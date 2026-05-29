మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు, పెరుగుతున్న పాము కాట్లు - రెండింటికి సంబంధం ఉందంటున్న నిపుణులు
కొన్నేళ్లుగా వాతావరణంలో భారీ మార్పులు - ఫలితంగా జనావాసాల్లోకి భారీగా విషసర్పాలు - ఇటీవల కాలంలో పెరిగిన పాము కాట్లు - భవిష్యత్లో తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని నిపుణుల హెచ్చరిక
Published : May 29, 2026 at 2:31 PM IST|
Updated : May 29, 2026 at 3:36 PM IST
Venomous Snakes Enters in Residential Areas : గత సంవత్సరం ఓ రైతు తన పొలంలో ఎరువులు చల్లుతుండగా కాలుకు ఏదో గుచ్చినట్లయింది. అది పాము కాటని గ్రహించలేని సదరు రైతు.. కొంత సేపటికే తీవ్ర అనారోగ్యం పాలై గంటల వ్యవధిలోనే మరణించాడు. ఉదయం వేళ ఓ గృహిణి తన ఇంటి పెరట్లోకి వెళ్లగా... అక్కడున్న పులిని చూసి భయంతో పరుగులు తీసింది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇటువంటి పరిస్థితులను మనం తరచూ చూస్తున్నాం. అడవుల్లోనూ, కొండ ప్రాంతాల్లోనూ కనిపించాల్సిన పాములు, ఇతర జంతులు సరాసరి ఇళ్లల్లో, పంట పొలాల్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఫలితంగా వీటి దాడిలో కొందరు తీవ్రంగా గాయపడుతుంటే.. మరికొందరు ఏకంగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా :
పర్యావరణంలో శరవేగంగా వస్తున్న మార్పులు ఇందుకు కారణం. అయితే ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా మానవులే ఇందుకు కారణమవుతున్నారు. ఇష్టారీతిన అడవులు నరికివేత, కాలుష్యం, పట్టణీకరణ కారణంగా వాతావరణంలో భారీ మార్పులు వస్తున్నాయి. ఫలితంగా భానుడు తన ఉగ్రరూపం చూపిస్తుండగా... వరుణుడు బీభత్సం చేస్తున్నాడు.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జనావాసాలకు దూరంగా జీవిస్తున్న సర్పజాతులు.. ఇళ్లల్లో, కార్యాలయాల్లో తరచూ కనిపించి, భయాందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఫలితంగా పాము కాట్లు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. దీంతోపాటు అనేక రకాల జంతుజాతులు కూడా జనావాసాల్లోకి వచ్చి, ప్రజలను ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్నాయి. వాతావరణంలో ఇదే వేగంతో మార్పులు సంభవిస్తే.. మరింత దారుణమైన పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
ఎన్నిరకాలు పాములు ఉన్నాయంటే.. :
మంచిర్యాల జిల్లా అటవీ డివిజన్ అధికారి ఎం.రామ్మోహన్ వివరాల ఆధారంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 3 వేలకు పైగా సర్పజాతులు ఉన్నాయి. అందులో సుమారుగా 600 వరకు విషపూరితమైనవి. ఇందులో 250 రకాల జాతులు మనిషిని చంపేసేంత విషాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అదే భారత్లో 300 వరకు విషపూరితమైన పాముల జాతులు ఉన్నాయి.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ లెక్కల ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం 54 లక్షల మంది పాముకాటుకు గురవుతున్నారు. ఇందులో 1.3 లక్షల వరకు మరణిస్తున్నారు. ఇందుకు మూడు రెట్లు వైకల్యానికి గురవుతున్నారు. అమెరికాలో ఏటా పాముకాట్ల సంఖ్య 10 వేల వరకు ఉండగా.. సుమారుగా 10 మంది వరకు మరణిస్తున్నారు.
భారత్లోనూ భారీగానే :
మన దేశంలోనూ పాము కాట్ల సంఖ్య భారీగానే ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం ఏకంగా 2.50 లక్షల మంది పాముకాటుకు గురువుతున్నారు. ఇటీవల వచ్చిన ఓ అధ్యయనం ప్రకారం 2000 నుంచి 2019 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో ఏటా 54 వేల మంది పాముకాట్ల కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఈ పాములతో ప్రమాదమే :
దేశంలో తాచు పాములు, కట్ల పాము, రక్త పింజర, రంపపు పొలుసుల పింజర వంటి సర్పజాతుల కారణం అధికంగా మరణాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. బాధితుల్లో అధిక శాతం మంది రైతులు, చిన్నారులే ఉంటున్నారు. పాముకాటుగు గురైన అనంతరం సరిగ్గా స్పందించకపోవడం, నాటు వైద్యులను ఆశ్రయించడం, సరైన చికిత్స అందుబాటులో లేకపోవడమే ఇందుకు కారణం.
ప్రకృతిలో ప్రతిజీవి తన పరిధిలో జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడుతుంది. పాములు కూడా చీడపీడలు, ఎలుకలను ఆహారంగా తీసుకొని రైతులకు మేలు చేస్తాయి. అలాగే కొన్ని రకాల పక్షులు, జంతువులు, కొన్ని ప్రత్యేక సర్పజాతులకు పాములు ఆహారంగా ఉంటాయి. అయితే చర్మం కోసం వేటాడడం సహా మరిన్ని కారణాలతో కొన్ని జాతులు అంతరించిపోతున్నాయి. గతంలో పాములు పట్టుకొని జీవనం సాగించే కొన్ని తెగలు.. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వాల సహకారంతో యాంటీ వీనం తయారీకి సాయం చేస్తున్నాయి.
చాలా రకాల జంతువుల మాదిరిగానే వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం 1972 పాములకు రక్షణ కల్పిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా చాలా ప్రాంతాల్లో పాముల కోసం ప్రత్యేక పార్కులను ఏర్పాటు చేశారు. హైదరాబాద్లో పాముల సంరక్షణ, పునరావాసం కోసం ప్రత్యేక కేంద్రం కూడా ఉంది. 2013 నుంచి 2022 మధ్య కాలంలో ఒక్క హైదరాబాద్ పరిసరాల్లోనే ఏకంగా 55 వేల పాములను రక్షించినట్లు ఇటీవల ఓ నివేదిక బయటకు వచ్చింది.
"పర్యావరణ సమతుల్యత కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా చొరవ చూపాలి. పాముల నుంచి ప్రజలను కాపాడేందుకు వీలుగా వీలైనంత మంది సిబ్బందికి శిక్షణ ఇవ్వాలి. వీరికి ప్రత్యేక గుర్తింపునివ్వాలి. పాముకాట్లపై అవగాహన, ప్రాథమిక చికిత్స కోసం క్షేత్రస్థాయి ఆరోగ్య సిబ్బంది శిక్షణ ఇవ్వాలి. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో అవసరమైన స్థాయిలో యాంటీ వీనం ఇంజెక్షన్లను అందుబాటులో ఉంచాలి" - ఎం.రామ్మోహన్, అటవీ డివిజనల్ అధికారి, జన్నారం, కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్, మంచిర్యాల జిల్లా