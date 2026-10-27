తాండూరి కందిపై ఎల్నినో ప్రభావం - ప్రాజెక్టుకు కిలోమీటర్ దూరంలోని పంటలకు కూడా కరవు
Drought For Red Gram At Vikarabad - ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు రాలేదు. దీంతో పంట ఎండిపోవటంతో రైతన్నలు కంది చేలాల్లో పశువులు, మేకలను మేపుతున్నారు.
Published : October 27, 2026 at 2:02 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 7:33 PM IST
Drought For Red Gram At Vikarabad : ఎల్నినో ప్రభావంతో పంటలు ఎండిపోయి, రైతన్నలు అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. వర్షాలు పడతాయని ఆశించి పంటలు వేశారు. కానీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. తీవ్ర వర్షభావం, కరెంట్ కోతలతో వేసిన పంట రైతన్న చేతికి అందలేదు. వర్షాల కోసం ఆశగా ఎదురుచూసి చివరకు పశువులు, మేకలకు మేతగా పెడుతున్నారు. అయితే కంది వంటి పంటలకు అంత నీరు అవసరం లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పంట కూడా ఎండిపోతోంది. వికారాబాద్ జిల్లాలో కందులను అధికంగా పండిస్తారు. ఈ సంవత్సరం అక్కడ కూడా రైతులకు నిరాశ ఎదురైంది.
1.11 లక్షల ఎకరాల్లో కంది సాగు
తాండూరు పట్టణం కంది పంటకు ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ పండే కందులకు దేశీయంగానే కాకుండా, అంతర్జాతీయంగానూ మంచి డిమాండ్ ఉంది. అయితే ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల పంట తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోంది. 2025-26 సంవత్సరంలో వికారాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం 1.67 లక్షల క్వింటాళ్ల కంది దిగుబడి నమోదైంది. ఈ ఏడాది జిల్లావ్యాప్తంగా కేవలం 1.11 లక్షల ఎకరాల్లో మాత్రమే కంది పంటను సాగు చేశారు. ఇప్పటికే చాలా చోట్ల పంట ఎండిపోయింది. రానున్న వారంలో వర్షాలు పడకపోతే, మిగిలిన పంట కూడా ఎండిపోయే ప్రమాదం ఉందని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నాణ్యతకు మారుపేరు
తాండూరు కందులు నాణ్యతకు మారుపేరుగా నిలుస్తాయి. వీటికి 2022 డిసెంబర్లో జీఐ ట్యాగ్ కూడా లభించింది. కానీ ప్రస్తుతం అనేక ప్రాంతాల్లో పంట కోత దశకు చేరుకోకుండానే పాడైపోయింది. వికారాబాద్ మండలంలోని సర్పన్పల్లి ప్రాజెక్టుకు కేవలం ఒక కిలోమీటరు దూరంలో ఉన్న పొలాల్లో కూడా పంటలు దారుణంగా ఎండిపోయాయి. వికారాబాద్, కొడంగల్, పరిగి వంటి ప్రాంతాల్లో కంది సాగు తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ పరిస్థితుల్లో పంటను ఎలా కాపాడుకోవాలో తెలియక, రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. పొలాలకు ఒకటి లేదా రెండుసార్లు నీరు అందించడం ద్వారా ఈ సంక్షోభాన్ని కొంతవరకు నివారించే అవకాశం ఉందని తాండూరు వ్యవసాయ పరిశోధనా కేంద్రానికి చెందిన శాస్త్రవేత్త సుధారాణి సూచించారు.
కంది తొలగించి శనగ పంట
వికారాబాద్ జిల్లాలోని గొట్టిముక్ల గ్రామానికి చెందిన బి.జంగయ్య అనే రైతు కందులు పండించారు. రూ.40 వేలు ఖర్చు చేసి ఒక ఎకరంలో పంటను వేశారు. కానీ నీళ్లు లేకపోవడంతో ఆ పంట పూర్తిగా ఎండిపోయింది. అతని పొలం పక్కనే చిన్న వాగు కూడా ఉంది. కానీ కరెంటు సరిగా లేకపోవటంతో నీరు అందించలేకపోయారు. మరోవైపు చలికాలం కూడా ప్రారంభమవ్వటంతో దానిని తొలగించి శనగ విత్తనాలను నాటారు.