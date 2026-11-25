పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా విడుదల - డిసెంబరు 30న ఫైనల్ లిస్ట్
Telangana Graduate MLC Voters List: పట్టభద్రుల ఓటర్ల జాబితా ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్రెడ్డి విడుదల చేశారు. కొత్తగా ఓటు కోసం ఫారం 18 సమర్పించాలని సూచించారు.
Published : November 25, 2026 at 7:30 PM IST
మహబూబ్నగర్ - రంగారెడ్డి - హైదరాబాద్, వరంగల్ - ఖమ్మం - నల్గొండ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గాల ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితాను రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ విడుదల చేసింది. ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం 11,89,191 మంది ఓటర్లు నమోదయ్యారు.
మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ జాబితా
మహబూబ్నగర్ - రంగారెడ్డి - హైదరాబాద్ నియోజకవర్గంలో 5,99,419 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అందులో 31,314 అధికారులు తిరస్కరించారు. ఆమోదం పొందిన దరఖాస్తుల్లో 3,36,668 పురుషులు, 2,31,433 మంది మహిళా ఓటర్లు ఉన్నారు. అత్యధికంగా మేడ్చల్ మల్కాజిగిరిలో 1,36,239, రంగారెడ్డి జిల్లాలో 1,44,161 దరఖాస్తులు ఆమోదం పొందాయి.
వరంగల్ - ఖమ్మం - నల్గొండ నియోజకవర్గంలో
వరంగల్ - ఖమ్మం - నల్గొండ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గంలో మొత్తం 6,70,407 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. 49,321 తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. ఆమోదం పొందిన దరఖాస్తుల్లో 3,73,984 పురుషులు, 2,47,095 మహిళలు ఉన్నారు. మొత్తంగా 6,21,086 దరఖాస్తులు ఓకే అయ్యాయి.
ఎన్నికల సంఘం వెబ్సైట్లో జాబితా
ముసాయిదా జాబితాను తెలంగాణ అధికారిక వెబ్సైట్ https://ceotelangana.nic.in లో చూడవచ్చునని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్రెడ్డి తెలిపారు. ముసాయిదా జాబితాపై నవంబర్ 25 నుంచి డిసెంబరు 10 వరకు అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్లు స్వీకరిస్తారన్నారు. పేరు లేని గ్రాడ్యుయేట్లు కొత్తగా ఓటు కోసం ఫారం -18 సమర్పించాలని సూచించారు. సవరణల కోసం ఫారం 8, తొలగింపు కోసం ఫారం 7 అందించాలని కోరారు.
డిసెంబరు 30న తుది జాబితా
గత గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికలకు మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ నియోజకవర్గంలో దరఖాస్తులు 5,76,462 రాగా, వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండలో 5,63,282 వచ్చాయి.
గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితాలో అభ్యంతరాలను పరిశీలించిన తర్వాత, డిసెంబరు 30న తుది జాబితా ప్రకటిస్తామని సుదర్శన్రెడ్డి తెలిపారు. తుది జాబితా ప్రచురించిన తర్వాత కూడా గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల నామినేషన్ చివరి రోజు వరకూ కొత్తగా ఓటు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చునని తెలిపారు.
ఫారం-18లో నమోదు ఇలా
అర్హులైన గ్రాడ్యుయేట్లు ఆన్లైన్లో ఫారం-18 ద్వారా ఓటర్ల జాబితాలో తమ పేరును నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఓటు నమోదు చేసుకోవడానికి ceotelangana.nic.in అధికారిక ఎన్నికల సంఘం వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఎన్రోల్మెంట్ ఇన్ ఎలక్టోరల్ రోల్స్ ఫర్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ ఫర్(2) గ్రాడ్యుయేట్స్ కానిస్టిట్యూయెన్సీ ఎంపిక చేసుకోవాలి. ముందుగా దరఖాస్తుదారులు తాము ఓటు వేయాలనుకుంటున్న గ్రాడ్యుయేట్ నియోజకవర్గాన్ని, ఆ తర్వాత తమ జిల్లాను ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
వ్యక్తిగత వివరాలు
దరఖాస్తుదారుని పేరు, ఇంటి పేరు, తండ్రి, తల్లి, భర్త పేరు, పుట్టిన తేదీ, విద్యార్హతలు, వృత్తి లాంటి ప్రాథమిక వివరాలను నమోదు చేయాలి. ఒకవేళ దివ్యాంగులైతే దృష్టి, వినికిడి, లేదా శారీరక లోపం ఉన్నవారు అనే ఆప్షన్ను ఎంపిక చేయాలి.
చిరునామా
ఇంటి నంబర్, వీధి, ప్రాంతం, గ్రామం, పట్టణం, పోస్ట్ ఆఫీసు, మండలం, పిన్కోడ్ తదితర వివరాలను నమోదు చేయాలి.
ఓటరు ఐడీ, ఆధార్ వివరాలు
ఓటరుకు సంబంధించిన అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, జిల్లా వివరాలతో పాటు ఓటరు గుర్తింపు కార్డు ఐడీ నంబర్ను నమోదు చేయాలి.
విద్యార్హత వివరాలు
మీ పట్టభద్రులా లేదా డిప్లొమా పూర్తి చేసిన యూనివర్సిటీ పేరు, పాసైన సంవత్సరం తదితర వివరాలను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. చివరగా దరఖాస్తుదారుని పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోను 100 కేబీ కంటే తక్కువగా ఉండేలా అప్లోడ్ చేయాలి. డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా సర్టిఫికెట్ను కేవలం ఇమేజ్ ఫార్మాట్లోనే 200 కేబీలోపు మాత్రమే ఉండేలా అప్లోడ్ చేయాలి. చివరిగా గతంలో వేరే ఏ గ్రాడ్యుయేట్ నియోజకవర్గంలోనూ ఓటు నమోదు చేసుకోలేదని డిక్లరేషన్ ఇస్తూ మీ మొబైల్ నంబర్, ఈ-మెయిల్ ఐడీ నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆపై అక్కడ కనిపించే క్యాప్చా కోడ్ను ఎంటర్ చేసి అప్లికేషన్ను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
పట్టభద్రుల ఓటు నమోదు చేసుకోవడం తెలుసా? - మీకూ ఈ సందేహాలున్నాయా!