5 ఏళ్లకోసారి అదీ ఒక్కరోజే - అప్పుడూ వెళ్లనివారే ఎక్కువ
రవాణా వాహన డ్రైవర్లకు ఒక్క రోజే పునశ్చరణ శిక్షణ - అతి వేగంగా, నిర్లక్ష్యంగా బస్సులు నడిపినా, ప్రమాదాలు చేసినా సరే యాజమాన్యాలు వారి చేతికే స్టీరింగ్
rivers of Goods And Public Transport Vehicles Must Renew Licenses Every Five Years : సరకు, ప్రజా రవాణా వాహనాలు నడిపే డ్రైవర్లు లైసెన్స్ తీసుకున్నాక ఐదేళ్లకు దానిని పునరుద్ధరించుకోవాలి. అప్పుడు ఒకరోజు డ్రైవింగ్ పునశ్చరణ (రిఫ్రెషల్) శిక్షణకు హాజరుకావాలి. గుర్తింపు పొందిన డ్రైవింగ్ స్కూల్లో ఈ ఒక్కరోజు శిక్షణ పొందినట్లు ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకుని చూపిస్తే చాలు వారి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను రవాణా అధికారులు రెన్యువల్ చేసేస్తారు. నిత్యం ప్రతి బస్సులో పదుల సంఖ్యలో ప్రయాణికులను తీసుకెళ్లే ఈ డ్రైవర్లకు ఐదేళ్లకోసారి అదీ ఒక్క రోజు శిక్షణతో ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది? ఆ ఒక్కరోజు శిక్షణ తీసుకునేవారు కూడా అరుదే.
డ్రైవింగ్ స్కూళ్లలో మేనేజ్ చేసి, పునశ్చరణ శిక్షణ తీసుకున్నామని ధ్రువపత్రం చూపేవారే ఎక్కువ. అంటే ప్రైవేట్ బస్సుల డ్రైవర్లు లైసెన్స్ తీసుకున్నాక మధ్యలో ఎటువంటి శిక్షణ, పునశ్చరణ లేకుండానే ఏళ్ల తరబడి బస్సులను పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. అతి వేగంగా, నిర్లక్ష్యంగా బస్సులు నడిపినా, ప్రమాదాలు చేసినా సరే యాజమాన్యాలు వారి చేతికే స్టీరింగ్ ఇస్తున్నాయి.
ఆర్టీసీలో ప్రతి డ్రైవర్పై దృష్టి
- ఆర్టీసీలో ప్రతి డ్రైవర్ డ్రైవింగ్ తీరును అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తారు.
- ప్రతి డిపో పరిధిలో బస్సులకు చిన్నచిన్న డ్యామేజ్లు అయ్యేలా నడిపినవారిని, మైలేజ్ తక్కువగా వచ్చేలా డ్రైవింగ్ చేసిన వారిని కలిపి 20 మందిని ఎంపిక చేస్తారు.
- ఆ డిపోలో ఒక్క ప్రమాదం కూడా చేయని డ్రైవర్ను సేఫ్టీ డ్రైవింగ్ ఇన్స్ట్రక్టర్గా నియమించి ఆయనకు ఆ 20 మంది డ్రైవింగ్ తీరును పరిశీలించే బాధ్యత అప్పగిస్తారు.
- ఇన్స్ట్రక్టర్ ఒక్కో డ్రైవర్తోపాటు విధులకు వెళ్లి ఎలా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారో పరిశీలించి, లోపాలుంటే వాటిని ఎలా సరిదిద్దుకోవాలో వివరిస్తారు.
- అయినా ఆ డ్రైవర్లలో మార్పు కనిపించకపోతే జిల్లా స్థాయిలో శిక్షణకు పంపుతారు. అక్కడా మెరుగవకపోతే జోనల్ స్థాయి శిక్షణ కళాశాలకు పంపి, వారం రోజుల వరకు శిక్షణ ఇస్తారు.
- దూరప్రాంత సర్వీసుల్లో 55 ఏళ్ల పైబడినవారికి, హృద్రోగం, ఇతర తీవ్రవ్యాధులు ఉన్నవారికి విధులు కేటాయించరు. గత ఐదేళ్లలో ఒక్క ప్రమాదం కూడా చేయనివారిని ఈ బస్సుల్లో డ్యూటీకి పంపుతారు. దూరప్రాంత సర్వీసుల్లో డ్రైవర్లు ఒకసారి ప్రమాదం చేస్తే, వారికి మరోసారి ఆ సర్వీసుల్లో డ్యూటీ వేయరు. పల్లెవెలుగు, అల్ట్రా పల్లెవెలుగు వంటి స్థానిక సర్వీసులకే కేటాయిస్తారు.
- ఆర్టీసీ అద్దె బస్సుల డ్రైవర్లు, ఆన్కాల్ డ్రైవర్ల డ్రైవింగ్ తీరును సైతం ఏడాదికి ఓసారి పరిశీలిస్తారు. అవసరమైన వారికి వారం శిక్షణ ఇస్తారు.
ట్రావెల్స్ బస్సుల డ్రైవర్లకూ శిక్షణ అవసరం
- రోడ్ ఇంజినీరింగ్లో అనేక మార్పులు వస్తున్నాయి. హైవేలతోపాటు యాక్సెస్ కంట్రోల్ హైవేలు తదితరాలన్నీ నిర్మితమవుతున్నాయి. బస్సుల్లో కూడా అనుసంధాన టెక్నాలజీతో కూడినవి వస్తున్నాయి.
- ఈ నేపథ్యంలో ప్రైవేట్ బస్సుల డ్రైవర్లకు కూడా ఆరు నెలలకో, కనీసం ఏడాదికోసారయినా డ్రైవర్లకు కొన్నిరోజుల శిక్షణ ఉండేలా చూడాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా ట్రావెల్స్ యాజమాన్యాలు దీనిని అమలు చేస్తే ప్రమాదాలు చాలావరకు తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది.
