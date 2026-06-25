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ఏటీఎం నగదు చోరీ చేసింది తండ్రి కుమారులే - పోలీసుల అదుపులో నిందితులు

ఐఎస్ సదన్ పరిధిలో ఏటీఎంలో నింపేందుకు తెచ్చిన రూ.17 లక్షలు చోరీ - ద్విచక్ర వాహనంపై తండ్రి, కుమారుడు పరారైనట్లు గుర్తింపు - సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించిన పోలీసులు

Father and Son Stole the ATM Cash
Father and Son Stole the ATM Cash (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 25, 2026 at 6:42 PM IST

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Father and Son Stole the ATM Cash : హైదరాబాద్‌ నగరంలోని పాతబస్తీలో ఏటీఎం సొమ్ముతో డ్రైవర్‌ పరారైన ఘటనలో కీలక విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కుమారుడితో కలిసి డ్రైవర్‌ శ్రీనివాస్‌ ఈ దొంగతనానికి పాల్పడినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ఐఎస్‌ సదన్‌ పీఎస్‌ పరిధిలో ఈ దొంగతనానికి జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ముందస్తు ప్రణాళికతోనే రూ.17 లక్షల దొంగతనం చేసిన తండ్రీకొడుకులు ద్విచక్రవాహనంపై పరారైనట్లు పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. సీసీ ఫుటేజ్‌ ఆధారంగా నిందితులు తండ్రీకొడుకులను గుర్తించారు. ఉప్పుగూడలోని మరో కుమారుడికి శ్రీనివాస్‌ కొంత డబ్బు అందించినట్లు విచారణలో తేలింది.

పోలీసులు అదుపులో తండ్రీకుమారులు : కొద్ది నెలల క్రితమే ఏటీఎంలలో నగదు అమర్చే ఏజెన్సీ సంస్థలో శ్రీనివాస్‌ డ్రైవర్‌గా పనిలో చేశాడు. అప్పుల బాధతో దొంగతనానికి పాల్పడినట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో స్పష్టమైంది. జగిత్యాల సమీపంలో అత్తగారి ఇంటి వద్ద నిందితుడిని పట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. శ్రీనివాస్‌తో పాటు ఇద్దరు కుమారులను కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకునున్నారు. అనంతంరం వారిని విచారిస్తున్నట్లు సమాచారం. డబ్బు రికవరీ, కుట్రపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. త్వరలో పోలీసు అధికారులు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఈ చోరీకి సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.

అసలు ఏం జరిగిందంటే? : ఐఎస్‌ సదన్‌ పరిధిలో డబ్బు అమర్చే ప్రైవేట్​ ఏజెన్సీ సిబ్బంది కలీం అ¸నే వ్యక్తి పర్యవేక్షణలో రూ.30 లక్షల నగదు ఉన్న బ్యాగులతో మూడు ఏటీఎంలలో డబ్బును అమర్చారు. ఈది బజార్‌ వికాస్‌ పాఠశాల ఎదురుగా ఏటీఎంలో అమర్చేందుకు ఏజెన్సీ సిబ్బంది ఏటీఎం రూమ్​లోకి వెళ్లారు. వాహనంలో డ్రైవర్‌ శ్రీనివాస్‌ మాత్రమే ఉన్నాడు. దీంతో అతడు రూ.17 లక్షలు ఉన్న బ్యాగ్‌ను తీసుకుని ద్విచక్రవాహనంపై పరారయ్యాడు.

ఈ చోరీ విషయం తెలిసిన వెంటనే కలీం పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు టీంలుగా ఏర్పడ్డారు. అనంరం నిందితుల గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సీసీ కెమెరాల్లో దృశ్యాలు, నిందితుడి కాల్‌ లిస్టును పోలీసులు పరిశీలించారు. ఈ చోరీ కేసును వివిధ కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో కుమారుడితో కలిసి శ్రీనివాస్‌ ద్విచక్రవాహనంపై పక్కా ప్రణాళికతో పరారైనట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

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FATHER AND SON STOLE THE ATM CASH
తండ్రీ కుమారుల దొంగతనం కేసు
FATHER SON THEFT CASE
FATHER SON STOLE THE ATM CASH

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