ETV Bharat / state

డ్రైవర్ వీధి సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు - రెండో రోజు విచారణ - ముగ్గురు కీలక సాక్షుల వాంగ్మూలం

డ్రైవర్ వీధి సుబ్రహ్మణ్యం తండ్రి వాంగ్మూలం నమోదు, తర్వాత క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ - 87 మంది సాక్షులు - 26 వరకు 12 మంది కీలక సాక్షుల వాంగ్మూలం

Subrahmanyam Murder Case Trial Second Day
Subrahmanyam Murder Case Trial Second Day (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 6:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Subrahmanyam Murder Case Trial Second Day: దళిత యువకుడు, డ్రైవర్ వీధి సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసుపై ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో రెండోరోజు విచారణ కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సాక్షుల వాంగ్మూలాల నమోదు చేస్తున్నారు. మృతుడు సుబ్రహ్మణ్యం తండ్రి సత్యనారాయణ, సోదరుడు నవీన్ వాంగ్మూలం న్యాయమూర్తి నమోదు చేయగా సుబ్రహ్మణ్యం భార్య వీధి అపర్ణ వాంగ్మూలం నమోదు చేయాల్సి ఉంది.

రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన డ్రైవర్ వీధి సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు విచారణ రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో రెండో రోజు కొనసాగుతోంది. ప్రధాన నిందితులు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు, ఆయన భార్య లక్ష్మీదుర్గను పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు.

డ్రైవర్ వీధి సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు - రెండో రోజు విచారణ - ముగ్గురు కీలక సాక్షుల వాంగ్మూలం (ETV Bharat)

5 గంటల పాటు తండ్రి వాంగ్మూలం: ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు, డిఫెన్స్ న్యాయవాదుల సమక్షంలో సాక్షుల వాంగ్మూలాల నమోదు ప్రక్రియ జరిగింది. మృతుడు సుబ్రహ్మణ్యం తండ్రి వీధి సత్యనారాయణ వాంగ్మూలాన్ని న్యాయమూర్తి దాదాపు ఐదు గంటల పాటు రికార్డు చేశారు. అనంతరం డిఫెన్స్ తరఫు న్యాయవాదులు ఆయనను క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేశారు.

‘అక్రమాలు తెలిసే హత్య’: “వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబే తన కుమారుడు డ్రైవర్ వీధి సుబ్రహ్మణ్యంను హతమార్చారు” అని మృతుడి తల్లిదండ్రులు న్యాయమూర్తి ముందు సాక్ష్యం చెప్పినట్లు పీపీ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు వెల్లడించారు. అనంతబాబు అవినీతి, అక్రమాలన్నీ తన కుమారుడికి తెలిసినందునే దారుణంగా చంపారని ముగ్గురు సాక్షులు కోర్టుకు తెలిపినట్లు ఆయన చెప్పారు. అనంతబాబే సుబ్రహ్మణ్యాన్ని హతమార్చి ఇంటి ముందు డోర్ డెలివరీ చేసినట్లు సాక్ష్యులందరూ చెప్పారన్నారు.

ఈ నెల 26 వరకు 12 మంది సాక్ష్యం: ఇప్పటివరకు మృతుడి తల్లిదండ్రులు, సోదరుడు వీధి నవీన్ వాంగ్మూలం తీసుకున్నామని, ఈ నెల 26 వరకు 12 మంది కీలక సాక్షుల వాంగ్మూలాలు నమోదు చేస్తామని పీపీ తెలిపారు. ఈ కేసులో మొత్తం 87 మంది సాక్షులు ఉన్నారని, వారందరినీ షెడ్యూల్ ప్రకారం విచారిస్తామన్నారు.

'అనంతబాబే కక్షతో డ్రైవర్ వీధి సుబ్రహ్మణ్యాన్ని హత్య చేశాడని, శవాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడని మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు తెలుపుతున్నారు ఆగస్ట్​లోపు ప్రాసిక్యూషన్‌ తరుపున విచారణ మొత్తం పూర్తికావాల్సి ఉంది. ముద్దాయి తరుపున సాక్షాలు ఏమైనా ఉంటే రెండు నెలల్లో విచారణ పూర్తి కావాలి. సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాల మేరకు నవంబర్​ నాటికి తీర్పు వెలువడాల్సి ఉంది.' -ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు, పీపీ

‘గతంలో పోలీసుల సహకారం’: గత ప్రభుత్వంలో పోలీసులు అనంతబాబుకు సహకరించారని, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రీ ఎంక్వైరీ వేసి కీలక సాక్ష్యాలను సేకరించి కోర్టు ముందు ఉంచామని ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు పేర్కొన్నారు.

భార్య అపర్ణ సాక్ష్యం కూడా: తండ్రి సత్యనారాయణ, సోదరుడు నవీన్ అనంతరం మృతుడు సుబ్రహ్మణ్యం భార్య వీధి అపర్ణ వాంగ్మూలాన్ని కూడా కోర్టు నమోదు చేయనుంది. విచారణ నేపథ్యంలో కోర్టు పరిసరాల్లో పటిష్ట పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

నా కుమారుడిని అనంతబాబే హత్య చేసి డోర్ డెలివరీ చేశారు - కోర్టులో సుబ్రమణ్యం తల్లి భావోద్వేగం

డ్రైవర్‌ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు - ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు 14 రోజుల రిమాండ్‌

TAGGED:

MLC ANANTHA BABU CASE
YSRCP MLC ANANTHA BABU
DALIT DRIVER MURDER CASE
SUBRAHMANYAM MURDER CASE TRIAL
SUBRAHMANYAM MURDER CASE TRIAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.