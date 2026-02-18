ETV Bharat / state

YUVA : మొబైల్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయగలిగే డ్రోన్ - వివరాలు చాలా ఆసక్తికరం

డ్రోన్స్‌ రూపొందించిన ఐఐఐటీ కర్నూలు విద్యార్థులు - రిమోట్‌ లేకుండా ఫోన్‌తో ఆపరేట్‌ చేసే డ్రోన్‌ తయారీ - భద్రత కోసం ఆథరైజ్డ్‌ డ్రోన్‌ తయారు చేసిన విద్యార్థులు

IIIT Kurnool Students At Wings India 2026
IIIT Kurnool Students At Wings India 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 18, 2026 at 4:20 PM IST

3 Min Read
IIIT Kurnool Students At Wings India 2026 : భిన్నమైన విమానాలు, వాటి సంస్థలు, సాంకేతికత, డ్రోన్లు, విన్యాసాలు మాత్రమే కాదు ఔత్సాహికుల ఆవిష్కరణలకు కూడా వేదికైంది వింగ్స్‌ ఇండియా-2026. ఇటీవల హైదరాబాద్​లో జరిగిన ఈ ఎయిర్‌ షోలో పలు విద్యాసంస్థల విద్యార్థులు రూపొందించిన ప్రత్యేక డ్రోన్లు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. రిమోట్ లేకుండా మెుబైల్‌ ఫోన్‌తో ఆపరేట్‌ చేసే డ్రోన్‌ ఒకటైతే భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని తయారు చేసిన ఆథరైజ్డ్‌ డ్రోన్‌ మరో ప్రత్యేకతగా నిలిచింది. వీటిని విభిన్న అవసరాలకు అనుగుణంగా వినియోగించుకునేలా డిజైన్‌ చేశారు. డ్రోన్స్‌ తయారీ వెనుక ఆలోచనలేంటి? వాటి ఉపయోగాలు ఏంటి? భవిష్యత్‌ ప్రణాళికలు ఏంటి? మరిన్ని విషయాలు విద్యార్థుల మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.

మన దగ్గర తక్కువ ధరకు : ఫ్లైట్​ కంట్రోలర్​ డ్రోన్లు మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ భారతదేశంలో తయారు చేసినవి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని వింగ్స్‌ ఇండియా-2026 ఎయిర్​ షోలో పాల్గొన్న విద్యార్థి అన్నాడు. అలాగే విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటే వాటి ధర రూ.50వేలకు పైనే ఉంటుందని తెలిపాడు. కానీ తను తయారు చేసిన డ్రోన్​ అతి తక్కువ ధరకు లభిస్తుందన్నాడు. దీనిని తయారు చేయడానికి కేవలం రూ.1500 నుంచి రూ.3 వేల వరకు ఖర్చయిందని చెప్పాడు.

అన్ని అవసరాలకు ఉపయోగపడేలా : ఈ డ్రోన్​ వ్యవసాయానికి, రవాణాకు, మిలిటరీ వంటి అవసరాల కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు. తను తయారు చేసిన ఫ్లైట్​ కంట్రోలర్​లో ఐదు సెన్సార్లు అమర్చుకునే సౌలభ్యం ఉందని తెలిపాడు. అలాగే రవాణాకు జీపీఎస్​ వంటివి ఉన్నాయని చెప్పాడు. ఏడు నెలల నుంచి తాను ఈ ప్రాజెక్ట్​పై పని చేస్తున్నానని అన్నాడు. తమ గైడ్​ డా. కృష్ణనాయక్​ సాహాయంతో ఈ ప్రాజెక్ట్​ పూర్తి చేయగలిగారని చెప్పాడు. దీనిని ఒక యాప్​ ద్వారా ఆపరేట్​ చేయవచ్చని తెలిపాడు. దీనిలోనే మరిన్ని డెవలప్​మెంట్స్​ చేసే దిశగా తను ప్రయత్నిస్తున్నాడని విద్యార్థి అన్నాడు.

"ఎయిర్​ ట్రాఫికింగ్​ మానిటరింగ్​ సిస్టమ్​ అనేది డ్రోన్​ స్థితిగతులు తెలుసుకునేందుకు ఉపయోగపడే ఒక యాప్​. ​ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఎన్ని డ్రోన్స్ తిరుగుతున్నాయి వంటి అంశాలు ఈ యాప్​ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ఇందులో ఆథరైజేషన్​ ఆఫ్​ ఫోన్స్​ అనే అప్షన్​ కూడా ఉంది. దీని వలన తమ డ్రోన్​కు ఒక ఆథరైజేషన్​ లభిస్తుంది. డ్రోన్​ను పర్యవేక్షించడం మా డ్రోన్​ ఏటీసీ యాప్​ ముఖ్య ఉద్ధేశ్యం." - ఐశ్వర్య, ఐఐఐటి కర్నూలుకు చెందిన విద్యార్థి

మరెక్కడా లేని ఫ్లైట్​ కంట్రోల్​ : డ్రోన్​ టెక్నాలజీలో తమ దగ్గర ఎటువంటి ఫ్లైట్​ కంట్రోలర్​ లేదని, అందుకే తమకంటూ ఒక సొంత కంట్రోలర్​ను తయారు చేశామని ఐఐటీ కర్నూల్లో పని చేస్తున్న ఉపాధ్యాయుడు అన్నారు. ఇందులో ఎలాంటి థర్డ్​ పార్టీ సాఫ్ట్​వేర్​ లేదా హార్డ్​ వేర్​ను ఉపయోగించలేదని ఆయన చెప్పారు. దీనికి ఉండే ట్రాన్సమీటర్​ను కూడా తొలగించి సెల్​ ఫోన్​ ద్వారా ఆపరేట్​ చేసే విధంగా తయ్యారు చేశారని తెలిపారు.

విమానాల ఏటీసీ లాగే డ్రోన్లకు కూడా : తాము డ్రోన్​ 360 అనే మరో ప్రాజెక్ట్​ను కూడా రూపొందించామని ఆయన అన్నారు. విమానాశ్రయానికి ఏటీసీ ఉన్నట్లుగానే డ్రోన్లకు కూడా ఏటీసీని తయారు చేశామని అన్నారు. ఈ డ్రోన్​ ఏటీసీ నుంచి డ్రోన్​ ఎగురవేయడానికి అనుమతి లభిస్తేనే ఆ డ్రోన్​ ఎగురుతుందని ఆయన అన్నారు. ఒక డ్రోన్​ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఏం చేస్తుంది? లాంటి వివరాలు అన్నీ దీనిలోని సర్వర్లో రికార్డ్​ అవుతాయని తెలిపారు. అలా విద్యార్థులు డెవలప్​ చేసిన డ్రోన్ల్​లను ప్రదర్శించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్​ నుంచి తాము వచ్చామని ఆయన అన్నారు.

