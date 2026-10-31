హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్ - ఆ ప్రాంతాల్లో 36 గంటలపాటు తాగునీటి సరఫరా బంద్
Drinking Water supply to be disrupted in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 3, 4 తేదీల్లో తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుందని జలమండలి తెలిపింది.
Published : October 31, 2026 at 10:28 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 10:45 PM IST
హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 3 ఉదయం 6 గంటల నుంచి, నవంబర్ 4 సాయంత్రం 6 గంటల వరకు తాగునీటి సరఫరాలో అంతరాయం ఉంటుందని జలమండలి వెల్లడించింది. నగరానికి గ్రావిటీ ద్వారా తాగునీటిని సరఫరా చేసే గండిపేట కాండ్యూట్లో భారీ లీకేజిలు ఏర్పడ్డాయి. సబ్జా కాలనీ, టోలిచౌకి, మణికొండ ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన ఈ లీకేజీలను అరికట్టేందుకు చేపట్టాల్సిన మరమ్మతు పనుల కారణంగా 36 గంటలపాటు తాగునీటి సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడుతుందని జలమండలి తెలిపింది.
ఈ ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరాకు అంతరాయం
గోషామహల్, కార్వాన్ సర్కిళ్లలోని రెడ్హిల్స్, నాంపల్లి, మల్లేపల్లి, సీతారాంబాగ్, గోడేకీ ఖబర్, హిందీనగర్, అసెంబ్లీ, సెక్రటేరియట్, న్యూ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్, ఆదర్శ్నగర్, నాంపల్లి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ప్రాంతం, గన్ఫౌండ్రీ, గోల్కొండ జోన్ లోని చింతల్ బస్తీ, విజయనగర్ కాలనీ, ఓల్డ్ మల్లేపల్లి, ఆసిఫ్నగర్, అహ్మద్నగర్ ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా నిలిచిపోనుంది.
అలాగే కవాడిగూడ సర్కిల్ లోనికవాడిగూడ, గాంధీనగర్ వార్డుల పరిధిలోని దోమలగూడ, జూబ్లీహిల్స్ సర్కిల్ లోని బంజారాహిల్స్ వార్డు పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడినట్లు జలమండలి పేర్కొంది. ఈ ప్రాంతాల్లోని వినియోగదారులు వచ్చే 36 గంటలపాటు నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని సూచించింది.
పానీ సంరక్షణకు పానీ యాప్
మరోవైపు ఎల్నినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జలాశయాల్లో నీటి స్థాయిలు అడుగంటుతున్నాయి. దీంతో నీటి సంరక్షణ చర్యలు దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలోనే నీటి దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు జలమండలి పానీ పేరుతో ఓ ప్రత్యేక యాప్ను ఇటీవలే విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా నీటి వృథాను అరికట్టడంతో పాటు, తాగునీటి ప్రాధాన్యతపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేవిధంగా దీనిని రూపొందించారు. నీటి వృథా చేసే వారిపై ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు ఫొటోలు, వీడియోలు యాప్లో అప్లోడ్ చేసేందుకు అవకాశం కల్పించారు.
హైదరాబాద్ నగరానికి రోజుకు 100 ఎంజీడీ నీళ్ల లోటు ఉందని, వివిధ జలాశయాల నుంచి 60 ఎంజీడీల నీళ్లను సర్దుబాటు చేస్తున్నామన్నామని జలమండలి పేర్కొంది. సరఫరాలో కేవలం 40 ఎంజీడీల నీళ్ల లోటు మాత్రమే ఉందని తెలిపారు. నీళ్లను వృథా చేయొద్దని కోరుతోంది. 'పానీ' యాప్ ద్వారా పౌరులు స్వచ్ఛందంగా ఫిర్యాదు చేయొచ్చని అధికారులు తెలిపారు. నీటిని వృథా చేసిన వారికి జరిమానా విధిస్తామని జలమండలి ఎండీ అశోక్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. నీరు పొదుపుగా వాడుకోవటంపై ప్రజల్లో అందరూ అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు.