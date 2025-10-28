ETV Bharat / state

తాగునీటితో గిరిజనులకు 'సూపర్‌ బగ్‌' ముప్పు - వారి జీర్ణకోశంలో యాంటీబయాటిక్స్‌ సైతం పని చేయని సూక్ష్మజీవులు

ఆంత్రోపాలజికల్‌ సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా, హెచ్‌సీయూ సంయుక్త అధ్యయనంలో వెల్లడి - తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటకల్లోని మారుమూల అటవీ ప్రాంతాల గిరిజనులపై పరిశోధన - సురక్షితమైన నీరు, వైద్యసేవలు అందుబాటులో ఉంటేనే ఫలితం

SUPERBUG THREAT TO TRIBALS
SUPERBUG THREAT TO TRIBALS (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Superbug Threat To Tribals In Several States : కొండాకోనలు, వాగులు, వంకల్లో పారే నీటిని తాగుతున్న గిరిజనులకు సూపర్‌బగ్‌ (యాంటీబయాటిక్‌లకు లొంగని సూక్ష్మజీవులు) ముప్పు పొంచి ఉందని ఆంత్రోపాలజికల్‌ సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా, హైదరాబాద్‌ సెంట్రల్​ యూనివర్సిటీ ఆచార్యులు సంయుక్త పరిశోధనలో పేర్కొన్నారు.

జీర్ణకోశ వ్యవస్థపై పలు అధ్యయనాలు : వన్‌హెల్త్‌ లెన్స్‌ పేరుతో ఆంత్రోపాలజికల్‌ సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా పరిశోధకులు ఆఫ్రిద్‌ మోయిలిక్, పీఎన్‌ వేణుగోపాల్, జిన్‌ఖాన్‌ కౌల్, హెచ్‌సీయూ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్‌ నాగరాజారామ్‌లు ఈ ఏడాది ఆగస్టులో తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటకల్లోని మారుమూల అటవీ ప్రాంతాలకు వెళ్లి గిరిజనుల జీర్ణకోశ వ్యవస్థపై పలు అధ్యయనాలు చేశారు. 103 మంది మల నమూనాలను సేకరించి, యాంటీ మైక్రోబియాల్‌ నిరోధకతను పరిశీలించినట్లు డా.నాగరాజారామ్‌ వివరించారు. తమ అధ్యయనం ఇటీవలే ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జర్నల్‌ టోటల్‌ ఎన్విరాన్‌మెంట్‌ మైక్రోబయాలజీ పేరిట ప్రచురితమైందని తెలిపారు.

సహజ ఆహారం తింటున్నా : గిరిజనులు సహజ సిద్ధమైన ఆహారం తీసుకుంటున్నా, తాగుతున్న నీళ్ల కారణంగా యాంటీబయాటిక్స్‌ సైతం పని చేయని సూక్ష్మజీవులు వారి జీర్ణకోశంలో క్రమంగా పెరుగుతున్నాయని పరిశోధకులు గుర్తించారు. ఇరుల, జేను కురుబ, కురంబ తెగల గిరిజనులను తమ పరిశోధనలకు ఎంపిక చేసుకున్న అధ్యయనకర్తలు, కొద్దిరోజులు వారితో పాటు అక్కడే ఉండి ఆహారపు అలవాట్లను క్షుణ్నంగా పరిశీలించారు.

సురక్షితమైన నీరు, వైద్య సేవలే : అడవుల్లో ప్రవహించే నీళ్లలో సూక్ష్మస్థాయిలో కొన్ని లోహాలున్నాయని, వాటినే వీరు తాగుతున్నారని అధ్యయనకర్తలు తెలుసుకున్నారు. మరికొందరు బోరుబావి నీరు తాగుతున్నా కూడా వారిలో రోగ నిరోధకశక్తి క్రమంగా తగ్గుతోందని గుర్తించారు. సూపర్‌బగ్, యాంటీ మైక్రోబియాల్‌ ముప్పు నుంచి గిరిజనులను రక్షించాలంటే వారికి సురక్షితమైన నీరు, వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉంచాలని డా.నాగరాజారామ్‌ సూచించారు. యాంటీ బయాటిక్స్‌కు లొంగని బ్యాక్టీరియాల ముప్పు ఆందోళనకరంగా మారుతుందని అన్నారు.

