విశాఖలో భారీగా విదేశీ బంగారం పట్టివేత - విలువ రూ.8 కోట్లపైనే
విశాఖలో భారీగా విదేశీ బంగారాన్ని అధికారులు పట్టుకున్నారు. రూ.8.98 కోట్ల విలువైన 5.83 కిలోల బంగారాన్ని గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్కు తరలించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 3:53 PM IST
Gold seizure in Visakhapatnam : విశాఖపట్నంలో భారీగా విదేశీ బంగారం పట్టుబడింది. కారులో రహస్యంగా తరలిస్తున్న రూ.8.98 కోట్ల విలువైన 5.83 కిలోల బంగారాన్ని డీఆర్ఐ(DRI) అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కోల్కతా నుంచి హైదరాబాద్కు బంగారం తరలిస్తున్నట్లు సమాచారం రావడంతో జాతీయ రహదారిపై డీఆర్ఐ అధికారులు నిఘా పెట్టారు. కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దర్ని వెంబడించి విశాఖ వద్ద అదపులోకి తీసుకున్నారు.
కారులో ముందు సీటు పక్కన కాళ్లు పెట్టుకునే స్థలం కింద ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న అరలో బంగారం దాచినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. భారత్ – బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు మీదుగా అక్రమంగా పసిడి తీసుకొచ్చినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. కస్టమ్స్ చట్టం 1962 ప్రకారం విదేశీ బంగారాన్ని అధికారులు సీజ్ చేశారు. ఇద్దరు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు తరలించారు.