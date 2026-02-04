ఇంటి నుంచే 'సూక్ష్మ సేద్యం'! - మొబైల్ ద్వారా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ నిర్వహణ
సూక్ష్మ సేద్యంలో అందుబాటులోకి నూతన విధానాలు - మొబైల్ ఫోన్ నుంచే నీటి తడులు పెట్టుకొనే నూతన సాంకేతికత - ఏపీఎంఐపీ నుంచి ఉత్తర్వులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 10:42 PM IST
Automatic Drip Irrigation System in AP : సూక్ష్మ సేద్యంలో నూతన విధానాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. పంట పొలాల్లో డ్రిప్ ఇరిగేషన్ పరికరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న రైతులు ఇకపై అక్కడ రేయింబవళ్లు నిరీక్షించాల్సిన పనిలేదు. వారి మొబైల్ ఫోన్ నుంచే నీటి తడులు పెట్టుకొనే నూతన సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ప్రస్తుతం ఉన్న డ్రిప్ పరికరాలతోపాటు, ఇకపై కొత్తగా మంజూరు చేసే సూక్ష్మసేద్యానికి ఈ కొత్త విధానం అమలు చేయనున్నారు. రైతులు ఆమోదం మేరకు రాయితీపై ఆటోమేషన్ పరికరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ మేరకు ఏపీఎంఐపీ నుంచి ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.
రైతులకు 90 శాతం రాయితీపై : ఇటీవల జరిగిన గణతంత్ర వేడుకల్లో ఈ విధానాన్ని ప్రదర్శించగా ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్, ప్రజాప్రతినిధులు సందర్శించారు. ప్రస్తుతం బోరువెల్స్ ఉన్న రైతులకు 90 శాతం రాయితీపై డ్రిప్ పరికరాలు ఇస్తున్నారు. రాయలసీమ కరవు జిల్లాల్లో ప్రకాశాన్ని కూడా చేర్చడం వల్ల రాయితీలు ఇతోధికంగా పెరిగాయి. పాత విధానంలో రైతులు కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. మొక్కలకు డ్రిప్ లైన్ ఏర్పాటు చేశాక పొలం పూర్తిగా తడిసే వరకు నిరీక్షించాల్సి వచ్చేది. కొన్ని సందర్భాల్లో నీరు అధికంగా భూమిలోకి ఇంకి తడి వల్ల పంటలకు చీడపీడలు ఆశించేవి. అంతేకాక వాల్వుల వద్ద రిపేర్లు రావడం, విడతల వారీగా పొలాలకు నీరు పెట్టడం, మోటార్ ఆన్ ఆఫ్ సమస్య రైతులకు ఇబ్బందిగా మారేది. వీటి పరిష్కారానికి ఆటోమేషన్ విధానం ప్రవేశపెట్టారు.
మొబైల్ ద్వారా మోటార్ ఆన్ ఆఫ్ : కొత్త విధానంలో నీటి వృథాను తగ్గించి ప్రతి నీటిబొట్టును సమర్థవంతంగా వినియోగించవచ్చు. సరైన సమయంలో నీరు, ఎరువులు అందించి అధిక దిగుబడి సాధించవచ్చు. నీటి పారుదల వ్యవస్థను రిమోట్తో నియంత్రించడం ద్వారా శ్రమ, సమయం ఆదా అవుతాయి. ఉదాహరణకు రైతు వైజాగ్లో ఉన్నా కూడా తమ మొబైల్ ద్వారా బోర్వెల్ మోటార్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పరికరం ఏర్పాటుకు ఎస్సీ, ఎస్టీ రైతులకు 55 శాతం రాయితీ కల్పించారు. ప్రాజెక్టు వ్యయం హెక్టారుకు రూ.40 వేలు కాగా దానిలో గరిష్ఠంగా రూ.22 వేలు రాయితీ లభిస్తుంది. ఇతర రైతులకు గరిష్ఠంగా రూ.18 వేలు సబ్సీడీ ఇస్తారు.
" 2002 నుంచి ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో 1,09,710 హెక్టార్లలో 92 వేల మంది రైతులకు డ్రిప్ పరికరాలు అందజేశారు. వాటిలో ఆటోమేషన్ పరికరాలు ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నాం. దీనిపై అవగాహనకు త్వరలో వర్క్షాపు నిర్వహిస్తాం. అవసరమైన పత్రాలతో రైతులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి." - సీహెచ్ శ్రీనివాసులు, ఏపీఎంఐపీ, ప్రకాశం జిల్లా ప్రాజెక్టు అధికారి
