'యువర్ డీటెయిల్స్ నాట్ ఫౌండ్' - 'సారథి'ని నమ్ముకుంటే 'మామ'ల దగ్గర బుక్కైనట్లే!
తెలంగాణ అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి పూర్తికాని వాహనదారుల వివరాల మైగ్రేషన్ - మ్యాన్యువల్గా చేర్చుకునేందుకు మళ్లీ ఆర్టీవోల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు - 2004కు ముందు లైసెన్సుల డేటా విషయంలో అధిక సమస్య
Published : August 6, 2026 at 12:43 PM IST
Driving License Details Not Found In Sarathi Portal : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లైసెన్స్ రెన్యువల్, ఎడిట్, డూప్లికేట్ వంటి సేవల కోసం ఆర్టీవో కార్యాలయాలకు వచ్చే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఎంపరివాహన్ యాప్లో వర్చువల్గా చూపించొచ్చని ధీమాతో డ్రైవింగ్ చేస్తుండగా, ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆపి లైసెన్స్ చూపించమంటే 'డేటా లేదు' అని వస్తుండటంతో బిత్తర పోవాల్సి వస్తోంది. దీంతో ఫిజికల్ కార్డును తీసుకెళ్తూ మ్యాన్యువల్గా చూపించాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతోంది.
- హైదరాబాద్లో 60 ఏళ్లున్న ఓ వ్యక్తి తన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ గడువు ముగియడంతో రెన్యువల్ చేసుకునేందుకు ఓ ఆర్టీవో ఆఫీసుకు వెళ్లారు. అక్కడ హెల్ప్డెస్క్ దగ్గరకు వెళ్లి లైసెన్సును రెన్యువల్ చేయాలని కోరారు. ఆయన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వివరాలను అధికారులు సారథి పోర్టల్లో ఎంత వెతికినా కనిపించలేదు. దీంతో ఆ వ్యక్తి అలసిపోయి మళ్లీ వస్తానని చెప్పి వెనుదిరిగారు.
- ఓ యువకుడు తన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో చిరునామాను సవరించాలని సారథి పోర్టల్లో ప్రయత్నం చేశాడు. వివరాలన్నీ సమర్పించినా డేటా లభించడం లేదని వచ్చింది. చేసేదేమి లేక మాన్యువల్గా నమోదు చేసుకునేందుకు ఎదురుచూస్తున్నాడు.
పోర్టల్లోకి వివరాలు మైగ్రేట్ కాకపోవడంతో : నూతన వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు, లైసెన్సుల కోసం కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగకుండా సత్వర సేవలు పొందేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సారథి పోర్టల్ను తీసుకొచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని 2025 ఏప్రిల్ నుంచి అమల్లోకి తెచ్చింది. ఈ పోర్టల్ ద్వారా మనం నేరుగా ఆర్టీవో కార్యాలయ పలు సేవలను పొందే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఆ మేరకు కొత్తగా వచ్చిన సారథిలోకి అన్ని వివరాలు మైగ్రేట్ కావడం లేదు. దీంతో వాహనదారులకు మళ్లీ కార్యాలయం చుట్టూ తిరిగే ఇక్కట్లు తప్పడం లేదు.
సమస్యలకు కారణాలివే :
- రవాణా శాఖ ఇంకా పలు జిల్లాల్లో డేటాను సారథి పోర్టల్లోకి చేర్చే ప్రక్రియ పూర్తి చేయలేదు.
- గతంలో మ్యాన్యువల్గా తీసుకున్న లైసెన్సుల వివరాలను డిజిటల్లోకి మార్చలేదు. రవాణా శాఖ రికార్డుల్లోనే ఉన్నప్పటికీ అవి ఇంకా ఆన్లైన్ కాలేదు.
- కేంద్ర పోర్టల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఒక నిర్దిష్టమైన, ఒకే ఫార్మాట్లో ఉంటున్నాయి. రాష్ట్రంలోని పాత లైసెన్స్ నంబర్లు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉంటున్నాయి.
సారథిలో లైసెన్స్ కనిపించకపోతే? : సారథి పోర్టల్లో లైసెన్స్ కనిపించకపోయినా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. తొలుత తెలంగాణ రవాణా శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్లో లైసెన్స్ చూపిస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ అందులో ఉన్నట్లయితే తొందరలోనే సారథిలోకి వస్తాయి. దీనికి సంబంధించి అధికారులు ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టారు. లేదంటే సమీప ఆర్టీవో ఆఫీసుకు ఒరిజినల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకెళ్లి హెల్ప్డెస్క్ను సంప్రదించాలి. అక్కడుండే ఫైళ్లను పరిశీలించి, మన లైసెన్స్ను మ్యాన్యువల్గా సారథిలో నమోదు చేస్తారు.
అవసరమైతే మాన్యువల్గా ఎంట్రీ చేస్తున్నాం : రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా 2004 కంటే ముందున్న వారి లైసెన్సులకు సంబంధించిన డేటా విషయంలోనే ఎక్కువగా సమస్యలు ఉన్నాయి. అత్యవసరమైన వారి వివరాలను రాష్ట్ర రవాణా శాఖ సైట్ నుంచి సారథి పోర్టల్లోకి మార్చుతున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. అవసరం మేరకు మ్యాన్యువల్గా కూడా ఎంట్రీ చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఇప్పుడిప్పుడే పోర్టల్ గాడిన పడుతున్నట్లు తెలిపారు.
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