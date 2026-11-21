కారు అరలో బంగారు బిస్కెట్లు - స్వాధీనం చేస్తున్న డీఆర్ఐ అధికారులు
DRI Officers Seizes Gold Bisect : కోల్కతా నుంచి హైదరాబాద్కి తరలిస్తున్న బంగారు నిల్వలను హైదరాబాద్ డీఆర్ఐ అధికారులు పట్టుకున్నారు. స్మగ్లింగ్ వెనుక ఉన్న ప్రధాన సూత్రధారుల కోసం అధికారులు గాలిస్తున్నారు.
Published : November 21, 2026 at 10:16 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 10:55 PM IST
అక్రమ బంగారం రవాణాపై డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపారు. కోల్కతా నుంచి హైదరాబాద్కు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తరలిస్తున్న భారీ బంగారు నిల్వలను హైదరాబాద్ డీఆర్ఐ అధికారులు పట్టుకున్నారు. కారు టెయిల్ ల్యాంప్ వెనుక ప్రత్యేక అరలు ఏర్పాటు చేసి తరలిస్తున్న రూ.3.83 కోట్ల విలువైన బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
25 బంగారు బిస్కెట్లు లభ్యం
ఈ నెల 19న కోల్కతా నుంచి హైదరాబాద్ వస్తున్న ఒక కియా సెల్టోస్ కారును అడ్డగించి డీఆర్ఐ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని వాహనాన్ని అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. కారును వెనుక టెయిల్ ల్యాంప్ భాగంలో ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన ఒక రహస్య అర అధికారుల కంటపడింది. అందులో బ్రౌన్ టేప్తో చుట్టి ఉన్న మూడు ప్యాకెట్లను గుర్తించి బయటకు తీశారు. ఆ ప్యాకెట్లను విప్పి చూడగా 25 బంగారు బిస్కెట్లు లభ్యమయ్యాయి. వీటి బరువు 2.98 కిలోలు కాగా, మార్కెట్లో వీటి విలువ సుమారు రూ.3.83 కోట్లు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రధాన సూత్రధారుల కోసం దర్యాప్తు
స్వాధీనం చేసుకున్న 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారంలో కొన్నింటిపై విదేశీ ముద్రలు ఉండగా, మరికొన్నింటిపై ముద్రలను చెరిపివేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. కస్టమ్స్ చట్టం 1962 కింద 25 బంగారు బిస్కెట్లతో పాటు అక్రమ రవాణాకు ఉపయోగించిన కియా సెల్టోస్ కారును అధికారులు సీజ్ చేశారు. నిందితులిద్దరినీ అరెస్ట్ చేసి, ఈ స్మగ్లింగ్ వెనుక ఉన్న ప్రధాన సూత్రధారుల కోసం దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
రూ.1.37 కోట్ల విలువైన బంగారం పట్టివేత
మరోవైపు శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో 1.049 కిలోల బంగారం అధికారులు పట్టుకున్నారు. దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన ప్రయాణికుడి వద్ద అక్రమ బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ట్రాలీ బ్యాగులోని వాలెట్లో దాచిన 9 బంగారు బార్లు అధికారులు గుర్తించారు. యూఏఈ మార్కింగ్ ఉన్న రూ.1.37 కోట్ల విలువ ఉంటుందని అంచనా. ప్రయాణికుడి వద్ద బంగారం తీసుకునేందుకు వచ్చిన వ్యక్తిని కూడా అరెస్టు చేశారు.