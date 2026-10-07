అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతున్న కొండాపూర్లో వీడని ట్రాఫిక్, రోడ్లు, డ్రైనేజీ కష్టాలు!
Drainage and Traffic Issues in Kondapur : పెద్ద భవంతులు, వాణిజ్య సముదాయాలు రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్నా మౌలిక వసతులు మాత్రం సరిగా లేవు. కొండాపూర్ కాలనీల్లోకి వెళ్తే అసలు రంగు కనిపిస్తుంది.
Published : October 7, 2026 at 9:27 PM IST
Drainage and Traffic Issues in Kondapur : కొండాపూర్ ఒకప్పుడు ఎక్కడ చూసినా గుట్టలే కనపడేవి. ఆ కొండలు రాళ్లు అయినాయి. రాళ్లు రహదారులు అయినాయి. వాటి పక్కనే ఆకాశాన్ని తాకే భవనాలు, ప్రపంచంతో కనెక్ట్ అయ్యే ఐటీ టవర్లు వచ్చాయి. పేరుకే కార్పొరేట్ డివిజన్ కానీ ఇక్కడ ప్రధాన రహదారులపై కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్లు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి. ఇక కాలనీల్లో అడుగుపెడితే మురుగు వాసనతో ముక్కు మూసుకోవాల్సిందే. కనీస వసతులు సైతం లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కొండాపూర్ ప్రజలు.
కొండెక్కిన సమస్యలు
ప్రపంచ స్థాయి హంగులతో ఉండే హైటెక్ సిటీ పక్కనే ఉంటుంది కొండాపూర్ డివిజన్. పెద్ద భవంతులు, వాణిజ్య సముదాయాలు రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్నా మౌలిక వసతులు మాత్రం సరిగా లేవు. ప్రధాన రహదారులపై హంగులు, ఆర్భాటాలు కనిపిస్తున్నా నిత్యం గంటల కొద్దీ కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిపోయే ట్రాఫిక్తో జనం నరకం చూస్తున్నారు. అంతేనా రోడ్ల ఆక్రమణలు, పుట్టగొడుగుల్లా వెలుస్తున్న కోలివింగ్ పీజీలతో వచ్చే ఇబ్బందులు ఇక్కడి ప్రజలకు అదనపు కష్టాలు తెస్తున్నాయి. ఇక డివిజన్లోని కాలనీల్లోకి వెళ్తే అసలు రంగు కనిపిస్తుంది. డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సరిగా లేక రోడ్లపై మురుగు నీరు పారుతోంది.
ఈ కాలనీలో ఎక్కడ కూడా స్ట్రీట్ లైట్స్ అనేవి లేవు. ఆ స్ట్రీట్ లైట్స్ లేకపోవడం వల్ల కుక్కలు విపరీతంగా ఉండటం వల్ల పెద్ద వాళ్లు, చిన్న పిల్లలు చీకటి పడిన తర్వాత తిరగడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు'' - స్థానికులు
కో-లివింగ్ పీజీలతో ఇబ్బందులు
కొండాపూర్లో అందమైన గ్రేటర్ కమ్యూనిటీలతోపాటు మౌలిక వసతుల్లేని రాఘవేంద్ర కాలనీ, కొత్తగూడ, రాజరాజశ్వేరీ కాలనీ, హఫీజ్పేట్, మార్తాండనగర్, ప్రేమ్నగర్ కాలనీలు కూడా ఉన్నాయి. సరైన స్ట్రీట్ లైట్లు లేనందున రాత్రులు ఎటైనా వెళ్లాలంటే భయంగా ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు కాలనీల్లో అడ్డుగోలుగా ఏర్పాటు చేసిన కో-లివింగ్ పీజీలతో చాలా ఇబ్బందిగా ఉందని వాపోతున్నారు.
రోడ్లు అయితే వేశారు కానీ, మళ్లీ గతుకులు ఏర్పడ్డాయి. రోడ్లు బాగా డ్యామేజ్ అయ్యాయి. దాన్ని మరమ్మతులు చేసేందుకు లేదు. దానిలో డ్రైనేజ్ వాటర్ వచ్చి నిలుస్తున్నాయి. ఇలా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కూడా ఇది వరకు పాత కాలపు డ్రైనేజ్ వ్యవస్థే ఉంది'' - స్థానికులు
రోడ్లపై పారుతున్న మురుగు నీరు - స్పందించని అధికారులు
హఫీజ్పేట్ నుంచి గచ్చిబౌలి, హైటెక్ సిటీ, మాదాపూర్ వెళ్లే ప్రధాన మార్గాల్లో నిత్యం కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ నిలిచిపోతోందని డివిజన్ వాసులు చెబుతున్నారు. ట్రాఫిక్ను తప్పించేందుకు నిర్మిస్తున్న అండర్పాస్లు త్వరగా పూర్తి చేయాలని కోరుతున్నారు. డ్రైనేజీ వ్యవస్థను సైతం ప్రక్షాళన చేసి కొత్త పైప్లైన్లు వేయాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఇప్పటి కైనా అధికారులు స్పందించి డ్రైనేజీ, తాగునీరు, రోడ్లు, స్ట్రీట్ లైట్ల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని ఇక్కడి ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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