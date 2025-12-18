ఏపీలో వర్సిటీలకు ఒకే చట్టం - వీసీలకు 'వయో' గండం!
యూనివర్సిటీల అన్నింటికీ వర్తించేలా 'ఏకీకృత చట్టం-2025' - వీసీల పదవీ విరమణ 65 ఏళ్లే - రాజకీయాల్లో వేలు పెడితే ఇంటికే
Published : December 18, 2025 at 9:38 AM IST
AP Unified Universities Act 2025: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలో సరికొత్త శకం ఆరంభం కాబోతోంది. దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న భిన్నమైన విధానాలకు ప్రభుత్వం స్వస్తి పలకనుంది. వ్యవసాయం, వైద్యం, సాంకేతిక, ఇలా ఏ విశ్వవిద్యాలయమైనా ఇక ఒకే గొడుగు కిందకు రానున్నాయి. వేర్వేరు చట్టాల గందరగోళానికి చెక్ పెడుతూ ప్రభుత్వం 'ఏపీ ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాల ఏకీకృత చట్టం-2025'ను తీసుకురానుంది. విశ్వవిద్యాలయాల్లో పాలన, బోధన, నియామకాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతోంది. ఈ మేరకు కొత్త చట్టం రూపకల్పనకు ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ, తన ముసాయిదా నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించేందుకు ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేసింది.
అసలేం జరిగింది?: రాష్ట్రంలో విశ్వవిద్యాలయాల నిర్వహణ ప్రస్తుతం గందరగోళంగా ఉంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో నడిచే విశ్వవిద్యాలయాలు మొత్తం 32 ఉన్నాయి. వీటిలో 11 సంప్రదాయ వర్సిటీలు కాగా, 21 ప్రత్యేక వర్సిటీలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ప్రస్తుతం వేర్వేరుగా ఉన్న 8 చట్టాల ద్వారా నడుస్తున్నాయి. 24 వర్సిటీలు వేర్వేరు నిబంధనలతో కొనసాగుతున్నాయి. వీటి పరిపాలన, విద్యా విధానాలు, ఆర్థిక నిర్మాణాలు ఒకేలా ఉన్నా, చట్టాల్లో మాత్రం ఏకరూపత లేదు. ఈ సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కరించడానికే ప్రభుత్వం ఈ కొత్త ఏకీకృత చట్టాన్ని తెరపైకి తెచ్చింది.
వీసీల కుర్చీకి కొత్త రూల్స్: కొత్త చట్టంలో వైస్ ఛాన్స్లర్ల నియామకం, బాధ్యతలపై కీలక నిబంధనలు చేర్చారు. ముఖ్యంగా వయోపరిమితిపై స్పష్టత ఇచ్చారు. ఇప్పటివరకు వీసీలకు గరిష్ఠ వయోపరిమితి అనే నిబంధన లేదు. కొత్త చట్టం ప్రకారం, ఇకపై వీసీగా ఉండాలంటే 65 ఏళ్లు మించకూడదు. పదవీ కాలం మూడేళ్లు లేదా 65 ఏళ్ల వయసు, ఇందులో ఏది ముందైతే దాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. వీసీల ఎంపిక కోసం వేసే 'సెర్చ్ కమిటీ'లో కూడా మార్పులు చేశారు. బోర్డు ఆఫ్ గవర్నర్స్, యూజీసీ, ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్కొక్కరు నామినీగా ఉంటారు.
రాజకీయాలు చేస్తే ఇంటికే: వీసీల ప్రవర్తన, జవాబుదారీతనంపైనా కొత్త చట్టం నిఘా ఉంచనుంది. వీసీలు ఏదైనా అవకతవకలకు పాల్పడినా, చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినా ఉపేక్షించేది లేదు. వారిపై విచారణ జరిపి సస్పెండ్ చేసే అధికారం ఉంటుంది. ఒకవేళ సదరు వ్యక్తి పదవిలో కొనసాగడం వర్సిటీకి నష్టమని భావిస్తే తొలగించవచ్చు. ముఖ్యంగా రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటే తక్షణం తొలగిస్తారు. ఈ తొలగింపు విషయంలో కులపతిదే అంతిమ నిర్ణయం.
