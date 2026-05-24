ఎండలో తిరిగొచ్చి చల్లటి నీరు తాగుతున్నారా? - హార్డ్ బీట్పై తీవ్ర ప్రభావం
శరీరం వేడిగా ఉన్నప్పుడు చల్లటి నీరు తీసుకోవద్దంటున్న నిపుణులు - కొద్దిసేపు ఉపశమనం లభించినా అనంతరం అస్వస్థతకు గురయ్యే ప్రమాదం - కూల్ వాటర్ వల్ల గొంతు లైనింగ్ ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం
Published : May 24, 2026 at 1:50 PM IST
Cold Water Affect On Human Body : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. కొద్దిసేపు బయటతిరిగినా తీవ్రమైన వేడితో చెమటలు, దాహంతో నోరు ఎండిపోతుంది. దీంతో అనేకమంది ఇంటికి తిరిగిరాగానే వేగంగా ఫ్రిడ్జ్ వద్దకు వెళ్లి చల్లటి వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని తీవ్రమైన దాహంతో తాగేస్తుంటారు. దీనివల్ల శరీరానికి కొద్దిసేపు ఉపశమనం లభించినట్లు అనిపించినా కొన్నిసార్లు దానివల్ల తీవ్ర అసౌకర్యం కలగొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎందుకు? : ఇంటర్నల్ ఉష్ణోగ్రతను స్థిరంగా ఉంచడానికి శరీరం చాలా ఎప్పటికప్పుడు చాలా కష్టపడుతుంది. బయట వేడి తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు అది ‘శీతల మోడ్’(కూల్ మోడ్)లోకి మారిపోతుంది. దీని ఫలితంగా స్వేద గ్రంథులు క్రియాశీలమవుతాయి. రక్తనాళాలు వ్యాకోచిస్తాయి(పెద్దగా). వేడిని విడుదల చేయడానికి చర్మానికి చేరువలో బ్లడ్ ప్రెజర్ పెరుగుతుంది. చెమట కూడా అలానే పెరుగుతుంది. తనను తాను చల్లబరచుకునే క్రమంలో శరీరం వేగంగా ద్రవాలను(ఫ్లూయిడ్స్) కోల్పోతుంది. ఈ ప్రక్రియ వల్ల డీహైడ్రేషన్కు గురికావడం, అలసిపోవడం వంటివి జరుగుతాయి.
ఎలాంటి ఇబ్బందులుంటాయి? :-
- ఎండలో తిరిగి వచ్చిన వెంటనే బాగా చల్లగా ఉన్న నీరు తాగితే తాత్కాలికంగా శరీరంలోని రక్తనాళాలు కుచించుకుపోతాయి. మైగ్రేన్, సైనస్ వంటి ఇబ్బందులు ఉన్నవారిపై తీవ్ర ప్రభావం పడొచ్చు. ఉదర భాగంలో కండరాలు పట్టేసినట్లు నొప్పి అనిపిస్తుంది. దీనివల్ల కొద్దిసేపు డైజేషన్ మందగించొచ్చు.
- చల్లటినీరు వల్ల గొంతు లైనింగ్లో ఇబ్బందులు ఏర్పడవచ్చు. కొందరిలో గొంతు నొప్పితోపాటు తెమడ ఎక్కువగా రావచ్చు.
- కొందరిలో అకస్మాత్తుగా తలనొప్పి ఉత్పన్నం అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీన్ని బ్రెయిన్ ఫ్రీజ్ అని కూడా అంటారు.
- ఎండ తీవ్రతకు శరీరం తీవ్రమైన ఒత్తిడిలో ఉంటుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో చల్లటి నీరు తాగడం వల్ల శరీరం వెంటనే ఇబ్బందికి లోనుకావొచ్చు. ఇది కొద్దిసేపు అనంతరం మెల్లగా అసౌకర్యానికి దారితీయవచ్చు.
- ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పులతో తీవ్రంగా ఇబ్బందికి గురయ్యే సమస్య ఉన్నవారిలో గుండె కొట్టుకునే రేటుపై ప్రభావం పడొచ్చు. కళ్లు తిరిగినట్లు అనిపించి స్పృహ కోల్పోవచ్చు.
ఏం చేయాలి? :-
- బయట ఎండలో తిరిగి ఇంటికి వచ్చాక శరీరాన్ని కొద్దిసేపు సహజ సిద్ధంగా కూల్ అవ్వనివ్వాలి. ఆ తర్వాతే సాధారణ మంచినీరు తాగాలి. బాగా చల్లగా ఉన్న నీటికి బదులు సాధారణ నీరు లేదా తక్కువ చల్లదనం కలిగిన నీటిని తాగితేనే ప్రయోజనం ఉంటుంది. సాధారణ నీటినే శరీరం ఎక్కువగా గ్రహిస్తుంది. అందువల్ల త్వరగా హైడ్రేట్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
- వీలుంటే కొబ్బరినీళ్లు, చిటికెడు ఉప్పు కలిపిన నిమ్మరసం, మజ్జిగ వంటివి తాగొచ్చు. ఇవి అసౌకర్యం కలిగించకుండా శరీరంలో ద్రవాలు, ఎలక్ట్రోలైట్లను వేగంగా పునరుద్ధరిస్తాయి.
- ఒకవేళ చల్లటి నీటినే తాగాలనుకుంటే మొదటగా సాధారణ నీటితో కాళ్లు, చేతులు, ముఖాన్ని కడుక్కోవాలి. 5 నుంచి 10 నిమిషాలు స్థిమితంగా ఒక చోట ప్రశాతంగా కూర్చోవాలి. ఆ తర్వాత చల్లటి నీటిని నెమ్మది నెమ్మదిగా తాగాలి.
సురక్షితమైన చల్లదనం కోసం :-
- కుండ నీరు : ఒకవేళ చల్లని నీరు తాగాలనిపిస్తే, ఫ్రిజ్ నీటికి బదులు మట్టి కుండలో సహజంగా పోసిన నీటిని తాగడం ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేకూరుస్తుంది.
- సహజ పానీయాలు: శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించడానికి కొబ్బరినీళ్లు, పల్చని మజ్జిగ, లేదా నిమ్మరసం వంటి ద్రావణాలు తీసుకోవాలి. ఇవి శరీరానికి తక్షణమైన శక్తిని ఇచ్చేందుకు దోహదపడతాయి.
- కారంలేని ఆహారం : ఎండలో తిరిగి వచ్చిన తర్వాత జీర్ణశక్తి మందగిస్తుంది. దీని కారణంగా ఘాటు లేని ఆహారం తీసుకోవాలి.
- పండ్ల రసాలు: పుచ్చకాయ, బత్తాయి, లేదా నారింజ వంటి నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే పండ్ల రసాలను తాగాలి.
- సహజ గ్లూకోజ్: నీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు, పంచదార లేదంటే తేనె కలిపి తాగడం వల్ల ఎలక్ట్రోలైట్ సమతుల్యత దెబ్బతినకుండా ఉంటుంది.
