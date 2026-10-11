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విశాఖలో భారీగా విదేశీ బంగారం పట్టివేత - విలువ రూ.8 కోట్లపైనే

విశాఖలో భారీగా విదేశీ బంగారాన్ని అధికారులు పట్టుకున్నారు. రూ.8.98 కోట్ల విలువైన 5.83 కిలోల బంగారాన్ని గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్​కు తరలించారు.

విశాఖలో భారీగా విదేశీ బంగారం పట్టివేత
విశాఖలో భారీగా విదేశీ బంగారం పట్టివేత (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 11, 2026 at 3:53 PM IST

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Gold seizure in Visakhapatnam : విశాఖపట్నంలో భారీగా విదేశీ బంగారం పట్టుబడింది. కారులో రహస్యంగా తరలిస్తున్న రూ.8.98 కోట్ల విలువైన 5.83 కిలోల బంగారాన్ని డీఆర్​ఐ(DRI) అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కోల్‌కతా నుంచి హైదరాబాద్‌కు బంగారం తరలిస్తున్నట్లు సమాచారం రావడంతో జాతీయ రహదారిపై డీఆర్​ఐ అధికారులు నిఘా పెట్టారు. కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దర్ని వెంబడించి విశాఖ వద్ద అదపులోకి తీసుకున్నారు.

కారులో ముందు సీటు పక్కన కాళ్లు పెట్టుకునే స్థలం కింద ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న అరలో బంగారం దాచినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. భారత్ – బంగ్లాదేశ్‌ సరిహద్దు మీదుగా అక్రమంగా పసిడి తీసుకొచ్చినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. కస్టమ్స్ చట్టం 1962 ప్రకారం విదేశీ బంగారాన్ని అధికారులు సీజ్ చేశారు. ఇద్దరు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి జ్యుడీషియల్ రిమాండ్​కు తరలించారు.

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