పిల్లల చేతికి బైక్లు, కార్లు - ఆ తర్వాత ఓవర్ స్పీడ్తో యాక్సిడెంట్స్!!
వాహనాన్ని అతివేగంగా నడపడంతో ప్రమాదాలు - నగరంలో 10 నెలల్లో 6,497 కేసులు - చేతికి బండి రాగానే అతివేగంతో దూసుకెళ్తూ ప్రమాదాలకు కారణం ఇదే
Published : November 20, 2025 at 8:52 AM IST
Overspeed Causing Accidents : పిల్లలు మారాం చేస్తున్నారని, వాహనం నడపటంలో అనుభవం ఉందనే ధీమాతో మైనర్ల చేతికి ద్విచక్రవాహనాలు, కార్లు ఇస్తే తర్వాత పెద్దలు బాధపడాల్సి వస్తుంది. చేతికి బండి రాగానే అతివేగంతో దూసుకెళ్తూ ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు కొందరు మైనర్లు. కొన్నిసార్లు తీవ్రగాయాలతో ఆసుపత్రి పాలవుతున్నారని నగర ట్రాఫిక్ పోలీసులు అంటున్నారు. ఈ ఏడాది 10 నెలల వ్యవధిలో మైనర్ డ్రైవింగ్పై 6,497 కేసులు నమోదు చేశారు. 3326 మంది వాహన యజమానులకు కోర్టు సామాజిక, కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్ శిక్షలు, రూ.56.22 లక్షల జరిమానా విధించింది.
- సికింద్రాబాద్ పరిధిలో పదో తరగతి విద్యార్థి ద్విచక్రవాహనం నడుపుతూ ఆటోను ఢీకొట్టాడు. తలకు బలమైన గాయమైంది. ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఇప్పటికి రూ.8 లక్షలు ఖర్చుచేసిన కోలుకోలేదని డాక్టర్లు తెలిపారు.
- గోల్కొండ సమీపంలో పదేళ్ల బాలుడు తమ్ముడితో స్కూటీపై బంధువుల ఇంటికెళ్తూ వాహనం అదుపు తప్పడంతో కిందపడ్డారు. వారిపై నుంచి ఆటో వెళ్లడంతో తీవ్రగాయాల పాలయ్యారు.
ప్రమాదమని తెలిసి విద్యార్థుల చేతికిచ్చి :
- 14 ఏళ్ల బాలుడు తండ్రి ఇంట్లోలేని సమయంలో బైక్ తీసుకొని స్నేహితులతో బంజారాహిల్స్ వచ్చాడు. పోలీసుల తనిఖీల్లో దొరకటంతో వాహనం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బైక్ట్యాక్సీ నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషించే అతడు బైక్ చేతికి వచ్చే వరకు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చింది.
- నగరంలో 2-3 శాతం విద్యార్థులు పాఠశాలలకు బైక్లపై వచ్చి వెళ్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పిల్లల్ని పాఠశాల బస్సులు, వ్యాన్లు, ఆటోల్లో పంపటం ఖర్చుగా భావించి సెకండ్హ్యాండ్లో బైక్ కొనుగోలు చేసి పిల్లల చేతికి ఇస్తున్నారు.
- సుమారు 100 మంది విద్యార్థులు బైక్లపై పాఠశాలకు వెళ్తున్నట్లు ట్రాఫిక్ పోలీసులు గుర్తించారు. బ్రేక్ టైంలో ఒకే బైక్పై ఇద్దరు- ముగ్గురు చక్కర్లు కొడుతూ హల్చల్ చేస్తున్నారు. పాఠశాల ప్రాంగణంలోకి పిల్లలు ద్విచక్ర వాహనాలతో వస్తే అనుమతించవద్దని విద్యాసంస్థల యాజమాన్యానికి సూచించారు.
- కొందరు రీల్స్ మోజులో పడి వాటిపై విన్యాసాలు చేస్తున్నారు. రాత్రివేళ తల్లిదండ్రుల కన్నుగప్పి బయటకు తీసుకొచ్చి రేసింగ్లో పాల్గొంటున్నారు.
''తన పిల్లలపై ప్రేమతో వారి చేతికి వాహనాలిచ్చి ప్రాణాలతో చెలగాటమాడొద్దు. పిల్లలు వాహనాన్ని బ్రహ్మాండంగా నడపగలరనే నమ్మకం చాలా మంది తల్లిదండ్రుల్లో ఉంటుంది. మైనర్లకు వాహనం అదుపు చేయటంలో పూర్తి పరిణితి ఉండదు. అకస్మాత్తుగా ఏదైనా అవరోధం ఎదురైనప్పుడు ఆందోళనకు గురవుతారు. విద్యాసంస్థల యాజమాన్యాలు, తల్లిదండ్రులు బాధ్యత తీసుకొని మైనర్ డ్రైవింగ్ను కట్టడి చేయటంలో సహకరించాలి.'' - జోయల్ డేవిస్, జాయింట్ సీపీ, నగర ట్రాఫిక్ విభాగం
అధిక సీసీ బైక్లతో ముప్పు ఇలా! :
- రహదారులపై బైక్లు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్లడానికి అనువుగా ఉన్నాయి.
- అధిక సీసీ బైక్లు క్షణాల్లో వేగాన్ని అందుకోవడంతో నియంత్రణ కష్టమవుతుంది.
- 125 సీసీ వాహనం 90-100 లోపు, 400 సీసీది 160-180 గరిష్ఠ వేగం ఉంటుంది.
- ప్రమాదకర మలుపులు, గుంతలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో వేగంగా వెళుతున్న వాహనదారులు హఠాత్తుగా వేగాన్ని నియంత్రించలేక ప్రాణాల మీదికి తెస్తోంది.
ప్రాణాలు తీస్తున్న ఓవర్ స్పీడ్ - మరణిస్తున్న వారిలో యువతే అధికం
బతుకులను ఆగం చేస్తున్న 'ఓవర్ స్పీడ్' - కొందరి నిర్లక్ష్యంతో ఆర్టీసీ ప్రతిష్ఠకు మచ్చ!