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"ఉపాధి మాట దేవుడెరుగు, ఊపిరి ఉంటే చాలు" - కాలుష్య కోరల్లో జగ్గయ్యపేట

జగ్గయ్యపేట శివారులోని ఆటోనగర్‌లో ఫార్మా, రసాయన పరిశ్రమల రివర్స్​ బోరింగ్​తో షేర్ మహ్మద్ పేట బోర్లలో పసుపు నీరొస్తోంది. కాలుష్యానికి తాళలేక ఇళ్లు వదిలిపోతున్న జనం, పరిశ్రమల తరలింపునకై డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Pollution in NTR District
షేర్ మహ్మద్ పేటలో బోర్ల నుంచి పసుపు పచ్చని రంగులో కలుషిత నీరు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 9:53 AM IST

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Pollution in NTR District : అది ఓ వెనుకబడిన ప్రాంతం. దాన్ని అభివృద్ధి చేసి స్థానికులకు ఉపాధి కల్పించాలన్న లక్ష్యంతో 20 ఏళ్ల కిందట అక్కడ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అనుమతించారు. అలా మొదలైన పరిశ్రమలే ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతానికి శరాఘాతంగా మారాయి. పరిమితికి మించి కాలుష్యాన్ని వెదజల్లుతూ ప్రాణాంతకంగా తయారయ్యాయి. స్థానికులకు ఉపాధి మాట దేవుడెరుగు, ఊపిరి ఉంటే చాలనే స్థాయికి ప్రస్తుతం అక్కడ పరిస్థితి ఉంది. ఇంతకీ ఆ ప్రాంతం ఎక్కడుంది ప్రజల ఊపిరి పోయేంతలా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

ఇది ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గం. దీన్ని పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేయాలని 20 ఏళ్ల కిందట పరిశ్రమలు స్థాపించారు. పదేళ్ల కిందట జగ్గయ్యపేట శివారులో ఆటోనగర్ ఏర్పాటు చేశారు. కొన్నాళ్లు సజావుగానే ఇక్కడ కార్యకలాపాలు సాగాయి. ఫార్మా, రసాయన పరిశ్రమల ఏర్పాటు తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలు చుట్టు పక్కల గ్రామాల ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయి.

"ఉపాధి మాట దేవుడెరుగు, ఊపిరి ఉంటే చాలు" - కాలుష్య కోరల్లో జగ్గయ్యపేట (ETV Bharat)

పసుపు పచ్చని రంగులో కలుషిత నీరు: రసాయన కంపెనీలు వ్యర్ధాల నియంత్రణకు ప్రత్యేక పద్ధతి అనుసరించాల్సి ఉన్నా, నిబంధనలు పాటించకుండా ఇష్టారీతిన వ్యవహరిస్తున్నాయి. వ్యర్ధాలను నేరుగా విడుదల చేస్తూ, సమీపంలోని వాగులు, కాలువలను కలుషితం చేస్తున్నాయి. కొందరు పరిశ్రమల యజమానులు ఖాళీ ప్రదేశంలో 10 అడుగుల పైన గుంతలు తవ్వి రివర్స్ బోరింగ్ విధానంలో భూమిలోకి వ్యర్ధాలను పంపుతున్నారు. దీని వల్ల భూగర్భజలాలు పాడవుతున్నాయి. ఆటోనగర్ పక్కనే ఉన్న షేర్ మహ్మద్ పేటలో తాగు నీటి కోసం వేసుకున్న బోర్ల నుంచి పసుపు పచ్చని రంగులో కలుషితమైన నీరు వస్తోంది.

ఆటోనగర్‌ను వదిలి వెళ్తున్న స్థానికులు: నియోజకవర్గంలో సిమెంటు ఫ్యాక్టరీలతో పాటు పలు రసాయన పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. జగ్గయ్యపేట, జయంతిపురం, రెడ్ నాయక్ తండా, ధర్మవరప్పాడు తండా, రావిరాల, బూదవాడ, ముత్యాల, షేర్ మహ్మద్ పేట, రామచంద్రుని పేట, తిరుమలగిరి, ఆటోనగర్ ప్రాంతాల్లో ఈ పరిశ్రమల వ్యర్ధాలు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. భూగర్భ జలాల కలుషితంపై స్థానికులు ఉద్యమం సైతం చేశారు. 2018లోనే ఇక్కడ నీటి నమూనాలను పరీక్షించిన కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులు నీటిలో హానికర మూలకాలు ఉన్నాయని తేల్చారు. స్థానికులు ఇబ్బందిపడుతున్నా, పరిశ్రమలు మాత్రం వ్యర్థాలను ఇంకా బయటకు వదులుతూనే ఉన్నాయి. దీని వల్ల ఆటోనగర్‌ను ఎంతో మంది ఇప్పటికే ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయారు.

"ఇక్కడ బల్క్ ఫార్మా పరిశ్రమల్లో మందులు తయారవుతున్నాయి. అయితే, వీటి నుంచి వచ్చే ప్రమాదకర లిక్విడ్ వేస్ట్‌ను రివర్స్ బోరింగ్ ద్వారా భూగర్భంలోకి పంపిస్తున్నారు. దీనివల్ల చుట్టుపక్కల కిలోమీటర్ల మేర భూగర్భజలాలు పూర్తిగా కలుషితమైపోయాయి. మళ్లీ నార్మల్ వాటర్ రావడానికి కనీసం 20 నుంచి 30 ఏళ్లు పడుతుంది. ఈ కెమికల్ వాటర్ వల్ల మొదటగా ఊపిరితిత్తుల ఇన్​ఫెక్షన్ వస్తుంది" - రాజేష్, వైద్యులు, జగ్గయ్యపేట

అర్జీలు ఇస్తున్నా - మొక్కబడి తనీఖీలే: పరిశ్రమల కాలుష్యం ప్రజల జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నా, అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. ప్రమాదకర రసాయన పరిశ్రమలను వెంటనే మరోచోటికి తరలించాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. పరిశ్రమల కాలుష్యంపై అధికారులకు పదుల సంఖ్యలో అర్జీలు ఇస్తున్నా, మొక్కుబడి తనిఖీలే జరుగుతున్నాయని కఠిన చర్యలు కనిపించడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.

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కాలుష్య కోరల్లో జగ్గయ్యపేట
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