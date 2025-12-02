పొదుపు సంఘాల మహిళలకు శుభవార్త - రూ.100కే 'ఎఫ్ఎస్ఎస్ఎఐ' లైసెన్స్
పొదుపు మహిళల వ్యాపారానికి సర్కారు భరోసా - పూతరేకుల నుంచి పచ్చళ్ల దాకా ధ్రువపత్రం తప్పనిసరి - రూ. 1000 విలువైన సర్టిఫికెట్ రూ. 100కే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 10:16 PM IST
FSSAI Certificate for SHG Women AP: వంటింటి రుచులను వ్యాపారంగా మార్చి, ఆర్థికంగా ఎదుగుతున్న పొదుపు సంఘాల మహిళలకు ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోంది. ఇన్నాళ్లూ కేవలం రుచిని మాత్రమే నమ్ముకున్న వారి వ్యాపారానికి ఇప్పుడు 'నాణ్యత' అనే బ్రాండ్ ఇమేజ్ దక్కనుంది. ఆహార పదార్థాల తయారీ, విక్రయాలు చేసే మహిళలు కచ్చితంగా భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఎఐ) ధ్రువపత్రం కలిగి ఉండాలి. బయట మార్కెట్లో వేలకు వేలు ఖర్చయ్యే ఈ లైసెన్స్ను, ప్రభుత్వం కేవలం రూ.100 నామమాత్రపు రుసుముతోనే అందిస్తూ మహిళా సాధికారతకు బాటలు వేస్తోంది.
స్వయం ఉపాధిలో మనవారే టాప్: అనకాపల్లి జిల్లా వ్యాప్తంగా వేలాది మంది డ్వాక్రా మహిళలు స్వయం ఉపాధిలో సత్తా చాటుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆహార రంగంలో వారి హవా నడుస్తోంది. పూతరేకులు, హల్వా, నోరూరించే పచ్చళ్లు, చిరుధాన్యాల వంటకాలు, బెల్లం ఉత్పత్తులు, పిండివంటలు, వివిధ రకాల తినుబండారాలను తయారు చేస్తున్నారు. వీటిని స్థానిక మార్కెట్లలో విక్రయించడమే కాకుండా, ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా ఎగుమతి చేస్తున్నారు. జిల్లాలో మొత్తం 39,553 సంఘాలు ఉండగా, అందులో 4,09,467 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. వీరిలో దాదాపు 1330 మందికి పైగా మహిళలు ప్రత్యక్షంగా ఆహార ఉత్పత్తుల తయారీ రంగంలో ఉన్నారు.
లైసెన్స్ లేకుంటే చిక్కులే: అయితే, ఎంత రుచిగా ఉన్నా, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఎఐ ధ్రువపత్రం లేకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు. ఆహార భద్రతా నిబంధనల ప్రకారం, తినే పదార్థాలు విక్రయించే ఎవరికైనా ఈ సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరి. అధికారులు తనిఖీ చేసినప్పుడు లైసెన్స్ లేకపోతే భారీ జరిమానాలు కట్టాల్సి వస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యాపారాన్ని నిలిపివేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా రావచ్చు. దీనివల్ల కష్టపడి పైకొచ్చిన మహిళలు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.
డీఆర్డీఏ అండ, రూ. 100కే లైసెన్స్: ఈ ఇబ్బందులను గమనించిన ప్రభుత్వం, జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీఏ) ద్వారా ప్రత్యేక వెసులుబాటు కల్పించింది. సాధారణంగా బయట ఈ లైసెన్స్ తీసుకోవాలంటే దాదాపు రూ.1000 వరకు ఖర్చవుతుంది. కానీ పొదుపు మహిళల కోసం ఇప్పుడు 'వెలుగు' కార్యాలయాల ద్వారా కేవలం రూ.100కే ఇప్పిస్తున్నారు. ఆసక్తి ఉన్న మహిళలు తమ వివరాలను సమీపంలోని వెలుగు ఆఫీసులో ఇస్తే చాలు. స్థానిక అధికారులు లైసెన్స్ జారీ చేసే అధికారులతో మాట్లాడి పని పూర్తి చేస్తారు.
నాణ్యతకు పెద్దపీట, శిక్షణ కూడా: కేవలం సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడమే కాకుండా, నాణ్యత ప్రమాణాలపై అవగాహన కూడా కల్పిస్తున్నారు. లైసెన్స్ జారీ చేసే అధికారులు నేరుగా ఆహార నాణ్యతను పరిశీలిస్తారు. ఆహారం తయారు చేసేటప్పుడు నెత్తిన క్యాప్, చేతులకు గ్లౌజులు, నోటికి మాస్క్ కచ్చితంగా ధరించాలని శిక్షణ ఇస్తున్నారు. తయారీలో శుభ్రత పాటించడం వల్ల వినియోగదారుల్లో నమ్మకం పెరిగి, మార్కెట్లో ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది.
రుణాలు కూడా: వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించుకోవాలనుకునే మహిళలకు 'ప్రధానమంత్రి సూక్ష్మ ఆహారశుద్ధి పథకం' (పీఎమ్ఎఫ్ఎమ్ఇ) ద్వారా రాయితీతో కూడిన బ్యాంకు రుణాలను కూడా ప్రభుత్వం ఇప్పిస్తోంది.
"మహిళలు తయారు చేస్తున్న ఉత్పత్తులకు బ్రాండ్ ఇమేజ్ పెంచడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. గతంలో రూ.1000 ఉన్న లైసెన్స్ను కేవలం రూ.100కే ఇస్తున్నాం. గ్రామాల్లో దీనిపై విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఆసక్తి ఉన్నవారు వెలుగు కార్యాలయంలో సంప్రదించాలి"- కలిగట్ల శ్రీనివాసరావు, ఏపీఎం, నక్కపల్లి
