గుక్కెడు నీరు కోసం నానా తంటాలు - అత్యధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే ఆ జిల్లాలోనూ తప్పని నీటి గోస

ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో తాగునీటి కష్టాలు - వేసవి తాపంతో ఎండిపోయిన వాగులు, చెరువులు - అధికారుల తీరుతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలు

Water Crisis in Adilabad District
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 14, 2026 at 8:29 AM IST

Water Crisis in Adilabad District : వస్తువేదైనా సరే వాటి విలువ కొరత ఏర్పడితే తప్ప తెలిసిరాదు. ఇప్పుడిది తాగునీటికి వర్తించే సూత్రంగానూ మారుతోంది. నీరు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాటిని ఆదా చేయకుండా విచ్చలవిడిగా వాడేస్తాం. తీరా ఎండాకాలం వస్తే చుక్క నీటి కోసం నానాతంటాలు పడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో వేసవి వచ్చిందంటే చాలు నీటి గోస తప్పటం లేదు. శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టు నుంచి వేర్వేరు పైపులైన్లతో ఆదిలాబాద్‌, నిర్మల్‌ ప్రాంతాలకు మిషన్‌ భగీరథ నీటి సరఫరా అవుతోంది.

అయితే నిర్మల్‌కు నీటిని సరఫరా చేసే పైపులైన్‌ చెడిపోవడంతో అధికారులు రూ.15 కోట్లతో మరమ్మతులకు అంచనా రూపొందించారు. అయితే యంత్రాంగం మరమ్మతుల జోలికి వెళ్లకుండా ఆదిలాబాద్‌కు నీటిని సరఫరా చేసే పైపులైన్‌కు నిర్మల్‌ పైప్‌లైన్‌ను లింక్‌ చేసి నీటిని తరలిస్తున్నారు. ఫలితంగా ఎస్సారెస్పీ నుంచి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాకు 52 ఎంఎల్​డీ సరఫరా కావాల్సిన నీరు, ఇప్పుడు కేవలం 38 ఎంఎల్​డీలకే పరిమితమవుతోంది.

మొత్తం 45 ప్రాంతాల్లో నీటి కొరత : తాగునీటి సరఫరా అధికారుల తీరుతో ఆదిలాబాద్‌ మున్సిపాల్టీలోని 49 వార్డులతో పాటు జిల్లాలోని 724 గ్రామీణ ప్రాంతాలకు నిర్ధేశిత నీటిని సరఫరా చేయటంలో ఇబ్బందులు తప్పటం లేదు. దీనికి తోడు ఆదిలాబాద్‌ సమీపంలోని లాండ్‌సాంగి వాగు, మావల చెరువు ఎండిపోవటంతో జిల్లాలో నీటికష్టాలు మరింత పెరిగిపోయాయి. ఆదిలాబాద్‌ మున్సిపాల్టీలోని భగత్‌సింగ్‌నగర్‌, కేఆర్కే కాలనీ, న్యూహౌసింగ్‌ బోర్డు, పిట్టలవాడ, బాలాజీనగర్‌, మణిపూర్‌, ఇందిరమ్మ, దస్నాపూర్‌, టీచర్స్‌, సాయినగర్‌, సప్తగిరి కాలనీలతో పాటు జిల్లాలోని 45 ప్రాంతాల్లో నీటికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నట్లు అధికారిక గణాంకాల ద్వారా వెల్లడవుతోంది. నీటి ఎద్దడిని గుర్తించిన యంత్రాంగం, తాజాగా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయటంలో నిమగ్నమైంది.

''మనకున్న డిమాండ్​ ప్రకారం 32 ఎంఎల్​డీ కావాలి. కానీ ప్రస్తుతం 18 ఎంఎల్​డీ నీళ్లు వస్తున్నాయి. ఇక మిగతా నీళ్లు మాత్రం లాండ్‌సాంగి వాగు నుంచి తీసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే నీటితోనే అన్ని మున్సిపాలిటీలకు, కొన్ని వార్డులకు, మరి కొన్ని వార్డులకు రెండు రోజులకు ఒకసారి నీటి సరఫరా చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము'' - నితిన్‌, అసిస్టెంట్‌ ఇంజినీర్‌, ఆదిలాబాద్‌

ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోని యంత్రాంగం : నీటి సమస్య తీవ్రత పెరిగినప్పుడు హడావిడి చేసే యంత్రాంగం, ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవటంలో మాత్రం వెనకబడే ఉంటోందని ప్రజలు అంటున్నారు. తాత్కాలిక ఉపశమనానికి ఇచ్చే ప్రాధాన్యత కంటే శాశ్వత పరిష్కారంపై దృష్టి పెట్టాలని కోరుతున్నారు.

''ఇటీవల మున్సిపాలిటీలో కలిసిన కేఆర్కేకాలనీ వార్డు నంబర్​ 7, 8లో అక్కడ ట్యాంక్​ కెపాసిటీ తక్కువగా ఉంది. మనకు వచ్చే నీళ్లు కూడా అలాగే ఉన్నాయి. అక్కడ పెరిగిన జనాభా ప్రకారం ఈ నీటితో కొంచెం ఇబ్బందవుతుంది. ఈ క్రమంలో లాండ్​సాంగి లాంటి ప్రాంతాలకు మేము వాటర్​ ట్యాంకర్స్​ పంపిస్తున్నాము. ప్రస్తుతం మున్సిపాలిటీలో ఆరు ట్యాంకర్లు ఉన్నాయి. ఈ మధ్య బయటికెళ్లి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసి మరో నాలుగు ట్యాంకర్లు తీసుకున్నాము. ఆదిలాబాద్​ జిల్లా మొత్తానికి ప్రస్తుతం 10 వాటర్​ ట్యాంకర్లు నడుస్తున్నాయి'' - నితిన్​, అసిస్టెంట్​ ఇంజినీర్​, ఆదిలాబాద్​

అల్లాడిపోతున్న ప్రజలు : వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు కొన్ని ప్రాంతాల్లో తాగడానికి నీరు కూడా దొరకని పరిస్థితి తలెత్తుతుంది. అలాంటి ప్రాంతాలకు ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని తీసుకువెళ్లినా, అవి అక్కడి ప్రజలకు ఎంత మాత్రం సరిపోవడం లేదు. వేసవి కాలంలో భూగర్భ జలాలు అడుగంటి పోతాయి. వందల మీటర్ల లోతులో బోర్లు వేసినా చుక్క నీరు కూడా కనిపించదు. ఒకవైపు ఎండ, మరోవైపు తాగడానికి నీరు లేకపోవడంతో ఇక్కడి ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు.

