

నిర్మాణంలోనే ఔషధ నియంత్రణ ల్యాబ్‌
DRUG CONTROL LAB
DRUG CONTROL LAB IN AP
UNDER CONSTRUCTION DRUG CONTROL LAB
DRUG CONTROL LAB UNDER CONSTRUCTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'లక్క'సాగుతో లక్షల్లో ఆదాయం- దేశంలోనే నెం.1 స్థానంలో 'నక్సల్స్ ఏరియా'!

పెళ్లి మెసేజ్ స్మృతి డిలీట్ చేయడంతో రూమర్లు- క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆడపడుచు

ఆ టెక్నిక్​ను మా తర్వాతే హాలీవుడ్​లో ఉపయోగించారు- కొదమసింహం సీక్రెట్ చెప్పిన మెగాస్టార్

పెళ్లి చేసుకుంటే క్రెడిట్ స్కోర్‌పై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.