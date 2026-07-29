డ్రగ్స్కు అడ్డుకట్ట వేద్దాం, యువతను కాపాడుదాం - కిమ్స్లో నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్
నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్లో భాగంగా కిమ్స్లో అవగాహన కార్యక్రమం - మాదకద్రవ్యాలపై యువత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన - కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ ఎస్పీ సీతారామ్
Published : July 29, 2026 at 7:09 PM IST
Drugs Awareness Program At KIMS : యువత మాదకద్రవ్యాలు, మద్యం వంటి వ్యసనాలకు దూరంగా ఉంటేనే వారి భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉంటుందని తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ ఎస్పీ సీతారామ్ అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన 'నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్' కార్యక్రమంలో భాగంగా బుధవారం హైదరాబాద్లోని కిమ్స్ హాస్పిటల్స్-ఎడ్యుకేషనల్ సోసైటీ ఆధ్వర్యంలో డ్రగ్స్, మద్యం తదితర వ్యసనాల దుష్ప్రభావాలపై ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
చిన్న వయసులోనే మాదకద్రవ్యాలకు బానిస : సోషల్ మీడియా ప్రభావం, చెడు స్నేహాల కారణంగా కొందరు యువత చిన్న వయసులోనే మాదకద్రవ్యాలు, మద్యానికి బానిసలవుతున్నారని తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ ఎస్పీ సీతారామ్ అన్నారు. వ్యసనాలు ఆరోగ్యానికే కాకుండా కుటుంబం, సమాజం, భవిష్యత్తుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని హెచ్చరించారు. పిల్లల ప్రవర్తనపై తల్లిదండ్రులు నిరంతరం నిఘా ఉంచి, మంచి విలువలు అలవర్చాలని సూచించారు.
విద్యార్థి దశ నుంచే బాధ్యతాయుతంగా మెలగాలి : ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న హైకోర్డు న్యాయవాది కవిత యాదవ్ మాట్లాడుతూ, మాదకద్రవ్యాలు యువత జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నాయని కవిత అన్నారు. విద్యార్థి దశ నుంచే బాధ్యతాయుతంగా మెలగాలని చెప్పారు. చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు.
ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు చదువు ఒక్కటే మార్గం : కిమ్స్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ డా. మణిమాల రావు మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు తమ భవిష్యత్తును మాదకద్రవ్యాలకు పనంగా పెట్టవద్దన్నారు. ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు చదువు ఒక్కటే మార్గం అన్నారు. చెడు స్నేహాలతో మద్యం, ధూమపానం, మాదకద్రవ్యాలకు అలవాటు కావద్దన్నారు.
వ్యసనరహిత భారత్ నిర్మాణం : భాగ్యనగరంలో మాదకద్రవ్యాల వ్యసనానికి సంబంధించిన కేసుల గణాంకాలు, వాటిని అదుపు చేసే విధానాల గురించి వివరించారు. నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్ లక్ష్యం మాదకద్రవ్యాలు, మద్యం తదితర వ్యసనాల నుంచి ప్రజలను దూరంగా ఉంచి, అవగాహన, చికిత్స, పునరావాసం, సమాజ భాగస్వామ్యంతో వ్యసనరహిత భారతదేశాన్ని నిర్మించడమేనని వివరించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో కేఈఎస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్సిట్యూషన్ ప్రిన్సిపల్స్ డా.ఐ.వెంకటేశ్వర్లు, డా.ప్రసూన, ప్రొ.రెడ్డి రాణి, కళాశాల అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
"సామాజిక మాధ్యమాలు, చెడు స్నేహాల కారణంగా కొందరు యువత చిన్న వయసులోనే మాదకద్రవ్యాలు, మద్యానికి బానిసలవుతున్నారు. వ్యసనాలు ఆరోగ్యానికే కాకుండా కుటుంబం, సమాజం, భవిష్యత్తుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. పిల్లల ప్రవర్తనపై తల్లిదండ్రులు నిరంతరం నిఘా ఉంచి, మంచి విలువలు అలవర్చాలి" - సీతారామ్, తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ ఎస్పీ
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