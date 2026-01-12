ETV Bharat / state

జాతీయ రహదారులపై ధరల దోపిడీ - వాహనదారుల సహనాన్ని పరీక్షిస్తున్న డబ్బా కొట్లు

జాతీయ రహదారుల వెంట అధిక ధరలు - బిస్కెట్లు, చాక్లెట్లు తీసుకుంటే వాటిపైనా అదనంగా డబ్బులు వసూలు - ఏది కొనుగోలు చేసినా కనీసం రూ.5 అదనం - అడిగితే "ఇదంతే" అన్న సమాధానం

High Prices on National Highways
High Prices on National Highways (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 8:43 PM IST

High Prices on National Highways : జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణం చేసే వాహనదారులు నిత్యం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యల్లో ఒకటి రహదారి పక్కన ఉన్న డబ్బా కొట్లలో అమలు అవుతున్న అధిక ధరలు. దాహం వేసి మంచినీళ్లు కొనాలంటే ఎమ్మార్పీకి మించి చెల్లించాల్సి రావడం, పిల్లలు అడిగారని బిస్కెట్లు, చాక్లెట్లు తీసుకుంటే వాటిపైనా అదనంగా డబ్బులు వసూలు చేయడం ప్రస్తుతం సాధారణం అయిపోయింది. ఇది ఒక్క వ్యక్తి ఎదుర్కొంటున్న సమస్య కాదు. విజయవాడ–హైదరాబాద్, సూర్యాపేట–ఖమ్మం వంటి ప్రధాన జాతీయ రహదారుల వెంబడి ప్రయాణించే ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ అనుభవం తప్పడం లేదు.

ధరలు ఇలానే ఉంటాయంటూ దబాయింపు : సాధారణంగా ఏ వస్తువు అయినా గరిష్ఠ చిల్లర ధర (ఎమ్మార్పీ)కే విక్రయించాలి అన్నది చట్టం. కానీ జాతీయ రహదారి పక్కన హోటళ్ల సమీపంలో ఉన్న డబ్బా కొట్లలో ఈ నిబంధనలను పట్టించుకోవడం లేదు. ఒక నీళ్ల సీసా ఎమ్మార్పీ రూ.20 ఉంటే అక్కడ రూ.25 తీసుకుంటున్నారు. రూ.10 విలువైన బిస్కెట్లను రూ.15కు అమ్ముతున్నారు. టీ రూ.10 అని బోర్డు ఉన్నా, తాగిన తర్వాత రూ.15 చెల్లించాల్సి వస్తోంది. అంటే ఏది కొనుగోలు చేసినా కనీసం రూ.5 అదనంగా చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

ఇందులో మరో ఆశ్చర్యకర విషయం ఏమిటంటే, రూ.10 కన్నా తక్కువ విలువైన వస్తువులను చాలా చోట్ల విక్రయించడమే మానేశారు. "ఇది జాతీయ రహదారి, ఇక్కడ ధరలు ఇలానే ఉంటాయి" అంటూ ప్రశ్నించే వారిని దబాయించడం కొంతమంది డబ్బా కొట్టు నిర్వాహకుల నడవడిగా మారింది. ప్రయాణంలో ఉన్నవారు ఎక్కువగా తొందరలో ఉండటంతో వాదించలేక అధిక ధరలు చెల్లించి వెళ్లిపోతున్నారు.

కోదాడకు చెందిన రాము కుటుంబంతో హైదరాబాద్‌ వెళ్తున్న సమయంలో ఎదురైన సంఘటన ఇది. సూర్యాపేట వద్ద ఆగి మంచినీళ్లు, బిస్కెట్లు కొనగా ఎమ్మార్పీ ప్రకారం రూ.65 ఉండాల్సిన బిల్లు రూ.75 అయింది. అదనంగా ఎందుకు వసూలు చేస్తున్నారని అడిగితే "ఇదంతే" అన్న సమాధానం రావడం వాహనదారుల ఆవేదనను తెలియజేస్తుంది. ఇలాంటి అనుభవాలు ప్రతిరోజూ వేల మందికి ఎదురవుతున్నాయి.

డబ్బా కొట్టు నిర్వాహకులు చెప్పే వాదన మరోవైపు ఉంది. రహదారి పక్కన పేరున్న హోటళ్ల దగ్గర స్థలం తీసుకోవాలంటే నెలకు రూ.10 వేల వరకు కిరాయి ఇవ్వాల్సి వస్తోందని, కొన్నిచోట్ల అమ్మకాలపై 15 శాతం వరకు హోటల్ యాజమాన్యానికి ఇవ్వాల్సి వస్తోందని వారు అంటున్నారు. ఈ భారాన్ని భరించడానికి తాము ఎమ్మార్పీకి మించి వసూలు చేయాల్సి వస్తోందని వారు అంటున్నారు. కానీ ఈ వాదన ఎంతవరకు సమంజసం అన్నది ప్రశ్నార్థకమే. చట్టపరంగా ఎమ్మార్పీకి మించి వసూలు చేయడం నేరం.

అధికారుల పనితీరుపై విమర్శలు : ఇక్కడ సంబంధిత శాఖల పాత్రపై కూడా విమర్శలు వస్తున్నాయి. వినియోగదారుల హక్కులను కాపాడాల్సిన అధికారులు ఈ వ్యవహారాన్ని 'మామూలు విషయం'గా చూసి వదిలేస్తున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. రహదారులపై ఉన్న ఈ దోపిడీని అడ్డుకోవడానికి రెగ్యులర్ తనిఖీలు, జరిమానాలు, లైసెన్సుల రద్దు వంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

ప్రజలపై ఆర్థిక భారం : వాహనదారుల పక్షాన చూస్తే, ఒక రోజు ప్రయాణంలో చిన్న చిన్న కొనుగోళ్లకే అదనంగా రూ.20 నుంచి రూ.50 వరకు ఖర్చు అవుతోందని అంటున్నారు. వేల మంది ఇలా చెల్లిస్తే రోజుకు రూ.లక్షల మేర అక్రమ వసూలు జరుగుతోందని, ఇది ప్రజలపై ఆర్థిక భారం మాత్రమే కాదు, వినియోగదారుల హక్కుల ఉల్లంఘన కూడా అని అంటున్నారు. జాతీయ రహదారులపై ఎమ్మార్పీకి మించి వసూలు చేసే డబ్బా కొట్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని వాహనదారులు కోరుతున్నారు. అధికారులు స్పందించి ధరల నియంత్రణ చేయకపోతే, ఈ దోపిడీ మరింత విస్తరించే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