కొత్తగా 'బోర్డు ఆఫ్ గవర్నర్స్': విశ్వవిద్యాలయాల్లో కార్పొరేట్ తరహా పాలన, జవాబుదారీతనం కోసం 'గవర్నర్ల బోర్డు'ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. పరిశ్రమ-విద్యా సంస్థల మధ్య అనుసంధానం పెంచడమే దీని లక్ష్యం. ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, టెక్నోక్రాట్, విద్యావేత్త, శాస్త్రవేత్త లేదా న్యాయ నిపుణుల్లో ఒకరిని దీనికి ఛైర్పర్సన్గా నియమిస్తారు. వర్సిటీ పరిపాలన, ఆర్థిక విధానాలను నిర్దేశించే అత్యున్నత సంస్థగా ఇది ఉంటుంది. అయితే, అన్ని వర్సిటీలకు కులపతిగా మాత్రం గవర్నరే కొనసాగుతారు.
రెక్టార్ ఇక 'ప్రో-వైస్ ఛాన్సలర్': విశ్వవిద్యాలయాల్లోని పదవుల పేర్లలోనూ, హోదాలోనూ మార్పులు చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఉన్న 'రెక్టార్' పోస్టు పేరును మారుస్తున్నారు. ఇకపై వీరిని 'ప్రో-వైస్ఛాన్స్లర్'గా పిలుస్తారు. కనీసం ఐదేళ్లు ప్రొఫెసర్గా పని చేసిన వారిని మాత్రమే ఈ పదవిలో నియమించాలి. ద్రవిడ విశ్వవిద్యాలయానికి మాత్రం ఈ పోస్టు వర్తించదు.
చదువులో 'డిజిటల్': ఎకడమిక్ పరంగా కూడా భారీ మార్పులు రానున్నాయి. టెక్నాలజీకి పెద్దపీట వేయనున్నారు. బోధనలో, ఫలితాల విశ్లేషణలో, సిబ్బంది పదోన్నతుల్లో ఏఐ టెక్నాలజీని వాడతారు. పరిశోధనల కోసం ప్రత్యేకంగా 'పరిశోధనా సలహా మండలి'ని ఏర్పాటు చేస్తారు. నిధుల సమీకరణ, పర్యవేక్షణ దీని బాధ్యత. ఇంక్యుబేషన్ కేంద్రాలు, వర్సిటీ-పరిశ్రమ హబ్లను నెలకొల్పుతారు. ఎకడమిక్ మదింపు వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తారు. న్యాక్ గుర్తింపు ఉన్న కళాశాలల ప్రతినిధులకే ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్, ఎకడమిక్ కౌన్సిల్లో చోటు దక్కుతుంది. ప్రతి వర్సిటీలో అంతర్గత నాణ్యత భరోసా సెల్ ఉంటుంది.
నియామకాల్లో పారదర్శకత: సిబ్బంది నియామకాల కోసం ప్రత్యేక వ్యవస్థను తెస్తున్నారు. 'విశ్వవిద్యాలయాల నియామక బోర్డు'ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీని ద్వారా పారదర్శకంగా నియామకాలు జరుగుతాయి. బోధనేతర ఉద్యోగులకు 'మెరిట్ కమ్ సీనియారిటీ' ప్రాతిపదికన మాత్రమే పదోన్నతులు ఇస్తారు. ప్రస్తుతం ఉన్న డైరెక్టర్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ పదవులకు చట్టబద్ధత కల్పిస్తారు.
రాజీవ్ గాంధీ విజ్ఞాన, సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని ట్రిపుల్ ఐటీలకు ఉన్న సెంట్రల్ జనరల్ కౌన్సిల్, ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిళ్లను రద్దు చేయనున్నారు. కొన్ని వర్సిటీల్లోని రీజినల్, జోనల్ సెంటర్లు, ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టేషన్లకు చట్టబద్ధత కల్పిస్తారు. అన్ని వర్సిటీల్లో విద్యా మండలి ఉంటుంది. ఇది ఏడాదికి రెండు సార్లు సమావేశం అవుతుంది. అత్యవసర నిర్ణయాలను స్టాండింగ్ కమిటీ తీసుకుంటుంది.
