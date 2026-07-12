లేటెస్ట్ మోడల్ కార్లను వాడుతున్నారా? - ఈ ఫీచర్ల గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!
ఖరీదైన కార్లలో ఫీచర్లపై డ్రైవర్లకు అవగాహన లోపం - తరచుగా సంభవిస్తున్న ప్రమాదాలు - ఆధునిక సాంకేతికతపై ఆధారపడుతూ కొందరి అతి విశ్వాసం - వాహనాల్లోని పలు అత్యాధునిక సాంకేతిక పనితీరుపై నిపుణుల వివరాలు
Published : July 12, 2026 at 2:31 PM IST
Cars Latest Features And Usages : మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా, చేస్తున్న పనిని మరింత సులభతరం చేసేందుకు నిరంతరం కొత్త టెక్నాలజీలు పుట్టుకొస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రధానంగా కార్లలో రోజుకో అత్యాధునిక ఫీచర్ వస్తోంది. ఖరీదు ఎక్కువగా ఉన్నా, ప్రజలు లేటెస్ట్ ఫీచర్లు ఉన్న వాహనాలనే ఎంచుకుంటున్నారు. చాలామంది ఈ ఆధునిక సౌకర్యాలను కోరుకున్నప్పటికీ, వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలో పూర్తి అవగాహన పొందడంలో తరచుగా విఫలమవుతున్నారు. ఆటోమొబైల్ సర్వేల ప్రకారం, కొంతమంది డ్రైవర్లు టెక్నాలజీని అర్థం చేసుకోలేక గందరగోళానికి గురై, అనుకోకుండా ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారని తేలింది. వాహనాల్లో ఉండే ఆధునిక టెక్నాలజీలు ఎలా పనిచేస్తాయి? వాటిని సరిగ్గా ఉపయోగించకపోవడం వల్ల తలెత్తే సమస్యల గురించి తెలుసుకుందాం.
అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (ఏడీఏఎస్) : ఈ 'అడాస్' అనేది ముందు వేగంగా వస్తున్న వాహనాలను గుర్తించి, క్రమంగా బ్రేకులు వేయడం ద్వారా డ్రైవర్కు సహాయపడటానికి రూపొందించిన ఒక లేటెస్ట్ ఫీచర్. అయితే, ఈ వ్యవస్థ తన మార్గంలో అకస్మాత్తుగా కనిపించే జంతువులను లేదా ద్విచక్ర వాహనాలను వెంటనే గుర్తించకపోవచ్చు. సేవ్ లైఫ్ ఫౌండేషన్, రవాణా శాఖ చేసిన ఒక అధ్యయనంలో, చాలా మంది డ్రైవర్లు ఈ వ్యవస్థపై అతిగా ఆధారపడుతున్నారని, విశాలమైన రోడ్లపై స్టీరింగ్ వీల్ను కూడా వదిలేస్తున్నారని వెల్లడైంది.
ఇన్ఫోటైన్మెంట్, వాయిస్ కమాండ్స్ : ఇన్ఫోటైన్మెంట్ అంటే కార్లలో ఉండే టచ్స్క్రీన్ సిస్టమ్. బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ద్వారా వినియోగదారులు తమ మొబైల్ ఫోన్లను దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో ఆడియో వినొచ్చు, వీడియోలు చూడొచ్చు. గూగుల్ మ్యాప్స్ను కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మాన్యువల్గా లేదా వాయిస్ కమాండ్స్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయొచ్చు. అయితే, ఈ వాయిస్ కమాండ్ వ్యవస్థ పూర్తిగా బ్రిటిష్ లేదా అమెరికన్ ఇంగ్లిష్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీంతో తెలుగు యాసతో కూడిన ఇంగ్లిష్ను ఇది అర్థం చేసుకోలేదు. ఫలితంగా, డ్రైవింగ్లో ఉ్ననప్పుడు మాన్యువల్గా ఆపరేట్ చేయడానికి డ్రైవర్లు ప్రయత్నించడం వల్ల జాతీయ రహదారులపై, ఔటర్ రింగ్ రోడ్లపై తరచుగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ : ఒకవేళ కారు మనం నిర్దేశించిన మార్గం నుంచి పక్కకు వెళితే, అంటే స్టీరింగ్ తిప్పిన దిశకు భిన్నంగా వెళ్తుంటే—కారును తిరిగి సరైన మార్గంలోకి తీసుకురావడానికి ఈ ఫీచర్స్ డ్రైవర్కు సహాయపడతాయి. అయితే, డ్రైవర్ అప్రమత్తంగా అందించే ఇన్పుట్లపైనే ఈ వ్యవస్థ పనితీరు ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది రాబోయే మలుపులకు లేదా రహదారి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆటోమేటిక్గా స్పందించదు. వాహనం స్టీరింగ్ మన సూచనలను అనుసరిస్తుందో లేదో పర్యవేక్షించడం, ఏదైనా చక్రం మిగతా వాటి కంటే వేగంగా తిరుగుతుందో లేదో గుర్తించడం ద్వారా ఇది పనిచేస్తుంది. తడి రోడ్లపై వాహనం జారినప్పుడు ఈ సిస్టమ్లు ఆటోమేటిక్గా బ్రేకులు వేస్తుండటంతో డ్రైవర్లు తరచుగా వాటిపై అతిగా ఆధారపడతున్నారు.
ఆటోమేటిక్ హైబీమ్ అసిస్ట్ : రాత్రిపూట హైబీమ్ హెడ్లైట్ల వల్ల జరిగే ప్రమాదాలను నివారించడానికి ఈ సిస్టమ్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఇది కారు ముందు అద్దం వెనుక అమర్చిన కెమెరాలోని సెన్సార్లను ఉపయోగించి పనిచేస్తుంది. రాత్రిపూట డ్రైవింగ్ చేసే క్రమంలో ఎదురుగా వాహనాలు లేనప్పుడు కారు హెడ్లైట్లు ఆటోమేటిక్గా హైబీమ్లోకి మారతాయి. మరో వాహనం ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు తక్కువ తీవ్రతతో వెలుగుతాయి. అయితే, ఐఐటీ మద్రాస్ నిర్వహించిన రోడ్డు భద్రత సర్వేలో 70శాతం మంది డ్రైవర్లకు ఆటోమేటిక్ హైబీమ్ ఫీచర్ గురించి తెలియదని వెల్లడైంది. మూల మలుపుల వద్ద వాహనాలు అకస్మాత్తుగా కనిపించినప్పుడు, ఈ సిస్టమ్ కొన్నిసార్లు లోబీమ్కు మారడంలో కొద్దిగా ఆలస్యం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, పొగమంచు లేదా వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు ఇది సరిగ్గా పనిచేయకపోవచ్చు. దీని వల్ల డ్రైవర్లు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు.
"మా వద్దకు వచ్చే డ్రైవర్లకు కార్లలో ఉన్న టెక్నాలజీపై అవగాహన ఉండటం లేదు. వారు సాధారణ వాహనాల్లాగే నడుపుతున్నారు. ఫీచర్లను ఉపయోగించే వారు కూడా తరచుగా అతి విశ్వాసంతో వ్యవహరిస్తున్నారు. తమ కార్లలోని సాంకేతికతను గానీ, అది పనిచేసే విధానాన్ని గానీ పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల వారు ప్రమాదాలను కొనితెచ్చుకుంటారు" - నవీన్, శివ, సర్వీస్ అడ్వైజర్లు
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