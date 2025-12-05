ETV Bharat / state

తిరుమలలో మరోసారి డ్రోన్ కెమెరా కలకలం - మూడంచెల భద్రత దాటుకొని మరీ

భద్రతా సిబ్బంది ఉండగానే శిలాతోరణం వద్ద డ్రోన్‌ను ఎగరేసిన భక్తుడు - ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్న విజిలెన్స్ సిబ్బంది

Drone Camera Chaos in Tirumala
Drone Camera Chaos in Tirumala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Drone Camera Chaos in Tirumala : తిరుమలలో మరోసారి డ్రోన్ కెమెరా కలకలం రేపింది. టీటీడీ మూడంచెల భద్రత దాటుకొని ఓ భక్తుడు డ్రోన్ కెమెరాను అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం నుంచి తెచ్చారు. భద్రతా సిబ్బంది ఉండగానే శిలాతోరణం వద్ద డ్రోన్ కెమెరాను ఎగరవేశాడు. దీనిని గమనించిన స్థానికులు విజిలెన్స్ సిబ్బందికి సమాచారమిచ్చారు. వెంటనే ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్న విజిలెన్స్ సిబ్బంది ఉన్నతాధికారులకు తెలియజేశారు. డ్రోన్ కెమెరాను ఎగురవేసిన వ్యక్తి ఇస్కాన్ స్వీకరించిన ప్రవాస భారతీయుడిగా గుర్తించారు. డ్రోన్ కెమెరాలో రికార్డయిన దృశ్యాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. విచారణ అనంతరం డ్రోన్ ఎగరేసిన వ్యక్తిని పోలీసులకు అప్పగించారు. అయితే ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం శ్రీవారి ఆలయంపై ఎటువంటి వస్తువులు ఎగరడానికి అనుమతిలేదు. విమానాలను సైతం శ్రీవారి ఆలయం వైపునకు వెళ్లకుండా చూడాలని గతంలోనే పలువురు విజ్ఞప్తి చేశారు.

చిన్న పరికరం పెనువిధ్వం : హిందువుల ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం తిరుమల గగనతల భద్రతను పటిష్ఠం చేసుకోవాల్సిన తరుణం ఆసన్నమైంది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఐదేళ్లూ ప్రకటనలకే పరిమితమై భద్రత వ్యవస్థను పూర్తిగా విస్మరించింది. మరోవైపు ప్రస్తుత తరుణంలో డ్రోన్లు అగ్ర దేశాలనూ కలవరపెడుతున్నాయి. ఈ చిన్న పరికరం పెనువిధ్వంసాన్ని సృష్టిస్తోంది. ఈ డ్రోన్లను నిలువరించే వ్యవస్థ శ్రీవారి సన్నిధిలో లేకపోవడం ఆందోళనకరం.

గత ప్రభుత్వంలో కొండపై డ్రోన్లు పట్టుబడిన ప్రతిసారీ యాంటీ డ్రోన్‌ టెక్నాలజీ తెస్తామంటూ అప్పటి పాలకులు ఊదరగొట్టారు. టీటీడీ సీవీఎస్‌ఓగా పనిచేసిన అధికారి శ్రీవారి ఆలయం వద్ద డ్రోన్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరాల వాడకాన్ని నిలువరించేందుకు బెంగళూరులోని భెల్‌ తయారు చేసిన అత్యాధునిక నేవల్‌ యాంటీ డ్రోన్‌ సిస్టమ్‌(ఎన్‌ఏడీఎస్‌) కొనుగోలు చేసి, ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. రూ.కోట్ల విలువైన ఆ పరికరాన్ని అందించే దాత కోసం సంప్రదిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కొంతకాలానికి ఆ ప్రతిపాదన పక్కన పెట్టారు.

ప్రస్తుతం డీఆర్‌డీఓ ఛైర్మన్‌గా పనిచేసిన డా.సతీష్‌రెడ్డి ఏపీకి శాస్త్రసాంకేతిక సలహాదారుగా ఉన్నారు. ఆయన సూచనలతో తిరుమలలో రక్షణ వ్యవస్థ బలోపేతంపై దృష్టి సారించాలి. టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు సైతం యాంటీ డ్రోన్‌ సాంకేతికతను త్వరలోనే తీసుకొస్తామన్నారు. తిరుమలపై విమానాలు, డ్రోన్లు ఎగరకుండా ‘నో ఫ్లై జోన్‌’గా ప్రకటించాలని కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడుకు ఇటీవల లేఖ సైతం రాశారు.

కొండపై డ్రోన్లు ఎగురవేసిన ఘటనలు ఇలా : 2023 జనవరిలో తిరుమలలో ఐఓసీఎల్‌ గ్యాస్‌ ప్లాంట్‌ సర్వేకు వచ్చిన కొందరు డ్రోన్‌తో శ్రీవారి ఆలయాన్ని, మాడ వీధులను చిత్రీకరించారు. 2024 జనవరిలో హరియాణాకు చెందిన దినేష్‌ 53వ మలుపు వద్ద డ్రోన్‌ ఎగురవేసి శ్రీవారి మోకాలు మెట్టు, నడక మార్గం, అటవీ ప్రాంతాన్ని చిత్రీకరించాడు. ఇటీవల రాజస్థాన్‌కు చెందిన యూట్యూబర్‌ శ్రీవారి ఆలయాన్ని, మాడ వీధులు, అఖిలాండం వరకు చిత్రీకరించాడు. ఇలా జరిగినప్పుడల్లా స్థానికులు విజిలెన్స్‌ అధికారులకు తెలపడం వారొచ్చి డ్రోన్లు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరుగుతోంది. అదే యాంటీ డ్రోన్‌ సాంకేతికత అందిపుచ్చుకుంటే డ్రోన్‌ ఎగిరే అవకాశమే ఉండదు.

