అల్లూరి జిల్లాలో డ్రోన్ల శకం! - విజయవంతంగా ట్రయల్రన్ పూర్తి
వైద్యసేవల మెరుగుకు ప్రభుత్వం చర్యలు - మారుమూల ప్రాంతాలకు వైద్యాన్ని అందించే లక్ష్యంగా డ్రోన్ల వినియోగం - మందులు, బ్లడ్ యూనిట్స్ పంపిణీ - నమూనాల సేకరణ కూడా డ్రోన్లతోనే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 11:45 AM IST
Drone Services In Medical Field In ASR District : ఇప్పటికే డ్రోన్లు అనేక రంగాల్లో సేవలందిస్తున్నాయి. భౌగోళికంగా భిన్నమైన ప్రాంతంగా ఉన్న అల్లూరి జిల్లాలో గంజాయి నిర్మూలన, దాని సాగు గుర్తింపుతోపాటు మావోయిస్టుల ఆచూకీని కనుగొనేందుకు కూడా పోలీసు యంత్రాంగం మన్యంలో ఈ సేవలను విరివిగా వినియోగించుకుంటోంది. తక్కువ ఖర్చుతో వ్యవసాయంలో తెగుళ్లు, ఎరువుల వినియోగం, పురుగు మందులలోనూ డ్రోన్ సేవలను వాడుతున్నారు. తాజాగా వైద్యరంగంలో కూడా పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.
"రెడ్ వింగ్" సంస్థతో ఒప్పందం : గతంలో మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాలకు అత్యవసరమైన వైద్య సేవలను చేరువ చేసే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ఆరోగ్య, వైద్య శాఖ "రెడ్ వింగ్" సంస్థతో కీలక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్న విషయం తెలిసిందే. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు కేంద్రంగా దూరప్రాంతాల్లో ఉన్న ఆసుపత్రులకు డ్రోన్ల ద్వారా మందులు, బ్లడ్ యూనిట్స్ను పంపిణీ చేసేందుకు వీలుగా ఈ ఒప్పందం జరిగింది. ఇప్పటికే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో విజయవంతంగా ఇటువంటి సేవలు అందిస్తున్న ఈ సంస్థ, రాష్ట్రంలో 'ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్' కింద మొదటి 6 నుంచి 7 నెలల పాటు ఉచితంగా సేవలు అందించడానికి అంగీకరించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అల్లూరి జిల్లాలో సేవలను ప్రారంభించింది.
మందులు, రక్తం సరఫరా, రక్తపూతల సేకరణ : అల్లూరి జిల్లాలో దాదాపు 244 గ్రామ పంచాయతీలున్నాయి. వాటి పరిధిలో సుమారు 3,915 గ్రామాలుండగా, వాటిలో ఇప్పటికి కేవలం 1,724 గ్రామాలకు మాత్రమే రవాణా, రహదారి సదుపాయాలున్నాయి. మిగిలిన 2,191 గ్రామాలకు ఎటువంటి రోడ్డు, రవాణా సదుపాయాలు లేవు. అత్యవసర సమయాల్లో ఈ గ్రామాలకు చేరుకోవాలంటే కేవలం కాలినడక ఒక్కటే ఆధారం. ఆపదలు, అనుకోని విపత్తుల సమయాల్లో ఈ గ్రామాలకు వైద్యసేవలందటం లేదు. కనీసం అంబులెన్సులు, బైక్ అంబులెన్సులు, 108 కూడా వెళ్లలేని పరిస్థితి. ఈ పరిస్థితుల కారణంగానే నేటికీ గిరిజన ప్రాంతాల్లో తరచూ డోలీమోతలపై గిరిజనులు ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. ఈ పరిస్థితిని గుర్తించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, డ్రోన్ల సహాయంతో గిరిజనులకు మందులు, రక్తం సరఫరా, రక్తపూతల సేకరణ వంటివి అందించాలని భావిస్తోంది. పాడేరు కేంద్రంగా ఇప్పటికే డ్రోన్లను పైలెట్ ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేసింది. పాడేరు, చింతపల్లి వంటి ప్రాంతాల్లోని మారుమూల గ్రామాలకు డ్రోన్సేవలు వినియోగించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తును ప్రారంభించింది.
ట్రయల్రన్లో భాగంగా : ఇప్పటికే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో డ్రోన్ల ద్వారా అత్యవసర మందులు, బ్లడ్ యూనిట్లు, వ్యాక్సిన్లను బెంగళూరుకు చెందిన రెడ్ వింగ్ సంస్థ పంపిణీ చేస్తోంది. ఇదే సంస్థ అల్లూరి జిల్లాలో కూడా ప్రయోగాత్మకంగా సేవలందించేందుకు ముందుకొచ్చింది. ఇప్పటికే ట్రయల్రన్లో భాగంగా చింతపల్లి, తాజంగికి మానవరహిత వైమానిక వాహనాలు పలుమార్లు వచ్చి వెళ్లాయి. వైద్యులు, సిబ్బంది వెళ్లలేని ప్రాంతాలకు డ్రోన్ల సహాయంతో అత్యవసర మందులు, ఇతరత్రా వ్యాక్సిన్లు పంపించేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోంది.
డ్రోన్ సేవలు :
- జనవరి 19, సోమవారం మధ్యాహ్నం చింతపల్లి మండలం తాజంగి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి చిన్న విమానాన్ని పోలి ఉన్న ఒక డ్రోన్ వచ్చింది. అప్పటికే సిద్ధం చేసిన రక్త నమూనాలను ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్ర వైద్యసిబ్బంది ప్రత్యేక కిట్లో పెట్టి వాటిని డ్రోన్కు అందించారు. అది ఇక ఒక్క నిమిషం ఆగకుండా తుర్రుమంటూ క్షణాల్లోనే గాల్లో ఎగిరిపోయింది.
- జనవరి 20, మంగళవారం సాయంత్రం సుమారు 4 గంటల సమయంలో అదే డ్రోన్ తాజంగి ఆరోగ్య కేంద్రం ప్రాంగణంలో మరోసారి దిగింది. సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకుని ఆ డ్రోన్ను పరిశీలించగా ముందు రోజు తీసుకెళ్లిన రక్తపూతల నివేదికలను తిరిగి ఆ ప్రాంతానికి తీసుకువచ్చింది. వైద్యసిబ్బంది వాటిని సంబంధిత రోగులకు అందించారు. కారడవిలో కాలక్రమంలో డ్రోన్ శకం మొదలైందనడానికి ఇది ఒక గొప్ప నిదర్శనం అనే చెప్పాలి.
