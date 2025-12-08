ETV Bharat / state

అరుదైన గౌరవం - ఈ డాక్టర్​ హార్స్​ రైడర్ కూడా​

గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో గుర్రంపై ఖడ్గంతో సెల్యూట్‌ చేసే అరుదైన అవకాశం - ఈ అవకాశం దక్కిన మొదటి యువతి సువర్ణ

Dr Suvarna Learned Horse Riding Also Gained National Recognition
Dr Suvarna Learned Horse Riding Also Gained National Recognition (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 10:55 AM IST

|

Updated : December 8, 2025 at 11:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Dr Suvarna Learned Horse Riding Also Gained National Recognition : చిన్నప్పుడు చల్​చల్​ గుర్రం పాట పాడుకుంటూ అందరూ సరదాగా ఆడుకున్న వాళ్లే. కానీ నిజమైన గుర్రం మీద స్వారీ అంటే మాత్రం భయపడతాం. డాక్టర్‌ సువర్ణ మాత్రం గుర్రపుస్వారీ నేర్చుకోవడమే కాదు, జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపునీ తెచ్చుకున్నారు. ఇప్పుడు శిక్షకురాలిగానూ ప్రయాణం మొదలు పెట్టారు.

అరుదైన గౌరవం - ఈ డాక్టర్​ హార్స్​ రైడర్ కూడా​ (ETV)

చిన్నప్పుడు గుర్రాల్ని సినిమాల్లో, టీవీల్లో తప్ప బయట ఎప్పుడూ చూడలేదంటున్నారు సువర్ణ. గన్నవరంలోని ఎన్టీఆర్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ వెటర్నరీ సైన్సెస్‌లో చదువుతున్నప్పుడు ఎన్‌సీసీ క్యాడెట్లకు గుర్రపు స్వారీ నేర్పేవారు. గుర్రంతో ఫొటో దిగడం కోసం ఎన్‌సీసీలో చేరారు ఆమె. అందులో టిమోర్‌ అనే గుర్రంతో తనకు అనుబంధం పెరిగింది. తను ఎక్కడున్నా ఆ గుర్రం గుర్తుపట్టేది. తన సైగలను అర్థం చేసుకునేదని చెప్తున్నారు సువర్ణ. ఇదంతా గమనిస్తున్న కల్నల్‌ ఆ గుర్రాన్ని సువర్ణ శిక్షణ కోసం ప్రత్యేకంగా సిద్ధం చేశారు. సరదాగా కళాశాలలో స్వారీ చేయడమే కదా అనుకున్నారామె. కానీ తన రైడింగ్‌ సామర్థ్యం చూసి పోటీల్లో పాల్గొనమన్నారు కల్నల్‌.

ఇంట్లో చెబితే ‘అలాంటివి వద్దు. గుర్రంపైనుంచి కిందకు పడి చెయ్యో, కాలో విరిగితే నిన్నెవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు? చక్కగా చదువుకో’ అని వారించారని సువర్ణ తెలిపారు. వాళ్లతో అలాగేనని చెప్పి 2015-16లో రాష్ట్రస్థాయిలో జరిగిన వివిధ గుర్రపు స్వారీ పోటీల్లో పాల్గొని విజయం సాధించారు. జాతీయస్థాయి పోటీలకు ఎంపికవ్వడంతో హైదరాబాద్‌లో నెలరోజులు శిక్షణ తీసుకోవాలన్నారు. అప్పుడు సువర్ణ అమ్మానాన్నలకు చెబితే మొదట కోప్పడినా, కల్నల్‌ భరోసా ఇవ్వడంతో అనుమతించారని ఆమె చెబుతున్నారు. శిక్షణలో టాపర్‌గా నిలవడంతో జాతీయస్థాయి రిపబ్లిక్‌ డే క్యాంప్‌(ఆర్‌డీసీ) పోటీలకు ఎంపిక చేశారు. 2017 జనవరిలో జరిగిన ఈ పోటీలకు అబ్బాయిలతో పాటు పోటీ పడ్డారు.

అమ్మభాషకు అక్షరసేద్యం - రిటైర్డ్​ ఇంగ్లిష్​ టీచర్​ 'తెలుగు లిపి కాపాడుదాం'

ఆ విజయం దక్కించుకున్న మొదటి అమ్మాయి : గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొని ఎన్‌సీసీ హార్స్‌ రైడింగ్‌ బృందం తరఫున గుర్రంపై ఖడ్గంతో సెల్యూట్‌ చేసే అవకాశం తనకు దక్కింది. ఈ ఘనత దక్కించుకున్న మొదటి అమ్మాయి సువర్ణ అని తమ కల్నల్‌ చెబితే తనకెంతో గర్వంగా అనిపించిందన్నారామె. ఈ పోటీల సమయంలోనే పరీక్షలు మొదలయ్యాయని వివరించారు. ఏం చేయాలో తెలియక సువర్ణ నాన్నని అడిగితే ‘పోటీలకు వెళ్లు. పరీక్షల సంగతి తర్వాత చూద్దామ’ని చెప్పారు. విజేతగా నిలిచాక సీఎం చంద్రబాబు అభినందించారు. దాంతో తను చదువుతున్న కాలేజీ పేరు వార్తల్లో నిలిచింది.

ఆ తర్వాత తనకోసం ప్రత్యేకంగా పరీక్షలు నిర్వహించారు. 2018లోనూ జాతీయ పోటీల్లో పతకం సాధించారీమె. చదువయ్యాక కాకినాడలో పెట్‌ క్లినిక్‌ పెట్టుకున్నారు. ప్రభుత్వ- ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో నడిచే పశు సంచార వైద్యశాలలో ఒప్పంద వైద్యురాలిగా పనిచేస్తున్నారు. 2022 నుంచి 2024 వరకు వరుసగా ఉత్తమ డాక్టర్‌ అవార్డునూ అందుకున్నారు. ఖాళీ సమయాల్లో హైదరాబాద్‌లోని ‘రాంచ్‌ రైడింగ్‌ క్లబ్‌’లో గుర్రాల ఆరోగ్య తనిఖీలకు వెళ్లి అక్కడ శిక్షణ ఇస్తుంటారు. ‘కోకనాడ సెవెన్‌ రైడింగ్‌ క్లబ్‌’లోనూ గుర్రపు స్వారీ పాఠాలు చెబుతుంటారు. కాకినాడ నుంచి ఒక్కరైనా జాతీయస్థాయి పోటీలకు వెళ్లేలా తీర్చిదిద్దడమే తన లక్ష్యమంటున్నారు ఈ యవ రైడర్​ సువర్ణ.

క్రాఫ్ట్స్‌లో కొత్తదనం- అభిరుచితోనే ఆదాయం

Last Updated : December 8, 2025 at 11:29 AM IST

TAGGED:

HORSE RIDER FROM KRISHNA DISTRICT
DOCTOR AND HORSE RIDER OF KRISHNA
DR SUVARNA EXCELS IN HORSE RIDING
HORSE RIDING
DOCTOR AND HORSE RIDER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.