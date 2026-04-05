వేసవికి ముందే ప్ర'జల' కష్టాలు - పట్టణ ప్రాంతాల్లో మొదలైన ఎక్కిళ్లు!

పట్టణ ప్రాంతాల్లో మొదలైన తాగునీటి తిప్పలు - తాగునీటి పథకాలకు గ్రహణం పట్టించిన వైఎస్సార్సీపీ - 7 ఏళ్లుగా వెక్కిరిస్తున్న నిర్మాణాలు - పనులు అసంపూర్ణం, పూర్తి చేస్తేనే జలం

Published : April 5, 2026 at 9:01 AM IST

Drinking Water Problems in Urban Areas : ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా, వేసవిలో పట్టణ ప్రజలకు తాగునీటి కష్టాలు తప్పడం లేదు. అరకొర సరఫరాతో అప్పుడే తాగునీటి కొరత వినిపిస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అటకెక్కిన తాగునీటి ప్రాజెక్టులు యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తిచేయడమే సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారంగా కనిపిస్తోంది. ఆ దిశగా రూ.9 వేల కోట్లతో అంచనాలు సిద్ధం చేసింది కూటమి ప్రభుత్వం.

వేసవి ఆరంభంలోనే మొదలైన తాగునీటి కష్టాలకు సాక్ష్యాలు వీధుల్లో కనిపిస్తున్న నీళ్ల డ్రమ్ములు.! మార్కాపురంలో కొన్ని వీధుల్లో ఏ ఇంటికెళ్లినా ఇలాంటి డ్రమ్ములుంటాయి. ఇవి నింపడానికి ప్రజలు పడేపాట్లు అన్నీఇన్నీ కావు. ఇప్పుడైతే పైపుల్లో నీళ్లు మూడు, నాలుగు రోజులకు వదులుతున్నారు. ఎండలు ముదిరితే ఎన్నిరోజులకోసారి ఇస్తారో తెలియని ఆందోళన గృహిణిల్ని వెంటాడుతోంది.

దశాబ్దాలుగా వెంటాడుతున్న శాపం: ఓ రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ఈ ఒక్క ఏడాది సమస్య కాదు. దశాబ్దాలుగా వెంటాడుతున్న శాపం. ఏటా వేసవి వచ్చిందంటే డ్రమ్ముల్లో నిల్వచేసుకుని వాడుకోవడం ఇక్కడి ప్రజలకు అలవాటైపోయింది. పైపుల ద్వారా నీటిసరఫరాకు అవకాశం లేని శివారు ప్రాంత కాలనీలకు నగరపాలక సంస్థలు ట్యాంకర్లతో అందిస్తున్నాయి. పరిస్థితి తీవ్రత దృష్ట్యా అధికారులు వీధుల్లోనే పవర్‌ బోర్లు తవ్వించి వాటి ద్వారా నీరు అందిస్తున్నారు. అవి ఇంటి అవసరాలకే తప్ప తాగడానికి పనికిరావడం లేదు. తాగునీటి కోసం ప్రైవేట్‌ ఆర్వో ప్లాంట్ల నుంచి ఆధారపడుతున్నారు.

అసంపూర్తిగా వెక్కిరిస్తున్నా తాగునీటి ప్రాజెక్టులు: ఒక్క మార్కాపురంలోనే కాదు జిల్లాలోని కనిగిరి, గిద్దలూరు పట్టణాల్లో ఇదే పరిస్థితి. ఏషియన్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ బ్యాంకు రుణంతో 2019లో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం కొన్ని తాగునీటి పథకాలు చేపట్టింది. ఓవర్‌ హెడ్‌ ట్యాంకులు, పంపింగ్‌ స్టేషన్లు, ఇతర నిర్మాణ పనులను 20 శాతం వరకూ పూర్తి చేసింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిధులివ్వక గుత్తేదారుల పనులు ఆపేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 85 పట్టణాల్లో దాదాపు 7 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభించిన తాగునీటి ప్రాజెక్టులు అసంపూర్తిగా వెక్కిరిస్తున్నాయి.

"కొన్నేళ్లుగా తాగునీటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాం. రోజువారీ నీరు సరఫరా అయితే రావడం లేదు. మూడు రోజులకు ఒకసారి ఇస్తున్నారు. వేసవిలో అయితే వారానికి ఒకసారి పట్టుకుని డ్రమ్ముల్లో నిల్వ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి. నిల్వ ఉంచిన నీటిలో పురుగులు ఉంటున్నాయి." - గ్రామస్థులు

దాహార్తి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నిధులివ్వకపోవడం వల్ల పనులు ఆగిపోయాయి. అందుకే ఇంకా పవర్‌ బోర్లు, ట్యాంకర్ల పైనే ఆధారాపడాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. రాష్ట్రంలోని 123 పుర, నగరపాలకలు, నగర పంచాయతీల్లో రోజూ 2,680 మిలియన్‌ లీటర్ల నీరు సరఫరా చేయాల్సి ఉండగా ప్రస్తుతం 2098 మిలియన్‌ లీటర్లే సరఫరా అవుతోంది. ప్రస్తుతానికి 582 మిలియన్‌ లీటర్ల లోటు ఉంది. రోజూ తలసరి 135 లీటర్లకు పైగా నీరు 19 నగరాలు, పట్టణాల్లోనే సరఫరా అవుతోంది.

71 చోట్ల తలసరి సరఫరా 70 నుంచి 135 లీటర్లుగా ఉంటే 33 చోట్ల తలసరి 70 లీటర్ల కంటే తక్కువ అందిస్తున్నారు. పట్టణాల్లో అసంపూర్తిగా నిలిచిన తాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడమే ప్రజలు ఏటా వేసవిలో ఎదుర్కొంటున్న దాహార్తి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం. దాని కోసం రూ.9 వేల కోట్లతో అంచనాలు రూపొందించినట్లు మంత్రి నారాయణ చెప్తున్నారు. అమృత్‌ పథకంతో పాటు, ఎఐఐబీ, యూఐడీఎఫ్ రుణాలతో పనులు పూర్తి చేసేందుకు టెండర్ల పక్రియ కూడా పూర్తైంది. పనులు త్వరలోనే ప్రారంభిస్తామని వెల్లడించారు.

