ETV Bharat / state

బస్సు నడుపుతుండగా గుండెపోటు - చనిపోతూ 50 మంది విద్యార్థులను కాపాడిన డ్రైవర్!

కళాశాల బస్సు నడుపుతున్న డ్రైవర్​కు గుండెపోటు - ముందు చూపుతో వేగాన్ని తగ్గించి స్టీరింగ్‌పై వాలిపోయి మరణించిన డ్రైవర్ - తాను చనిపోతూ మమ్మల్ని కాపాడారన్న విద్యార్థులు

Driver Dies of Heart Attack
Driver Dies of Heart Attack (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Driver Dies of Heart Attack while Driving College Bus: కోనసీమ జిల్లాలో భావోద్వేగానికి గురి చేసే ఘటన చోటుచేసుకుంది. కళాశాల బస్సు నడుపుతుండగా డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు వచ్చింది. కానీ ఆ డ్రైవర్​ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి ఓ పెద్ద ప్రమాదం నుంచి విద్యార్థులను బయటకు పడేశాడు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు అతను స్టీరింగ్​పై వాలిపోయి తన తుదిశ్వాసను విడిచాడు. తాను చనిపోతూ మమ్మల్ని కాపాడారని డ్రైవర్​తో తమకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుని విద్యార్థులు విచారం వ్యక్తం చేశారు.

అసలేం జరిగిందంటే? డా.బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా ఆలమూరు మండలం మడికి జాతీయ రహదారిపై కళాశాల బస్సు నడుపుతుండగా డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు వచ్చింది. అయినప్పటికీ ఆయన సమయస్ఫూర్తితో ప్రమాదం జరగకుండా చాకచక్యంతో వ్యవహరించాడు. ఓ పక్క భరించలేని గుండెపోటు వచ్చినప్పటికీ బస్సును పక్కకు నిలిపి మృతి చెందాడు.

ఆలమూరు మండలం మడికి గ్రామానికి చెందిన డి.నారాయణరాజు రాజమహేంద్రవరం గైట్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల బస్సు డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్నాడు. కొత్తపేట మండలం గంటి నుంచి విద్యార్థులను ఎక్కించుకుని కళాశాలకు వెళ్తుండగా ఆయనకు గుండెపోటు వచ్చింది. ఆ సమయంలో బస్సులో 50 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. డ్రైవర్ ముందు చూపుతో వేగాన్ని తగ్గించి బస్సును నిలిపి స్టీరింగ్‌పై వాలిపోయాడు. అనంతరం విద్యార్థులు గమనించి వెళ్లి చూడగా ఆయన విగతజీవిగా కనిపించాడు. తాను చనిపోతూ 50 మంది విద్యార్థులను నారాయణరాజు కాపాడారని స్థానికులు, విద్యార్థులు విచారం వ్యక్తం చేశారు.

గతంలో సైతం ఈ తరహా ఘటన: స్కూల్​ విద్యార్థులతో పాఠశాలకు బయల్దేరిన పాఠశాల బస్సు డ్రైవర్​కు అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు వచ్చిన ఘటన బాపట్ల జిల్లాలో కలకలం రేపింది. దాదాపు 45 మంది విద్యార్థులతో నిండి ఉన్న ఆ బస్సు డ్రైవర్​ ఇలా గుండెపోటుకు గురికావటంతో బస్సులోని విద్యార్థులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. బస్సులో అసలేం జరుగుతుందో అర్థంకాకా విద్యార్థులు గందరగోళ స్థితిలోకి చేరుకున్నారు. డ్రైవర్​ గుండెపోటుకు గురయ్యాడని తెలియక విద్యార్థులు అటువైపుగా వెళ్లే స్థానికులకు పరిస్థితి వివరించగా అప్పటికే డ్రైవర్​ మృతి చెందినట్లు వారు గుర్తించారు.

స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బాపట్ల జిల్లాలోని అద్దంకి మండలం ఉప్పలపాడు గ్రామ శివారులోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలకు చెందిన బస్సును అద్దంకికి చెందిన ఏడుకొండలు అనే వ్యక్తి నడుపుతున్నాడు. ఎప్పటిలాగానే బల్లికురవ మండలం గొర్రెపాడు గ్రామంలో స్కూల్​ విద్యార్థులను ఎక్కించుకుని బయలుదేరాడు. ఈ క్రమంలో అదే దారిలోని ఉప్పలపాడు గ్రామంలోని మరికొంతమంది విద్యార్థులను ఎక్కించుకున్న అతను అక్కడి నుంచి పాఠశాలకు బయల్దేరాడు. కానీ ఇంతలోనే అనుకోకుండా గుండెపోటుతో మృతి చెందడం బాధాకరం.

బాపట్లలో కలకలం రేపిన పాఠశాల బస్సు డ్రైవర్​ మరణం.. ప్రయాణంలోనే గుండెపోటు..

స్కూల్​ బస్​ డ్రైవర్​కు గుండెపోటు.. స్టీరింగ్​ పట్టుకుని ఫ్రెండ్స్ ప్రాణాలు కాపాడిన బాలిక

TAGGED:

HEART ATTACK WHILE DRIVING A BUS
DRIVER SUFFERS HEART ATTACK IN BUS
చనిపోతూప్రయాణికుల్నికాపాడినడ్రైవర్‌
DRIVERSAVES PASSENGERS IN KONASEEMA
DRIVER DIES OF HEART ATTACK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.