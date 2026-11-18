YUVA : ఇంట్లోనే ఎండోమెట్రియోసిస్ వ్యాధి నిర్ధారణ! - డయాగ్నస్టిక్ కిట్పై పరిశోధనలు చేస్తున్న తెలంగాణవాసి
Dr Ramakrishna Studies On Endometriosis : ఎండోమెట్రియోసిస్ చికిత్స సులభతరం చేసేందుకు శ్రమిస్తున్నారు డాక్టర్ రామకృష్ణ. పదేళ్లుగా పరిశోధనలు చేస్తున్న రామకృష్ణ మలనమూనా ద్వారా వ్యాధి నిర్ధరణ చేసుకునేలా కిట్ రూపొందిస్తున్నారు.
Published : November 18, 2026 at 2:37 PM IST
మహిళలను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించే ఎండోమెట్రియోసిస్ అనే దీర్ఘకాలిక వ్యాధి నిర్ధరణకు నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖ వైద్య శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రామకృష్ణ పదేళ్లుగా అమెరికాలో పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన ఈయన ఎలాంటి ఆపరేషన్ లేకుండా ఇంట్లోనే ఉండి మల నమూనా ద్వారా వ్యాధి నిర్ధరణ చేసుకునేలా డయాగ్నస్టిక్ కిట్ రూపొందిస్తున్నారు.
దీర్ఘకాలిక గైనాకాలజీ సమస్య
ఎండోమెట్రియోసిస్. ఇది మహిళలను తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టే దీర్ఘకాలిక గైనకాలజీ సమస్యల్లో ఒకటి. గర్భాశయం లోపలి పొరను పోలిన కణజాలం బయట పెరగడం వల్ల విపరీతమైన పొత్తి కడుపు నొప్పి, నెలసరి సమయంలో తీవ్రమైన బాధ కలుగుతాయి. పైకి కనిపించని ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఇతర అనారోగ్యాలను పోలి ఉండటంతో నిర్ధరణ ఆలస్యం అవుతుంది. చివరిగా ల్యాప్రోస్కోపీ శస్త్రచికిత్స ద్వారా వ్యాధి బయటపడేసరికి దాదాపు ఏడున్నరేళ్లు పడుతుంది. అప్పటివరకు మహిళలు ఆ బాధను భరించక తప్పట్లేదు. ఈ సమస్యను ఇంట్లోనే గుర్తించే అద్భుతమైన ఆలోచనపై డాక్టర్ రామకృష్ణ పనిచేస్తున్నారు.
పీహెచ్డీ కోసం అమెరికాకు
నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడకు చెందిన రామకృష్ణ ప్రభుత్వ పాఠశాల, నవోదయ విద్యాలయాల్లో చదువుకున్నారు. ఓయూలో మైక్రోబయోలజీలో పీజీ పూర్తి చేసి పీహెచ్డీ కోసం 20 ఏళ్ల క్రితం అమెరికా వెళ్లి అక్కడే స్థిరపడ్డారు. మహిళల క్యాన్సర్, పునరుత్పత్తి వైద్యంపై దృష్టి పెట్టిన ఆయన పదేళ్లుగా ఎండోమెట్రియోసిస్పై పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. ఐదేళ్ల పాటు సాధారణ, వ్యాధికి గురైన మహిళలపై అధ్యయనం చేసి గట్ మైక్రోబయోమ్, ఎండోమెట్రియోసిస్ మధ్య సంబంధం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఫలితంగా భవిష్యత్లో శస్త్రచికిత్స అవసరం లేకుండా వ్యాధిని గుర్తించే స్టూల్ బేస్డ్ డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్ను రూపొందిస్తున్నారు.
ఎండోమెట్రియోసిస్ ముందస్తు గుర్తింపు
ప్రస్తుతం అమెరికాలోని బేలర్ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్న ఈయన మహిళల మలంలోని సూక్ష్మజీవులను పరిశీలించి ఎలాంటి శస్త్రచికిత్స లేకుండానే ఎండోమెట్రియోసిస్కు సంబంధించిన ప్రత్యేక సంకేతాలను గుర్తించే దిశగా పరిశోధనలు కొనసాగిస్తున్నారు. తద్వారా డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్ కిట్ను రూపొందిస్తున్నారు. అది మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వస్తే మహిళలు ఇంట్లోనే మల నమూనాను సేకరించి కిట్ ద్వారా టెస్ట్ చేసుకునేలా సులభ ప్రక్రియను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేలా రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు.
"నేను పీహెచ్డీలో క్యాన్సర్ మీద పని చేశాను. తర్వాత మహిళల ఆరోగ్యంపై నా పరిశోధనలు జరిగాయి. ప్రత్యేకంగా మహిళల్లో ఉండే గైనకాలజీ ఎండోమెట్రియోసిస్ సమస్యపై గత పదేళ్లుగా పరిశోధన చేస్తున్నాను. ఈ వ్యాధి ఎందుకు వస్తుందో కనిపెట్టాను. మన చిన్న పేగుల్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా ఈ వ్యాధికి కారణం అవుతోంది. మంచి ఆహారం తీసుకుంటే కడుపులో గుడ్ బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అయ్యి ఈ వ్యాధిని నియంత్రించగలుతుందనే విషయాన్ని నేను తెలుసుకున్నాను" - డా. రామకృష్ణ, ఎండౌడ్ ప్రొఫెసర్
వ్యాధి నిర్ధారణకు పరిశోధనలు
కేవలం వ్యాధిని గుర్తించడంతోనే రామకృష్ణ పరిశోధనలు ఆగిపోలేదు. వ్యాధి నిర్ధారణతో పాటు దాన్ని పూర్తిగా నివారించేందుకు అవసరమైన ఔషధాన్ని కూడా కనిపెట్టే దిశగా ఆయన బృందం పనిచేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ సరికొత్త మెడిసిన్కు సంబంధించి ఎలుకలపై క్లినికల్ ట్రయల్స్ విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు రామకృష్ణ చెబుతున్నారు. నల్గొండ నుంచి అమెరికా వెళ్లి, కోట్లాది మంది మహిళల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేలా ఆయన సాగిస్తున్న ఈ ప్రయాణం గర్వకారణమని కుటుంబసభ్యులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వైద్యరంగంలో గుర్తింపు
వైద్య పరిశోధనా రంగంలో డాక్టర్ రామకృష్ణ చేస్తున్న కృషికి అంతర్జాతీయంగా అరుదైన గుర్తింపు లభిస్తోంది. 2024లో మెడ్ జర్నల్, ఆ తర్వాత బ్రిటన్ వోగ్ మ్యాగజైన్లోనూ ఆయన పరిశోధనలకు స్థానం లభించింది. బయోమెడికల్ రంగంలో విశిష్ట సేవలకుగాను అమెరికాలోని అత్యున్నత మైకేల్ ఈ-డిబేకీ ఎక్స్లెన్స్ ఇన్ రీసెర్చ్-2026 అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. స్వదేశంలోనూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇలాంటి పరిశోధనలకు తగిన అవకాశాలు కల్పిస్తే, ఇక్కడికొచ్చి దేశాభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం అయ్యేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని రామకృష్ణ చెబుతున్నారు.
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