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ఒక్క జలాశయమూ పూర్తిగా నిండలేదు - ఈసారి తాగునీటికి ట్యాంకర్లూ సరిపోయేలా లేవు!

2025 సెప్టెంబరులో 4.41 మీటర్ల వద్ద ఉన్న భూగర్భ జలమట్టం ఈ సెప్టెంబరులో 7.52 మీటర్ల లోతుకు పడిపోయి తాగు నీటికి ప్రమాద ఘంటికలు మోగిస్తోంది. హైదరాబాద్‌ జిల్లాలో భూగర్భ జలమట్టం అత్యధికంగా పడిపోయింది.

drinking water shortage problems
తెలంగాణలో త్వరలోనే తాగునీటి కొరత (ETV bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 8:52 AM IST

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Drinking Water Shortage Problems in Telangana : ఈసారి ఒక్క జలాశయం కూడా పూర్తిగా నిండలేదు. చెరువులూ పెద్దగా అలుగులు పారింది లేదు. వాగుల పరిస్థితి చెప్పే అవసరమే లేదు. ఫలితంగా వానాకాలంలోనే రాష్ట్ర భూగర్భం జలం అంతకంతకూ ఖాళీ అవుతోంది. గతేడాదితో పోల్చితే సెప్టెంబర్ నెల రాష్ట్ర జలమట్టం సగటున 3.11 మీటర్ల కిందకు పడిపోయింది.

2025 సెప్టెంబర్​లో 4.41 మీటర్ల వద్ద ఉన్న భూగర్భ జలమట్టం ఈ సెప్టెంబర్​లో 7.52 మీటర్ల లోతుకు పడిపోయి తాగునీటికి ప్రమాద సూచికలు చేస్తోంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర భూగర్భ జల వనరుల శాఖ డైరెక్టర్‌ కె.లక్ష్మా నీటికి సంబంధించిన నివేదికను విడుదల చేశారు. వాటిలోని వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ప్రమాద హెచ్చరికలు

ఏటా మే నెల వచ్చే సరికి భూగర్భ జలమట్టం పడిపోవడం సాధారణమే. వేసవి కాలం కారణంగా నీటి వినియోగం అధికంగా ఉండటమే ఇందుకు కారణం. ఈ ఏడాది మేలో రాష్ట్ర సగటు భూగర్భ జలమట్టం 7.87 మీటర్లుగా నమోదైంది. నైరుతి రుతుపవన సీజన్‌లో జూన్‌ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు కురిసే వర్షాలతో నేలలోకి నీళ్లు ఇంకి భూమి రీఛార్జ్‌ కావాలి. కానీ ఎల్​నినో కారణంగా వానలు లేకపోవడంతో భూగర్భం ఖాళీ అయింది.

ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా ఉండటంతో నీటి ఆవిరి కూడా ఎక్కువగా ఉంది. ఇకపై పెద్దగా వర్షాలేవీ ఉండవని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. అంటే నేలలోకి ఇంకే నీటి శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుందన్న మాట. ఈ కారణంగా అక్టోబర్ నుంచి 2027 మే నెలాఖరు వరకు తాగు నీటికి కూడా సమస్య ఉంటుందని జల వనరుల శాఖ అధికార వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.

రాజధానిపై తీవ్ర ప్రభావం

హైదరాబాద్‌ జిల్లాలో భూగర్భ జలమట్టం అత్యధికంగా పడిపోవడం ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. 2025 సెప్టెంబర్​లో ఈ జిల్లా సగటు 3.57 మీటర్లు ఉండగా, ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులో ఏకంగా 6.44 మీటర్లు పడిపోయి 10.01 మీటర్లుగా నమోదవడం కొంతమేర కలవరమే. మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి జిల్లాలో 5.35 మీటర్ల సగటుకు గానూ 6.29 మీటర్ల మేర పడిపోయి 11.64 మీటర్లకు చేరింది. వికారాబాద్‌ జిల్లాలో 5.79 మీటర్ల నుంచి 11.96 మీటర్లకు భూగర్భ జలాలు పడిపోయాయి. అంటే 6.17 మీటర్ల లోతుకు దిగజారింది. ఇక రంగారెడ్డి జిల్లాలో 6.31 మీటర్ల నుంచి 11.74 మీటర్లకు, మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో 5.27 మీటర్ల నుంచి 10.51కి, సంగారెడ్డి జిల్లాలో 6.08 నుంచి 11.21 మీటర్ల లోతుకు చేరింది.

పెద్దపల్లి, మంచిర్యాలలో కాస్త మెరుగు

రాష్ట్రంలో ఎల్​నినో ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ అతి తక్కువగా పెద్దపల్లి జిల్లాలో సగటు భూగర్భ జలమట్టం 1.02 మీటర్లు మాత్రమే తగ్గడం విశేషం. గత సెప్టెంబర్​లో ఈ జిల్లాలో 3.52 మీటర్లు కాగా, ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులో 4.54 మీటర్లుగా రికార్డైంది. మంచిర్యాల జిల్లాలో 1.05 మీటర్లు, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్‌లో 1.18 మీటర్లు, జగిత్యాల జిల్లాలో సగటున 1.32 మీటర్లకు భూగర్భ జలాలు పడిపోయాయి.

"ఎల్‌నినోతో రాష్ట్రంలో వర్షపాతం చాలా మేరకు తగ్గింది. అదే సమయంలో భూగర్భ జలాలపై మరింత ప్రభావం పడింది. నేలలోకి ఇంకే నీటి శాతం తగ్గడంతో ప్రస్తుతం భూగర్భ జలమట్టం చాలా కిందకు పడిపోయింది. నీటిని ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా, పొదుపుగా వాడుకుంటేనే మంచిది. నీటి వృథాను అరికట్టడం ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యం" - కె.లక్ష్మా, భూగర్భ జల వనరుల శాఖ డైరెక్టర్‌

ఈ 19 జిల్లాలు మేల్కోవాల్సిందే!

ఎల్‌నినో ప్రభావంతో ఈసారి రుతు పవనాలు ఆలస్యమవడంతో జూన్, జులైలలో రైతులు, గృహ వినియోగదారులు బోర్లపై అధికంగా ఆధారపడ్డారు. రాష్ట్ర సగటు లోటు వర్షపాతం 18 శాతం నమోదవగా, 19 జిల్లాల్లో తీవ్ర లోటును రాష్ట్రం ఎదుర్కొంది. నల్గొండ, నిర్మల్, హనుమకొండ, జనగామ, జోగులాంబ గద్వాల, మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, ఆదిలాబాద్, మహబూబ్‌నగర్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, సూర్యాపేట, వికారాబాద్, వనపర్తి, వరంగల్, యాదాద్రి భువనగిరి, నాగర్‌కర్నూల్, నారాయణపేట జిల్లాల్లో తీవ్రమైన వర్షపాత లోటు ప్రభావంతో భూగర్భ జలాలు అధికంగా అడుగంటడం ఆందోళనకర విషయమే.

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TAGGED:

తెలంగాణలో తాగునీటి కొరత
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