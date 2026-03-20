ETV Bharat / state

అగ్నిమాపక శాఖలో న్యూ టెక్నాలజీ - త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్న మంటలార్పే డ్రోన్లు, రోబోలు

అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు అధునాతన డ్రోన్లు, రోబోలు - మే నెల నాటికి అందుబాటులోకి - మంటల్ని గుర్తించడం, అదుపు చేయడానికి వినియోగించేందుకు దోహదం - మనుషులు వెళ్లలేని సమయంలో రంగంలోకి దిగనున్న రోబోలు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 9:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Drones And Robots To Prevent Fire in AP : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అగ్నిమాపక శాఖలో త్వరలోన్ అధునాతన సాంకేతికతతో కూడినటువంటి డ్రోన్లు, రోబోలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ముఖ్యంగా బహుళ అంతస్తులు, ఎత్తైన భవనాలు, రసాయన పరిశ్రమలు వంటి వాటిలో ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు వీటిని ఉపయోగించనున్నారు. ఇప్పటికే ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షలను నిర్వహించి కొన్ని యూజ్ కేసులను సిద్ధం చేశారు.

ఇకపై క్షేత్రస్థాయిలో పూర్తిగా ఉపయోగించాలని నిర్ణయించారు. అదే విధంగా 15వ ఆర్ధికసంఘం నిదులతో మొత్తం 6 డ్రోన్లు, ఒక రోబో కొనుగోలును చేయనున్నారు. ఈ ఏడాది మే నెల నాటికి ఇవి పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తాయి. వాటి పనితీరును ఆధారంగా చేసుకుని రెండు దశలో మరిన్ని వాటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మంటల వ్యాప్తిని గుర్తించి అదుపు చేసేందుకు వీటిని వినియోగిస్తారు.

మనుషులు వెళ్లలేని పరిస్థితుల్లో రోబోలు

  • అగ్నిప్రమాద ప్రదేశం మొత్తాన్ని ముందుగా చిత్రీకరిస్తారు. మంటలు ఎక్కడి నుంచి మొదలయ్యాయి, ఎటువైపు వ్యాప్తి చెందుతున్నాయనేది అంచనా వేస్తారు.
  • డ్రోన్​ను పంపించేటటువంటి దృశ్యాల ఆధారంగా అగ్నిమాపక బృందాలు రియల్​టైమ్ ప్రణాళికను రూపొందించుకుని సహాయక చర్యలు చేపడతాయి.
  • ప్రమాదవశాత్తు పొగతో నిండిపోయిన ఎత్తైన భవనాల్లో ఒకవేళ మనుషులు చిక్కుకుపోయినా డ్రోన్లకు అమర్చిన థర్మల్ సెన్సర్ల సాయంతో వారిని గుర్తిస్తారు.
  • బహుళ, ఎత్తైన అంతస్తుల భవనాల్లో ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు డ్రోన్ల సహాయంతో ఫైర్ సప్రెషన్ కెమికల్స్ చల్లి వాటిని అదుపు చేస్తారు.
  • ఒకవేళ మనుషులు వెళ్లే అవకాశం లేని నిర్మానుష్య ప్రదేశాలకు రోబోలను రంగంలోకి దించుతారు.
  • మంటల సమీపానికి సిబ్బంది వెళ్లేందుకు అవకాశం లేని, ప్రాణాపాయం అధికంగా ఉన్న సందర్భాల్లో రోబోలను ఉపయోగిస్తారు.
  • ఈ రోబోలకు కెమెరాలు, థర్మల్ సెన్సర్లను అమర్చి పొగ ఎక్కువగా ఉన్న భవనాల్లోకి పంపిస్తే లోపల చిక్కుకున్న వ్యక్తులను గుర్తించి ఈ దృశ్యాలను కంట్రోల్ రూంకు పంపిస్తాయి.

మే నుంచి వినియోగంలోకి: అగ్నిమాపక శాఖలో రోబోల వినియోగం అనేది మహారాష్ట్రలో అధికంగా ఉన్నదని అగ్నిమాపక శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ పి. వెంకటరమణ అన్నారు. మహారాష్ట్రకు వెళ్లి ఏ సందర్భాల్లో, ఏ విధంగా ఉపయుక్తంగా ఉన్నాయనేది పరిశీలించామని ఆయన ఈ సందర్భంగా వివరించారు. ఏపీలో సైతం రోబోల వినియోగాన్ని విస్తృతం చేస్తామని వెంకటరమణ స్పష్టం చేశారు. అందుకు సంబంధించి ఇప్ప టికే రోబో కొనుగోలుకు ఏపీటీఎస్ ద్వారా టెండర్లను పిలిచామని తెలిపారు.

మంటలను అదుపు చేసేందుకు డ్రోన్లు ఏ విధంగా ఉపయోగించవచ్చనే దానిపై పలుమార్లు ప్రయోగాత్మక పరీక్ష లను చేశామని పేర్కొన్నారు. అవి మంచి ఫలాతాలను ఇచ్చినట్లు ప్రకటించారు. అదే విధంగా డ్రోన్ కార్పొరేషన్ ద్వారా త్వరలో వీటిని ఏర్పాటు చేసుకోనున్నట్లు వెంకటరమణ అభిప్రాయపడ్డారు. అంతేకాకుండా దశలవారీగా వాటి సంఖ్యను సైతం పెంచుతామన్నారు. మే నెల నుంచి వినియెగంలోకి వస్తాయని అగ్నిమాపక శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ పి. వెంకటరమణ వెల్లిబుచ్చారు.

విపత్తుల సమయంలో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం తగ్గించేలా - అగ్నిప్రమాదాలపై మాక్​ డ్రిల్​

ఆ శాఖ పనితీరుపై హోం మంత్రి అనిత ఫైర్‌ - కఠిన చర్యలకు వెనుకాడనని హెచ్చరిక

TAGGED:

DRONES AND ROBOTS IN FIRE DEPT
ROBOTS FOR FIREFIGHTING IN AP
FIREFIGHTING DRONES
మంటలార్పే డ్రోన్లు రోబోలు
DRONES AND ROBOTS IN FIRE DEPT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.