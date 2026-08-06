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'యువర్​ డీటెయిల్స్​ నాట్ ఫౌండ్​' - 'సారథి'ని నమ్ముకుంటే 'మామ'ల దగ్గర బుక్కైనట్లే!

తెలంగాణ అధికారిక వెబ్​సైట్​ నుంచి పూర్తికాని వాహనదారుల వివరాల మైగ్రేషన్​ - మ్యాన్యువల్​గా చేర్చుకునేందుకు మళ్లీ ఆర్టీవోల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు - 2004కు ముందు లైసెన్సుల డేటా విషయంలో అధిక సమస్య

ఎంపరివాహన్ సారథి పోర్టల్​లో కనిపించని వివరాలు
Driving License Details Not Found In Sarathi Portal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 12:43 PM IST

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Driving License Details Not Found In Sarathi Portal : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లైసెన్స్ రెన్యువల్, ఎడిట్​, డూప్లికేట్​ వంటి సేవల కోసం ఆర్టీవో కార్యాలయాలకు వచ్చే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఎంపరివాహన్​ యాప్​లో వర్చువల్​గా చూపించొచ్చని ధీమాతో డ్రైవింగ్ చేస్తుండగా, ట్రాఫిక్​ పోలీసులు ఆపి లైసెన్స్​ చూపించమంటే 'డేటా లేదు' అని వస్తుండటంతో బిత్తర పోవాల్సి వస్తోంది. దీంతో ఫిజికల్​ కార్డును తీసుకెళ్తూ మ్యాన్యువల్​గా చూపించాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతోంది.

  • హైదరాబాద్​లో 60 ఏళ్లున్న ఓ వ్యక్తి తన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​ గడువు ముగియడంతో రెన్యువల్ చేసుకునేందుకు ఓ ఆర్టీవో ఆఫీసుకు వెళ్లారు. అక్కడ హెల్ప్​డెస్క్​ దగ్గరకు వెళ్లి లైసెన్సును రెన్యువల్ చేయాలని కోరారు. ఆయన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వివరాలను అధికారులు సారథి పోర్టల్​లో ఎంత వెతికినా కనిపించలేదు. దీంతో ఆ వ్యక్తి అలసిపోయి మళ్లీ వస్తానని చెప్పి వెనుదిరిగారు.
  • ఓ యువకుడు తన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​లో చిరునామాను సవరించాలని సారథి పోర్టల్​లో ప్రయత్నం చేశాడు. వివరాలన్నీ సమర్పించినా డేటా లభించడం లేదని వచ్చింది. చేసేదేమి లేక మాన్యువల్​గా నమోదు చేసుకునేందుకు ఎదురుచూస్తున్నాడు.

పోర్టల్​లోకి వివరాలు మైగ్రేట్ కాకపోవడంతో : నూతన వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు, లైసెన్సుల కోసం కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగకుండా సత్వర సేవలు పొందేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సారథి పోర్టల్​ను తీసుకొచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని 2025 ఏప్రిల్​ నుంచి అమల్లోకి తెచ్చింది. ఈ పోర్టల్ ద్వారా మనం నేరుగా ఆర్టీవో కార్యాలయ పలు సేవలను పొందే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఆ మేరకు కొత్తగా వచ్చిన సారథిలోకి అన్ని వివరాలు మైగ్రేట్ కావడం లేదు. దీంతో వాహనదారులకు మళ్లీ కార్యాలయం చుట్టూ తిరిగే ఇక్కట్లు తప్పడం లేదు.

సమస్యలకు కారణాలివే :

  • రవాణా శాఖ ఇంకా పలు జిల్లాల్లో డేటాను సారథి పోర్టల్​లోకి చేర్చే ప్రక్రియ పూర్తి చేయలేదు.
  • గతంలో మ్యాన్యువల్​గా తీసుకున్న లైసెన్సుల వివరాలను డిజిటల్​లోకి మార్చలేదు. రవాణా శాఖ రికార్డుల్లోనే ఉన్నప్పటికీ అవి ఇంకా ఆన్​లైన్ కాలేదు.
  • కేంద్ర పోర్టల్​లో దేశవ్యాప్తంగా ఒక నిర్దిష్టమైన, ఒకే ఫార్మాట్​లో ఉంటున్నాయి. రాష్ట్రంలోని పాత లైసెన్స్ నంబర్లు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉంటున్నాయి.

సారథిలో లైసెన్స్‌ కనిపించకపోతే? : సారథి పోర్టల్​లో లైసెన్స్ కనిపించకపోయినా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. తొలుత తెలంగాణ రవాణా శాఖ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో లైసెన్స్ చూపిస్తుందో లేదో చెక్​ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ అందులో ఉన్నట్లయితే తొందరలోనే సారథిలోకి వస్తాయి. దీనికి సంబంధించి అధికారులు ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టారు. లేదంటే సమీప ఆర్టీవో ఆఫీసుకు ఒరిజినల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకెళ్లి హెల్ప్​డెస్క్​ను సంప్రదించాలి. అక్కడుండే ఫైళ్లను పరిశీలించి, మన లైసెన్స్​ను మ్యాన్యువల్​గా సారథిలో నమోదు చేస్తారు.

అవసరమైతే మాన్యువల్​గా ఎంట్రీ చేస్తున్నాం : రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా 2004 కంటే ముందున్న వారి లైసెన్సులకు సంబంధించిన డేటా విషయంలోనే ఎక్కువగా సమస్యలు ఉన్నాయి. అత్యవసరమైన వారి వివరాలను రాష్ట్ర రవాణా శాఖ సైట్​ నుంచి సారథి పోర్టల్​లోకి మార్చుతున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. అవసరం మేరకు మ్యాన్యువల్​గా కూడా ఎంట్రీ చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఇప్పుడిప్పుడే పోర్టల్ గాడిన పడుతున్నట్లు తెలిపారు.

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