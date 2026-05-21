రెండు వారాలుగా తాగునీటి కార్మికుల సమ్మె - చుక్క నీరందక అల్లాడుతున్న 500 గ్రామాల ప్రజలు

అనంతపురం జిల్లాలో సమ్మె కారణంగా నిలిచిపోయిన నీటి సరఫరా - చుక్కనీరు అందక అల్లాడుతున్న 500గ్రామాల ప్రజలు - సీఎం ఆదేశించినా నిధులు విడుదల చేయని ఉన్నతాధికారులు - సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతున్న స్థానికులు

Published : May 21, 2026 at 10:44 AM IST

Drinking Water Crisis Anatapur District Due To Workers Strike: ఒకపక్క ఎండలు భగభగా మండుతుంటే దానికి తోడు చుక్కనీరు అందక 500 గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోవడంతో పాటు ప్రధాన తాగునీటి పథకాల నిర్వహణ లోపాలు, కార్మికుల సమ్మెల కారణంగా నీటి సరఫరా నిలిచిపోయింది. గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సత్యసాయి తాగునీటి పథకం నిర్వహణ అస్తవ్యస్తంగా మారడంతో ప్రజలు దాహార్తితో అల్లాడిపోతున్నారు.

దాహార్తితో అల్లాడిపోతున్న ప్రజలు: ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో తాగునీటి కష్టాలను తీర్చడానికి శ్రీ సత్యసాయి తాగునీటి సరఫరా ప్రాజెక్టును 1995 మార్చిలో సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ ప్రారంభించింది. సుమారు 900 గ్రామాలకు తాగునీరు అందించేందుకు ప్రణాళిక చేశారు. పథకం నిర్వహణకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక బోర్డును ఏర్పాటు చేసి ఏటా నిధులు మంజూరు చేసేది. తాగునీటి పథకంలో 572 మంది కార్మికులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎల్ అండ్ టీ సంస్థ నిర్వహణలో ప్రజలకు నీటి సరఫరా బాగానే జరిగేది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నిధులు విడుదల చేయకపోవడంతో ఆ సంస్థ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కొనసాగిన ఐదేళ్లూ వేతనాల కోసం కార్మికులకు సమ్మెలు తప్పలేదు. నిర్వహణ లోపాలు, కార్మికుల సమ్మెతో నీటి సరఫరా ఆగిపోయి ప్రజలు దాహార్తితో అల్లాడిపోతున్నారు.

బకాయిల చెల్లింపుపై కార్మికుల సమ్మె: జగన్ పాలనలో శ్రీసత్యసాయి తాగునీటి పథకం పూర్తిగా నిర్వీర్యమైంది. అప్పటి నుంచి ఉన్న సమస్యలు ఇప్పుడూ కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. దీంతో గత ఏడాది నవంబర్ నుంచి 5 నెలల వేతనాలు ప్రభుత్వం విడుదల చేయలేదు. కార్మికులు ఈ నెల 2వ తేదీ నుంచి సమ్మెబాట పట్టారు. ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా ఉన్న పంపులు నిలిపివేసి గ్రామాలకు నీరు వెళ్లకుండా అడ్డుకొని ధర్నాకు దిగారు. కార్మికులకు వేతనాలు చెల్లించాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు ఆదేశించినా చర్యలు మాత్రం చేపట్టలేదు. వెంటనే బకాయిలో ఉన్న వేతనాలు విడుదల చేయాలని కార్మికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వేతన బకాయిలు చెల్లింపుపై అధికారులు హామీ ఇవ్వలేకపోవడంతో కార్మికులు సమ్మెను కొనసాగిస్తున్నారు.

సమస్యను పరిష్కరించాలంటున్న స్థానికులు: వేసవి తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో గ్రామాల్లో సైతం భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోయి ప్రజలు దాహార్తితో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. శ్రీ సత్యసాయి తాగునీటి పథకం నుంచి నీరందే 500 గ్రామాల్లో ప్రజలు ఇప్పటికే అనేక చోట్ల రోడ్డెక్కి ఆందోళన చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా తాగునీటి సమస్యను ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. వేతన బకాయిల విడుదల కోసం ప్రభుత్వాన్ని కోరామని, దస్త్రంలో సంతకాలు చేస్తే ఆర్థికశాఖ వెంటనే నిధులు విడుదల చేస్తుందని శ్రీసత్యసాయి తాగునీటి పథకం అధికారులు చెబుతున్నారు.

శ్రీసత్యసాయి తాగునీటి పథకం నిర్వహణ కోసం బడ్జెట్ కేటాయిస్తామని, పథకానికి అత్యంత ప్రధాన్యత ఇస్తానని ఆ మేరకు శ్రీసత్యసాయి బాబాకు హామీ ఇచ్చినట్లు సీఎం చంద్రబాబు కలెక్టర్ల సమావేశంలో చెప్పారు. సీఎం చంద్రబాబు హామీ నెరవేరితే కార్మికులు, నీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం దక్కనుంది.

"వేసవి తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో మా గ్రామాల్లో నీటి సమస్య అనేది తీవ్రంగా ఉంది. తాగునీటి కోసం అల్లాడిపోతున్నాం. ఇప్పటికైనా తాగునీటి సమస్యపై స్పందించి ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని ఈ సందర్భంగా మేమంతా వేడుకుంటున్నాం"-స్థానికులు

"గత ఐదు నెలలుగా తాగునీటి కార్మికులకు వేతనాలు ఇవ్వకుపోవడంతో గత రెండు వారాలుగా వారు సమ్మె బాట పట్టారు. ఇందులో ప్రధానంగా వేతన బకాయింపులకు సంబంధించిన బడ్జెట్ విడుదలయ్యే ప్రక్రియలో జాప్యం కారణంగా నిధులు ఆలస్యమయ్యాయి. గత 5 నెలలుగా పెండింగ్​లో ఉన్న బకాయిలను చెల్లించి వారి సమ్మెను విరమించే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం. అదే విధంగా వారి జీతాన్ని పెంచాలని కోరారు. ఈ ప్రతిపాదనను సైతం ఉన్నతాధికారులకు పంపించాం. సమస్యపై సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం"-ప్రభాకర్ రావు, సభ్య కార్యదర్శి, శ్రీసత్యసాయి తాగునీటి బోర్డు