ఏఐతో సూపర్​బగ్​ను అంతం చేసే యాంటీ బయోటిక్స్ : ఔషదాలకు లొంగని బ్యాక్టీరియా (సూపర్‌బగ్), గనేరియాను అంతం చేసే రెండు సరికొత్త యాంటీబయోటిక్స్‌ను ఆర్టిఫిషియల్​ ఇంటెలిజెన్స్​ ఆవిష్కరించిందని మసాచుసెట్స్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ పరిశోధకులు గత ఆగస్టు నెలలో వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మందులను ఏఐ రూపొందించిందని, ప్రయోగశాలల్లోనూ, జంతువులపైనా నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఇవి సూపర్‌బగ్‌ను ఎదుర్కోవడంలో విజయవంతమైనట్లు పరిశోధకులు తెలిపారు.

రెండో స్వర్ణయుగానికి నాంది పలికిన ఏఐ : ఈ రెండు మందులను కొన్నాళ్లపాటు మరింత మెరుగుపరిచి, పరీక్షించిన తర్వాతే ప్రజలు వాడేందుకు వీలుగా, వైద్యులు సూచించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పరిశోధనను సమీక్షిస్తున్న మసాచుసెట్స్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఎమ్ఐటీ) టీం యాంటీబయాటిక్ ఆవిష్కరణలో ఏఐ రెండవ స్వర్ణయుగానికి నాంది పలుకుతోందని పేర్కొంది.

రసాయనాలపై ఏఐతో విశ్లేషణ : పరిశోధకులు గతంలో తమకు తెలిసిన వేలాది రసాయనాలపై ఏఐతో విశ్లేషణ జరిపారు. కొత్త యాంటిబయాటిక్స్‌గా ఉపయోగపడే అవకాశమున్న ఈ రసాయనాలను గుర్తించడానికి ఈ ప్రయత్నం జరిగినట్లు వారు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఎమ్ఐటీ బృందం ఈ దిశలో ఇంకో అడుగు ముందుకేసి, జనరేటివ్ ఏఐని ఉపయోగించి లైంగికంగా సంక్రమించే గనేరియాతో పాటు ప్రాణాంతక మెథిసిలిన్‌ రెసిస్టెంట్ స్టాఫిలోకాకస్ ఆరియస్ (ఎమ్ఆర్ఎస్ఏ) అనే వ్యాధులపై పనిచేసేలా కొత్త యాంటీ బయాటిక్స్‌ను అభివృద్ధి చేసింది.

వర్షం తెచ్చిన వ్యాధుల తంటా - రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న సీజనల్ ఫీవర్స్

పార్కులకు తరచూ వెళ్తున్నారా? ఈ విషయం మీరు తప్పక తెలుసుకోవాలి!

TAGGED:

ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA
TOTAL ENVIRONMENT MICROBIOLOGY
SUPERBUG THREAT TO TRIBALS
SUPERBUGS THE ANTIMICROBIAL THREAT
SUPERBUG THREAT TO TRIBALS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కమ్మని "ఉసిరికాయల ముక్కల పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో సంవత్సరం నిల్వ!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

కమ్మని "పుదీనా కొబ్బరి చట్నీ" - అన్ని టిఫెన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​ - ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

తాగునీటితో గిరిజనులకు 'సూపర్‌ బగ్‌' ముప్పు - వారి జీర్ణకోశంలో యాంటీబయాటిక్స్‌ సైతం పని చేయని సూక్ష్మజీవులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.